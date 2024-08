Met deze essentiële oliën kun je schoonmaken

Wist je dat bepaalde oliën ook bijzonder gunstige eigenschappen hebben die de poetsbeurt vergemakkelijken? Je voegt ze makkelijk aan je zelfgemaakte allesreiniger. Hoe je kunt schoonmaken met essentiële oliën leggen we je graag uit!

Zelf allesreiniger maken

De meest gebruikte toepassing is enkele druppels essentiële olie toevoegen aan je zelfgemaakte allesreiniger. Op de site van het poetsbureau vonden we dit eenvoudige recept. Voeg onderstaande ingrediënten samen in een handige sprayflacon. Het heeft niets dan voordelen: het is budgetvriendelijk, héél snel klaar, het ruikt heerlijk en het milieu zal je dankbaar zijn.

Tip: gebruik een glazen flacon. Dat is niet enkel milieuvriendelijker, maar bepaalde etherische oliën kunnen een plastic fles aantasten.

50 ml schoonmaakazijn

400 ml gekookt water of gedestilleerd water

20 druppels etherische olie (geur naar keuze)

Schoonmaken met essentiële oliën

De oliën hebben verschillende werkende eigenschappen. Kies steeds voor pure oliën, zodat je zeker bent dat ze geen schadelijke stoffen bevatten. Etherische olie is niet goedkoop, maar je hebt er maar een paar druppeltjes van nodig.

1. Tea tree

Tea Tree olie is waarschijnlijk het bekendst als het op schoonmaken aankomt dankzij z’n vetoplossende en antibacteriële eigenschappen. Je kunt de olie gebruiken in je zelfgemaakte allesreiniger, je toilet of badkamer poetsen en het aanrecht van je keuken hygiënisch schoonmaken.

2. Eucalyptus

Denk jij bij eucalyptus ook meteen aan de sauna of het stoombad? Deze olie heeft inderdaad veel toepassingen in de wellnesswereld en kan helpen om een verstopte neus open te krijgen. Naast een heerlijke geur heeft eucalyptus ook antibacteriële eigenschappen en deze komen maar al te goed van pas bij het schoonmaken. De olie is ideaal om aan je allesreiniger toe te voegen, maar ook als luchtverfrisser in huis of om je matras schoon te maken en de strijd aan te gaan met de huisstofmijt, is het een topper.

Luchtverfrisser met eucalyptus

Voeg 30 à 50 druppels eucalyptusolie aan het water in je sprayflacon, en je hebt een simpele en gezonde luchtverfrisser.

Tegen huisstofmijt

Was je beddengoed eerst op 60 graden en voeg enkele druppels eucalyptusolie toe aan je wasmiddel.

Meng 50 g zuiveringszout of baking soda met 10 druppels eucalyptusolie toe (je kunt ook kiezen voor pepermunt of wintergroen) in een pot en schud goed.

Gebruik een zeef om het over je matras te verdelen. Opgelet, dit is de hoeveelheid voor een matras van 140 x 200 cm. Voor een grotere matras heb je wat meer nodig. Laat het zuiveringszout nu minstens een uur op je matras liggen, zodat het de kans krijgt om vocht en geurtjes op te nemen en de mijten te doden.

Nadien zuig je het zout gewoon op met de stofzuiger. Je matras is schoon en ruikt weer heerlijk!

3. Lavendel

Lavendel heeft geen specifieke antibacteriële werking, maar het ruikt wel enorm lekker en werkt rustgevend. Ook belangrijk als je aan het poetsen slaat, toch? Voeg dus gerust enkele druppels toe aan je zelfgemaakte allesreiniger voor een heerlijke geur in huis. Je kunt ook een watje met enkele druppels lavendelolie in je stofzuigerzak stoppen. Zo verspreid je tijdens het stofzuigen vanzelf een geur die je doet dromen van de Provence.

4. Citrus

Kies voor citroen, sinaasappel of grapefruit als je houdt van de frisse, citrusachtige geur. Dankzij hun ontvettende werking zijn ze ideaal om aan je DIY-allesreiniger toe te voegen. De olie werkt ook prima als luchtverfrisser. Net zoals bij eucalyptus voeg je gewoon enkele druppels essentiële olie toe aan het water in je sprayfles. Citrus neemt de vieze geurtjes weg en zuivert de omgevingslucht. Perfect voor een lentefris gevoel in huis!

