Handige tips om moeilijk bereikbare plekjes te poetsen

Tijdens onze wekelijkse schoonmaakbeurt zijn er altijd wel enkele moeilijk bereikbare plekjes die we steevast vergeten. Toch is het belangrijk om ze regelmatig onder handen te nemen. Met deze tips lukt het vast en zeker!

1. Plafondlampen

Onze lampen schoonmaken vergeten we allemaal wel eens, maar de plafondlampen of -spots staan meestal helemaal onderaan het to-dolijstje. Ze hangen nu eenmaal te hoog om er makkelijk bij te kunnen. En geef toe, je ziet het stof en vuil ook gewoon minder snel.

Toch loont het de moeite om werk te maken van dit vervelende taakje. Je zult ervan versteld staan hoeveel lichter het in huis is, eens al het stof op de lampen is verdwenen.

Wees gerust, je hoeft daarvoor niet op een ladder te kruipen. Een stofdoekje op een telescopische steel is veel makkelijker en even effectief! Heb je dit niet in huis? Bevestig dan een microvezeldoek aan een borstel(steel).

2. Hoeken van het plafond

Klaar met de plafondlampen? Check dan ook even de hoeken van je plafonds. Dat is zo’n typisch plekje waar stof en spinnenwebben welig tieren, maar moeilijk bereikbaar natuurlijk. In de meeste gevallen kun je erbij met de stofzuiger. Heb je extra hoge plafonds? Dan kan het stofdoekje op een (borstel)steel ook hier soelaas bieden.

3. Jaloezieën of shutters aan het raam

Nog zo’n vervelend klusje omdat deze latjes nu eenmaal niet eenvoudig te bereiken zijn. Gelukkig lijkt het moeilijker dan het in werkelijkheid is en hoef je je jaloezieën niet te demonteren om ze schoon te maken. Afstoffen doe je met een microvezeldoek of stofdoekje. Een speciaal zacht opzetstuk voor je stofzuiger is ook prima, als je dat hebt. Snel afstoffen kan met de shutters dicht. Voor het grondige werk zet je ze open en stof je de latjes één voor één af.

4. Moeilijk bereikbare plekjes: spleetjes aan ramen en (schuif)deuren

Je kent ze wel, de spleetjes aan de ramen en (schuif)deuren waar al het vuil en stof achterblijft en waar je moeilijk bij kunt tijdens het poetsen. Met een speciaal opzetstuk voor je stofzuiger, ook wel een kierenzuigmond genoemd, kom je eenvoudig tussen de smalle spleten aan je ramen en deuren.

Heb je dit speciale stuk niet in huis? Dan kom je ook al een heel eind met een leeg toiletrolletje of stuk van een keukenrol. Plaats het ene uiteinde onderaan de buis van je stofzuiger en plooi de andere kant wat dicht zodat je een smal uiteinde overhoudt. Nog te groot? Probeer het dan eens met het dopje van een spuitfles!

5. De bovenkant van je (keuken)kasten

De bovenkant van je keukenkasten is nog zo’n plek die we vaak vergeten schoon te maken omdat het moeilijk bereikbaar is. Heb je er al lang niet meer gepoetst? Dan zou je weleens kunnen verschieten. Omdat je keuken een vochtige ruimte is, blijft het stof er makkelijk vastplakken.

Is het echt erg gesteld? Ga het vuil dan te lijf met een schoonmaakdoek of een schuurspons en wat ontvettend schoonmaakmiddel. Ligt er enkel stof? Dan is een stofdoekje voldoende. Wist je trouwens dat er ook stofdoekjes op een telescopische steel bestaan die een flexibele kop hebben die je in verschillende richtingen kunt draaien?

6. Roosters van verwarming of ventilatie

De verschillende roosters die je in huis hebt, maak je vast ook niet elke week schoon. Vaak zitten ze in het plafond of bovenaan in de muur waardoor je er niet makkelijk bij kunt. Bepaalde roosters kun je schoonmaken met de stofzuiger of met een stofdoekje op een steel, maar soms is het nodig om alle elementen los te maken en ze in een sopje te laten weken of met een vochtige doek schoon te maken.

