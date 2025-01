Niet vergeten: je lampen schoonmaken

Je lampen schoonmaken, het staat meestal niet hoog genoteerd op ons prioriteitenlijstje. Vaak merken we niet eens dat ze vuil zijn, maar valt het wel op dat ze na een poetsbeurt meer licht lijken te geven. Toch nuttig dus en gelukkig helemaal niet moeilijk!

Wat heb je nodig?

stofdoek of plumeau

microvezeldoekjes

keukenhanddoek

kledingborstel

stofzuiger

Lampen schoonmaken: hoe ga je te werk?

Echt vuil worden de meeste lampen niet, ze vangen enkel een heleboel stof. Hoe je de lampen het best schoonmaakt, hangt af van het materiaal van de kap.

1. Stoffen lampenkap

Verwijder het stof op een eenvoudige manier met een plumeau, een stofdoek of een schoon microvezeldoekje. Ook een kledingborstel werkt prima! Hiermee haal je met een simpele veeg alle stofjes en pluisjes van je lampenkap. Heeft het stof zich opgehoopt of vastgezet en lukt het niet om het met een doekje of de borstel schoon te krijgen, dan brengt je stofzuiger vast soelaas. Heb je een stofzuiger met een speciaal mondstukje? Dan kun je de lamp hiermee voorzichtig stofzuigen.

2. RVS-lampen

Het is belangrijk om eerst het meeste stof weg te nemen zoals bij de stoffen lampenkap. Ook hier werkt een plumeau, een stofdoek of een microvezeldoekje prima. Nadien veeg je de lamp schoon met een vochtige doek en eventueel een milde allesreiniger. Droog voldoende na met een propere keukenhanddoek om opdroogvlekken of -strepen te voorkomen. Zie je nog vlekjes? Gebruik dan een beetje babyolie of speciale RVS-reiniger om de lamp op te poetsen.

3. Glazen lampenkampen

Ook hier geldt de regel: eerst droog afnemen om het meeste stof te verwijderen en nadien met een vochtig microvezeldoekje en een milde allesreiniger. Let erop dat je doek niet te nat is! Is de lampenkap erg vuil, dan kun je ‘m ook voorzichtig losmaken en onder de kraan schoonmaken met lauw water en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen héél warm of net erg koud water, omdat het glas niet van temperatuurwisselingen houdt. Het zou zelfs kunnen barsten.

Nadat je het glas gepoetst hebt, droog je het na met een droge (keukenhand)doek zodat er geen opdroogplekken zijn.

Enkele tips:

Geef extra aandacht aan de lampen in je badkamer en keuken . De stoom die ontstaat tijdens het douchen of koken vermengt zich met het stof en vormt zo een vies laagje op je lamp dat moeilijk te verwijderen is. Maak er een gewoonte van om deze lampen regelmatig schoon te maken, telkens je de spiegels poetst bijvoorbeeld.

. De stoom die ontstaat tijdens het douchen of koken vermengt zich met het stof en vormt zo een dat moeilijk te verwijderen is. Maak er een gewoonte van om deze lampen regelmatig schoon te maken, telkens je de spiegels poetst bijvoorbeeld. Vergeet de ophanging van je lampen niet. De touwen of draden waarmee de lampen aan het plafond hangen, worden vaak over het hoofd gezien. Veeg deze mee schoon telkens je de lampenkap poetst.

van je lampen niet. De touwen of draden waarmee de lampen aan het plafond hangen, worden vaak over het hoofd gezien. Veeg deze mee schoon telkens je de lampenkap poetst. Neem de schoonmaak van je lampen mee op in je poetsroutine! Kijk je toevallig naar boven en zie je dat de lampen bedekt zijn met een laagje stof, dan kun je meteen je plumeau bovenhalen en in actie schieten. Nog beter is om de lampen mee op te nemen in je schoonmaakplanning en ze op regelmatige basis grondig te poetsen.

