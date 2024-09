Je huis langer stofvrij houden? 7 makkelijke tips

Iedereen heeft het al meegemaakt. Je hebt je hele huis grondig gepoetst en na een aantal dagen lijkt er opnieuw evenveel stof te liggen. Alsof al je werk voor niets is geweest! Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om je huis langer stofvrij te houden.

Leg deurmatten

Wist je dat stof o.a. ook mee binnenkomt met al het vuil dat er onder je schoenen zit? Een makkelijke oplossing is om aan elke buitendeur een deurmat te voorzien. Elke keer goed je voeten vegen zorgt voor minder vuil én minder stof in huis. Nog beter is het natuurlijk om niet met schoenen in huis rond te lopen.

Ruim regelmatig op

Hoe meer rommel, hoe meer dingen die stof kunnen vangen. Bovendien is het makkelijker om te poetsen of even snel stof te vegen als je huis mooi opgeruimd is.

Begin altijd bovenaan

De zwaartekracht, weet je wel. Begin dus steeds bovenaan als je aan het stofvegen slaat. Vergeet ook vooral je hanglampen niet. Het heeft weinig zin om je kasten en de tafel schoon te maken als nadien het stof van je lampen dwarrelt.

Gebruik een kledingroller

Een klevende roller is niet alleen ideaal om je kleding of zetel stofvrij te krijgen, je kunt er ook moeilijk bereikbare plekjes mee schoonmaken. Denk maar aan de binnenkant van je lampenkap bijvoorbeeld.

Je huis langer stofvrij houden: borstel je huisdier regelmatig

Heb je een hond of kat, dan moet je weten dat zij – net zoals mensen – heel wat haar en huidschilfers verliezen. Deze minuscule huiddeeltjes dwarrelen neer of verspreiden zich via het huisstof over heel je huis. Om te beginnen moet je de vacht van je huisdier goed verzorgen en regelmatig kammen of borstelen, zeker in periodes waarin je dier veel haar verliest. Daarnaast is herhaaldelijk langzaam stofzuigen – zodat je zeker al het vuil mee hebt – aan te raden.

Haal een luchtreiniger in huis

Met een luchtreiniger ben je er zeker van dat ook de allerkleinste stofdeeltjes verdwijnen. Deze blijven namelijk ook na het afstoffen vaak in de lucht hangen.

Je huis langer stofvrij met wasverzachter?

Misschien heb je het al op social media zien verschijnen? Als je de oppervlakken in huis die veel stof vangen poetst met een mengsel van 1/4de wasverzachter en 3/4de water, blijven ze langer stofvrij. Wasverzachter stoot namelijk stof af. Doe het water en de wasverzachter in een sprayflacon en spuit een beetje van het mengsel op je kast of tafel. Veeg na met een droge doek.

