Goeie vraag: hoe werkt een pelletkachel?

Sinds de energieprijzen in 2022 zou hoog stonden, zochten heel wat mensen alternatieve manieren om te verwarmen. De vraag naar pelletkachels was toen bijzonder hoog. Maar hoe werkt een pelletkachel eigenlijk?

Hoe werkt een pelletkachel?

Je zou een pelletkachel gerust een hedendaagse variant op de traditionele houtkachel kunnen noemen. In plaats van blokken hout worden kleine cilindervormige houtkorrels verbrand. Maar dat is niet het belangrijkste verschil. Dankzij een speciaal verwarmingselement ontbranden de pellets in een speciale verbrandingskamer.

Een pelletkachel kun je regelen met een thermostaat, net zoals een centrale verwarming. Het wordt namelijk door een elektronische unit opgestart en op de gewenste temperatuur gebracht. Een pelletkachel is heerlijk om enkel de woonruimte verwarmen, maar kan ook aangesloten worden op een circuit waarbij warmte verschillende kamers wordt ingeblazen.

De voor- en nadelen van een pelletkachel

Voordelen

Makkelijk in gebruik : je hebt geen aanmaakhout of lucifers nodig. De pelletkachel gebruikt stroom en de ontsteking gebeurt automatisch. Bovendien zijn ze uitgerust met een thermostaat en kun je de kachel vaak programmeren, de afstandsbediening gebruiken of bedienen via een app.

: je hebt geen aanmaakhout of lucifers nodig. De pelletkachel gebruikt stroom en de ontsteking gebeurt automatisch. Bovendien zijn ze uitgerust met een thermostaat en kun je de kachel vaak programmeren, de afstandsbediening gebruiken of bedienen via een app. Een hoger rendement dan een traditionele houtkachel.

dan een traditionele houtkachel. Niet altijd een échte schouw nodig.

Geen last van rook in huis.

Minder uitstoot van fijn stof.

van fijn stof. Pellets zijn makkelijk aan te kopen en te stockeren.

Nadelen

Een pelletkachel is duurder in aankoop dan een gewone houtkachel.

in aankoop dan een gewone houtkachel. De onderdelen van een pelletkachel – de motor om pellets aan te vullen en de ventilator om de warme lucht in de woning te blazen – kunnen lawaai maken.

maken. De vlammen zijn minder sfeervol dan het dansende vuur dat je ziet bij een houthaard.

dan het dansende vuur dat je ziet bij een houthaard. Een pelletkachel heeft stroom nodig om te kunnen draaien.

Liever een houtkachel?

Hou je toch meer van de geur van echt hout en de sfeer van het vlammenspel in je haard? Dan is een traditionele houtkachel meer iets voor jou. Zo’n haard of kachel geeft bovendien erg rechtstreekse warmte af. Niets gezelliger dan dicht bij de stoof te gaan zitten met een kop warme chocolademelk na een fikse wandeling.

Maar… een echte houtkachel vraagt meer werk. Je hebt namelijk blokken hout en dunner aanmaakhout nodig. Vergeet ook niet dat er tijdens de verbranding schadelijke stoffen ontstaan die kunnen blijven hangen. Ook kan het verbranden van de blokken hout rook veroorzaken.

