Heb je make-upvlekken gemaakt op je favoriete jurk of bloesje? Geen paniek: er zijn enkele trucjes om ‘m makkelijk te verwijderen.

Belangrijke tip: vooraleer je aan de slag gaat, test je best eerst even op een onopvallend stukje of de stof goed reageert op het schoonmaakmiddel. Zo weet je zeker dat je de vlek niet erger maakt of je kledingstuk naar de vaantjes helpt.

Make-upvlekken verwijderen doe je zo

1. Poedervlekken verwijderen

Make-upvlekken verwijderen kan gelukkig soms makkelijk zijn. Zo zijn poeders (blush, bronzer, oogschaduw …) het makkelijkst om uit je kleren te krijgen.

Blaas het poeder eerst zoveel mogelijk weg, of zet de stofzuiger erop om het overtollige poeder weg te zuigen. Je kunt er ook een stukje plakband op plakken en het er rustig aftrekken.

Meng een beetje bruine zeep of vloeibare ossengalzeep met wat lauw water.

met wat lauw water. Smeer de vlek er goed mee in en spoel af.

2. Foundationvlekken

Wacht bij een foundationvlek niet te lang om ‘m te verwijderen. Gebruik daarbij geen make-upremover op oliebasis, want dat maakt de vlek net erger.

Meng een beetje witte azijn met water . Breng aan op een watje en dep de vlek voorzichtig weg.

. Breng aan op een watje en dep de vlek voorzichtig weg. Nog steeds een zichtbare vlek? Probeer het eens met scheerschuim op een schoon doekje. Bij hardnekkige vlekken kun je een druppeltje alcohol toevoegen aan het scheerschuim.

op een schoon doekje. Bij hardnekkige vlekken kun je een druppeltje alcohol toevoegen aan het scheerschuim. Bij een oliehoudende foundation behandel je de vlek best eerst met afwasmiddel, vooraleer je het kledingstuk in de wasmachine gooit.

3. Oogmake-up

Oogpotloden, eyeliners en mascara zijn beautyproducten die veel vet bevatten.

Wacht even tot de vlek een beetje is opgedroogd en schraap, in het geval van mascara, al zoveel mogelijk van het kledingstuk af.

Dep de vlek weg met een s choonmaakmiddel dat bedoeld is om vet te verwijderen . Ook afwasmiddel werkt ontvettend.

. Ook afwasmiddel werkt ontvettend. Zie je de vlek nog steeds zitten? Gebruik dan een beetje make-upremover op waterbasis. Probeer altijd zoveel mogelijk te deppen: wrijven maakt de vlek groter.

4. Lippenstift

Ook lippenstift bevat veel vet dat hardnekkige vlekken veroorzaakt. Bij lippenstiftvlekken mag je vooral geen water gebruiken: dat vergroot de vlek alleen maar.

Schraap zoveel mogelijk van de vlek weg met een bot mes of een lepel.

Een beetje shampoo ‘lift’ de vlek naar boven waardoor je ze makkelijk (en best zachtjes) kunt wegvegen.

‘lift’ de vlek naar boven waardoor je ze makkelijk (en best zachtjes) kunt wegvegen. Wat je ook kunt proberen, is een beetje ontsmettingsalcohol op een watje druppelen en dit voorzichtig op de vlek deppen. Spoel goed na met koud water.

op een watje druppelen en dit voorzichtig op de vlek deppen. Spoel goed na met koud water. Ook haarlak is een optie. Spray een beetje haarlak op de vlek en laat een kwartiertje zitten. Dep een schone doek in warm water en verwijder de vlek van de stof.

5. Nagellak

Jammer genoeg is er slechts één oplossing voor een nagellakvlek: pure aceton. Dompel een watje in aceton en leg deze vlak onder de vlek (onder de stof, dus). Let op, want niet elke stof is bestand tegen aceton. Test dus eerst goed vooraf.

