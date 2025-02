Steeds meer mensen willen extra hun best doen om de wereld een mooiere en groenere plaats te maken. Maar kun je dat nu doen? Deze grote én kleine ideetjes van onze lezeressen helpen je alvast in de juiste richting!

Lief voor de planeet: 5 tips van onze lezeressen

Tilly: “Een tijdje terug stuurde mijn beste vriendin een foto van zichzelf achter het stuur, met naast haar… een vreemde! Achteraf vertelde ze me dat ze Carpool had gebruikt, een app om een compagnon de route te vinden om de lange weg van Limburg naar Brussel te overbruggen. Ik moest even bekomen, maar intussen ben ik zelf voor de eerste keer bij een vreemde in de auto gestapt. (lacht) De auto zal voortaan wat vaker blijven staan, want ik moet toegeven: een gesprek met een onbekende kan soms zó inspirerend zijn.”

Annie: “Iederéén kent het wel: je wilt douchen of afwassen en het duurt een eeuwigheid voor het water warm is. Dus zet ik eerst een emmer onder de kraan, en het koude water gaat later naar de plantjes of in het toilet. Geloof het of niet, maar aan de waterfactuur te zien, maak je zo wel écht een verschil.”

Nog meer tips water én energie te besparen tijdens het afwassen vind je hier.

Charline: “Mijn man Stijn en zijn vrienden, die toevallig naast ons wonen, opperden enkele jaren geleden op het straatfeest om géén nieuw tuingerief meer te kopen. ‘Als we nu eens al het gereedschap van iedereen in de straat verzamelen in óns tuinhuis, dan hebben we toch meer dan genoeg voor iedereen? Wie het gras wil maaien, kan gewoon een machine komen halen?’ Een bibliotheek, maar dan voor tuingerief dus! Zo gezegd, zo gedaan. Al wist ik héél goed hoe het ging eindigen. (lacht) Kwam de oude meneer van nummer tien een heggenschaar vragen, zei mijn man onmiddellijk: ‘Ik zal wel snoeien’. Wilde de jongeman van nummer negentien in zijn zeldzame vrije tijd het onkruid wieden, zaten ze met z’n drieën op hun knieën in hun bloemenborders. En zo werden Stijn en twee andere buurmannen dé klusjesmannen van de straat.”

Veronique: “Vraag me niet hoe ik het doe, maar zelfs als ik de kleinste potten gebruik, kook ik nog voor een héél leger. (lacht) Terwijl ik het overschot vroeger in de vuilnisbak kieperde, maak ik nu mijn dorpsgenoten gelukkig (hoop ik) met een lekkere maaltijd. Met een simpel berichtje op Facebook in de ‘Ge zijt van…’ -groep, ben ik in een mum van tijd uitverkocht.”

Lesley: “Drie jaar geleden werd ik, omdat ik iedereen aanspoorde om grondig te sorteren, door mijn collega’s uitgeroepen tot ‘groenmanager’. Een taak die ik héél serieus neem. (lacht) Mijn laatste succes? De lokale boeren en handelaars een duwtje in de rug geven. Zo halen we bloemen voor een geboorte of een huwelijk op de bloemenplukweide in het dorp verderop, en levert de appelboer elke week gezonde tussendoortjes.”

Lief voor de planeet: nog 5 kleine dingen die je makkelijk zélf kunt doen

Schrap één dag per week vlees van je menu en ga voor een veggiedag. Je bespaart jaarlijks maar liefst 170 kilogram CO2 per persoon, wat evenveel is als wanneer je een jaar lang geen enkel elektrisch toestel zou gebruiken. Inspiratie om vegetarisch te koken vind je hier. Zet de verwarming wat lager en trek een dikke trui aan. Eén graad minder betekent gemiddeld 7 procent minder stookkosten én broeikasgassen. Pits één minuut af van de tijd dat je onder de douche staat. Een minuut minder lang douchen scheelt al snel 4500 liter warm water in een jaar, goed voor 60 kilogram CO2. Switch van flessenwater naar kraantjeswater. In één jaar bespaar je 38 kilogram CO2-uitstoot, wat evenveel is als een autorit van Gent naar Parijs. Als álle Vlamingen een jaar lang water van de kraan zouden drinken, kunnen we 51.000 autoritjes rond de aardbol winnen. Laat eens wat vaker de auto staan en pak je fiets. Voor elke getrapte kilometer bespaar je 0,22 kilogram CO2 uit.

Dit vind je vast ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!