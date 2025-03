Schoonmaken met desinfectiemiddelen: is dat nodig?

We willen allemaal een proper huis en schakelen daarvoor de beste schoonmaakmiddelen in. Maar heb je ook desinfectiemiddelen nodig om je woning spic en span te krijgen?

Is je huis voldoende proper na een reguliere schoonmaakbeurt? Het antwoord is waarschijnlijk ja. Toch is ‘proper’ of ‘schoon’ een subjectief begrip. Wat voor de ene proper is, kan voor de andere als vuil aanvoelen. In de meeste gevallen is ‘zichtbaar proper’ voldoende om onszelf te beschermen tegen ziektes. Het vuil is namelijk een voedingsbron voor micro-organismen, waaronder ook ziekteverwekkers.

Tijdens de coronacrisis ging men veel kritischer om met het begrip ‘proper’. Het was plots normaal om overal desinfecterende handgel te gebruiken, waarom zouden we dan ook geen desinfectiemiddelen inzetten om ons huis écht schoon te maken? Maar is dat wel nodig?

Schoonmaken of desinfecteren?

Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen schoonmaken en desinfecteren. Als je je huis schoonmaakt, dan ga je zichtbaar vuil en onzuiverheden verwijderen. Dat doe je normaal gezien met water en zeep en natuurlijk ook een beetje spierkracht.

Desinfecteren is het doden of inactiveren van micro-organismen tot een aanvaardbaar niveau. Hiervoor heb je ontsmettingsmiddelen nodig zoals alcohol (minstens 70%) of javel.

Je huis desinfecteren: is dat nuttig?

In principe is het niet nodig om je huis schoon te maken met desinfecterende middelen. Schoonmaken gaat voornamelijk over hygiëne. Net omdat vuil een voedingsbron vormt voor onder meer bacteriën en schimmels, kom je al een heel eind met het zichtbaar vuil aan te pakken met water en zeep of allesreiniger.

Hierbij gaan we uit van een huis waarin iedereen gezond is. Heeft iemand van het gezin een besmettelijke ziekte, is er sprake van diarree of bloed, of raadt je huisarts het aan, dan kun je best wel gebruik maken van desinfectiemiddelen.

Gebruik van desinfectiemiddelen in huis

Maak voor je gaat desinfecteren, maak eerst schoon met water en zeep of allesreiniger. Komt het middel in contact met bijvoorbeeld etensresten of huidschilfers, dan kan dit de werkzaamheid ervan beïnvloeden. Ook de inwerktijd en of je het middel moet verdunnen en hoeveel is erg belangrijk. Lees daarom altijd goed de instructies op het etiket van het desinfecterend schoonmaakmiddel voor je ermee aan de slag gaat.

Let er ook steeds op of er een toelatingsnummer op het desinfecterend middel staat. Enkel in dit geval is het getest op de veiligheid voor mens en milieu.

Opgelet: gezondheidsrisico´s

Zoals gezegd is het in normale omstandigheden voldoende om schoon te maken met water en zeep of een allesreiniger. Desinfecterende middelen kunnen namelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Als je het middel op een foute manier gebruikt, dan helpt het niet tegen micro-organismen en creëer je een vals gevoel van veiligheid. Deze micro-organismen kunnen ook resistent worden, waardoor het middel geen desinfecterende werking meer heeft. Foutief gebruik van zo’n desinfectiemiddel kan zelfs schadelijk zijn voor de mens en tot allergische reacties leiden.

Erg voorzichtig zijn dus is de boodschap!

Bronnen: rivm.nl, gezondleven.be, nvz.nl

