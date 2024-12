Je kleding strijken of stomen: wat is beter?

De ene beweert dat je je kleding enkel kreukvrij krijgt door te strijken, terwijl de ander zweert bij stomen. Maar wat is nu het beste? We zetten de voor- en nadelen voor je op een rijtje.

Zoals zo vaak hebben beide methodes hun voor- en nadelen en is de keuze tussen stomen of strijken afhankelijk van je kledingstuk, de stof en natuurlijk ook je persoonlijke voorkeur. Voor je naar het ene of het andere grijpt is het goed om eerst de instructies op het kledinglabel te bekijken. Daar staat vaak aangegeven of het kledingstuk geschikt is om gestreken of gestoomd te worden.

Fan van strijken?

Voordelen:

Strijken is het meest effectief als het gaat over het verwijderen van hardnekkige kreuken of plooien. Het geeft je kleding bovendien een gladde en professionele uitstraling. Dit is zeker belangrijk als je naar een formele bijeenkomst moet.

Nadelen:

Sommige stoffen raken beschadigd door de hitte van het strijkijzer. De stof slijt en de kleuren kunnen vervagen.

door de hitte van het strijkijzer. De stof slijt en de kleuren kunnen vervagen. Het is tijdrovend en het vraagt een bepaalde techniek. Zeker als het gaat over boorden, plooien of rushes.

en het vraagt een bepaalde techniek. Zeker als het gaat over boorden, plooien of rushes. Niet alle stoffen zijn geschikt om te strijken.

Toch maar stomen dan?

Als je gaat stomen, dan blaas je de vezels van de stof op waardoor deze opnieuw vol worden. De stoom en de kleine waterdeeltjes worden opgenomen en de vezels zwellen op en de kreuken verdwijnen. Handig! Bovendien hoef je tijdens het stomen geen direct contact te hebben met je kledingstuk, waardoor de stof niet beschadigd raakt. Het is dus veiliger voor je kleding.

En stomen heeft nog meer voordelen. Het helpt namelijk ook nare geurtjes verwijderen en het doodt bacteriën. Tot slot is het ook een stuk sneller dan gewoon strijken.

Enkel voordelen? Neen, met een eenvoudige (hand)stomer voor thuisgebruik krijg je de ergste kreuken en plooien er niet uit.

Stomen? Dit zijn de verschillende opties

Er bestaan verschillende soorten stomers, van eenvoudige en compacte handstomers die je makkelijk overal mee naartoe neemt, tot kledingstomer met standaard.

Strijken of stomen?

Wat het beste is, hangt dus grotendeels af van individuele behoeften, over welk kledingstuk het gaat en persoonlijke voorkeuren. Sommige mensen zijn grote fan van de snelheid en mildheid van stomen, terwijl anderen liever de strakke en degelijke afwerking verkiezen van het strijken.

Bronnen: brabantia.com, libelle.nl. coolblue.be

