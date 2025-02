Je huis opruimen in slechts een uurtje tijd? Dat kan!

Ziet je huis eruit alsof er net een bom is ontploft? Of wil je na een lange werkdag gewoon snel alles opruimen zodat je lekker in de zetel kunt ploffen? Dankzij dit stappenplan ziet je woning er in nog geen uurtje tijd weer tiptop uit.

Opruimen in een uurtje tijd

Om dit stappenplan succesvol uit te voeren, hebben we één gouden regel: werk altijd van boven naar onderen. Begin eerst met het afstoffen van kasten, bureaus, tafeltjes enzovoort, zodat al het stof op de grond valt. De vloer schoonmaken is pas de laatste stap.

Stap 1: De slaapkamer

Haal het bed af en maak het opnieuw op. Hoe je dat op snelle manier doet, zie je in deze video.

af en maak het opnieuw op. Hoe je dat op doet, zie je in deze video. Leg rondslingerende spullen in een mand of kast zodat ze uit het zicht zijn.

zodat ze uit het zicht zijn. Ga met een microvezeldoek over al het meubilair.

Stap 2: De badkamer & toilet

Spray badkamerreiniger op de wastafel en in het bad of de douche.

op de wastafel en in het bad of de douche. Ondertussen maak je het toilet schoon: spuit toiletreiniger onder de rand en laat inwerken, veeg over de bril en buitenkant van het toilet en ga er daarna met de toiletborstel door. Nog even doorspoelen en klaar!

schoon: spuit toiletreiniger onder de rand en laat inwerken, veeg over de bril en buitenkant van het toilet en ga er daarna met de toiletborstel door. Nog even doorspoelen en klaar! Veeg daarna de wastafel schoon met een droge doek en spoel het bad/de douche af.

Stap 3: De woonkamer

Berg rondslingerende spullen op in een mand of kast .

. Neem stof af van al het meubilair; werk hierbij van hoek naar hoek.

af van al het meubilair; werk hierbij van hoek naar hoek. Heeft je stofzuiger een meubelborstel als opzetstuk? Gebruik die om onder andere stoelen en fauteuils mee te stofzuigen.

Stofzuig de vloer en tapijt als laatste.

Stap 4: De keuken

Vul de vaatwasser met al de vuile vaat en vul de gootsteen met warm water en zeep.

en vul de gootsteen met warm water en zeep. Als je fornuis losse onderdelen heeft, laat die dan weken in de gootsteen.

losse onderdelen heeft, laat die dan weken in de gootsteen. Maak het aanrecht vrij, dompel een spons in het warme zeepwater en wrijf alle vuil van het aanrecht.

vrij, dompel een spons in het warme zeepwater en wrijf alle vuil van het aanrecht. Veeg ook over de keukenapparaten, aangezien die grote stofvangers kunnen zijn.

Stap 5: De vloeren

Ga met de stofzuiger rond om stof, kruimels en zand te verwijderen van de vloer.

rond om stof, kruimels en zand te verwijderen van de vloer. Dweil vervolgens alle harde vloeren zoals die in de keuken en de badkamer.

Bron: thehappierhomemaker.com

