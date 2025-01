Gft: ja of nee? Test je kennis met onze afvalquiz!

Etensresten mogen niet langer bij het restafval, maar wel bij het gft. Maar wat is gft eigenlijk? Dat en nog veel meer ontdek je in deze afvalquiz.

Afvalquiz: test je kennis over gft

Sinds 1 januari 2024 mag je voedselafval niet langer bij het restafval, maar in de gft-container of op de composthoop. Weet jij nog – door al die veranderingen – wat wél en niet bij het gft mag? En sta jij voldoende stil bij wat je allemaal in de vuilnisbak gooit? Doe de test en kom het te weten!

