Goeie vraag: waarom krijgt mijn kamerplant gele bladeren?

Een kamerplant die gele bladeren krijgt, het is iets wat geen enkele tuinier of plantenliefhebber graag ziet. Maar gelukkig betekent dat niet altijd het ergste. Hieronder lees je enkele veelvoorkomende redenen én de oplossing:

5 gouden tips tegen gele bladeren

Liever groene dan gele bladeren, toch?!

1. Controleer het vochtgehalte

Wanneer de bladeren van je kamerplant geelbruin zijn of opkrullen, controleer je best of hij niet te veel of weinig water gekregen heeft. Dit zie je het beste aan de staat van de potgrond: is deze uitgedroogd of net te vochtig? Weet je het allemaal niet meer zeker? Verplant hem dan naar een nieuwe bloempot met verse potgrond.



2. Ongewenste gasten? Weg ermee!

Vind je kleine gaatjes in de bladeren van je plant, zwarte of witte stipjes en/of een pluisachtige waas? Misschien heeft je kamerplant last van een schimmel of ongedierte. Deze kun je niet met het blote oog zien.

Hoe pak je het aan?

Verwijder met wat keukenpapier de ergste aanslag van de bladeren.

Neem er een foto van en laat je in je plantenzaak specifiek adviseren.

Het best gebruik je biologische producten, deze beschadigen je plant niet/minimaal.

3. Goodmorning, sunshine!

Gele bladeren kunnen ook wijzen op een tekort of net een overvloed aan zonlicht. Je kunt hem even verplaatsen om te zien of dit een verschil maakt. Het is vaak beter om je plant indirect licht te laten vangen, dan hem te veel aan rechtstreeks zonlicht bloot te stellen.

4. Brrr, ook je plant heeft het soms koud

Exotische planten kunnen vaak niet goed tegen koude of tocht. Ze zijn temperatuurgevoelig, dus controleer of ze niet in een te koude omgeving staan. Ook ventilatoren zijn slecht voor je plant.

5. Voed je plantje

Iets oudere planten kunnen extra voedingsstoffen gebruiken. Laat je ook hiervoor adviseren in je plantenspeciaalzaak. Zij hebben vaak producten die je aan de potgrond kunt toevoegen. Hierdoor zal er terug meer fotosynthese plaatsvinden en zal je plant weer gezonder worden.

