Garage organiseren? Dat doe je zo

Onze woning inrichten vinden we leuk en inspirerend, maar de garage ligt er vaak eerder rommelig bij. Toch verdient ook deze ruimte een goede organisatie. Ga aan de slag met onze tips!

Wat mag er weg?

Je garage organiseren is het ideale klusje voor in de lente. Voor je ermee van start gaat, is het belangrijk om te kijken of er spullen zijn die weg mogen. Misschien kun je iemand anders plezieren met dingen die jij niet meer gebruikt? Zo creëer je meteen wat extra plaats in je garage om de spullen die je wel regelmatig nodig hebt op een overzichtelijke manier op te bergen.

1. Garage organiseren: denk in ‘zones’

Je garage is doorgaans een opbergplek voor van alles en nog wat. Orde brengen in de chaos zal je leven een stuk eenvoudiger maken. Beloofd!

Hoe pak je het aan?

Maak alvast drie stapeltjes: bijhouden, weggeven en weggooien .

. De spullen die de belangrijke ‘bijhouden-of-weggooien’-test doorstaan hebben, verdeel je verder in categorieën . Denk maar aan gereedschap, verf, speelgoed van de kinderen, etc. Zo zie je meteen hoeveel ruimte je per categorie nodig hebt in je garage.

. Denk maar aan gereedschap, verf, speelgoed van de kinderen, etc. Zo zie je meteen in je garage. Nu je weet hoeveel spullen je hebt, verdeel je je garage in zones die overeenkomen met de eerdere categorieën. Denk gerust aan hoe een supermarkt of doe-het-zelfzaak is opgebouwd. Enkele voorbeelden van zones zijn: afval en recyclage, sportmateriaal en speelgoed, gereedschap, autobenodigdheden.

die overeenkomen met de eerdere categorieën. Denk gerust aan hoe een supermarkt of doe-het-zelfzaak is opgebouwd. Enkele voorbeelden van zones zijn: afval en recyclage, sportmateriaal en speelgoed, gereedschap, autobenodigdheden. Afhankelijk van de hoeveelheid spullen kun je deze specifieke zones nog verder indelen. Het kost misschien wat tijd, maar je zult zien dat het de moeite waard is!

2. Voorzie een goed opbergsysteem

Wandrekken vormen de ideale opbergers in je garage, zeker als je de volledige hoogte kunt gebruiken. Een eenvoudig wandrek is flexibel en hoeft niet duur te zijn. Gebruik doorzichtige plastic bakken met deksel om je spullen in op te bergen. Zo blijft alles proper en zie je in een oogopslag wat erin zit! Een extra label kan natuurlijk nooit kwaad.

Gebruik de volledige hoogte: spullen die je niet vaak nodig hebt en gevaarlijk materiaal plaats je helemaal bovenaan. Dat laatste is zeker belangrijk als er ook spullen van de kinderen in de garage staan. Safety first!

3. Maak gebruik van een pegboard

Een pegboard is een bord vol met gaatjes dat in elke ruimte van pas komt, maar zeker in je garage. Het is namelijk superhandig om je gereedschap aan op te hangen. Schroefjes, spijkers, moertjes en andere kleine spullen kunnen in speciale bakjes. Handig!

4. Hang je fietsen op

We houden allemaal van onze fiets, maar hij neemt zoveel plaats in! Gelukkig bestaan er tegenwoordig leuke én praktische manieren om je fiets in de garage op te hangen. Van heel eenvoudige haken tot de meest ingenieuze systemen. Voor elk wat wils dus!

5. Mudroom in de garage

Het mag er gerust leuk uitzien

Last but not least, onthoud dat ook de garage er leuk mag uitzien! Het is niet omdat je gasten er niet komen en dat het vooral om de praktische kant van de zaak draait, dat het per definitie saai moet zijn. Een vrolijk kleurtje aan de muur of leuke labels op de plastic boxen doen wonderen.

Bronnen: thespruce.com, roomed.nl

