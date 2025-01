Feit of fabel: kun je met cola je toilet proper maken?

Een blikje cola leeggieten in de wc-pot om kalkaanslag te verwijderen: het klinkt makkelijk, maar werkt het ook écht?

Cola tegen kalk

Zelfs al schrob je je toilet regelmatig, na een tijdje kan er toch kalkaanslag in de pot verschijnen. Vooral op de waterlijn krijg je snel te maken met die vervelende kalkrand. Cola zou dan kunnen helpen om het aangekoekte vuil los te weken. Maar is het wel zo effectief?

Zuur = zuur

Het antwoord is dat je cola inderdaad kunt gebruiken, maar het is geen goed schoonmaakmiddel. Het bruisende drankje bevat fosforzuur, een zuur dat in veel voeding voorkomt. Net als alle zuren heeft ook dit een reinigend effect.

Maar speciaal cola in huis halen om je wc te poetsen, is dus overbodig. Andere zure middeltjes zoals citroensap veroorzaken net hetzelfde effect.

Onze tip

Gebruik liever zuiveringszout en schoonmaakazijn. Wrijf je wc-pot in met een mengeling van zuiveringszout (andere namen zijn baking soda of natriumbicarbonaat) en schoonmaakazijn. Voor een grondige schoonmaakbeurt sluit je eerst het water af, spoel je twee keer door en vul je de pot met het mengsel waarna je ’t een uurtje laat weken. Schrob nadien met de wc-borstel alles proper en je pot blinkt weer als nieuw!

Laat het niet te ver komen

Heb je echt een dikke, hardnekkige kalkrand? Dan zit er vaak niets anders op dan een krachtige ontkalker te gebruiken. Maar dat is dan weer belastender voor het milieu. Dus op tijd en stond een goeie schrobbeurt zorgt niet enkel voor een properdere pot onder de billen, maar ook voor minder chemisch afval!

Nog meer poetstips:

Beeld: Getty Images

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!