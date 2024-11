In 6 stappen naar de perfecte wasroutine

De was van een gezin, het is een klus waar maar geen einde aan lijkt te komen. Vuile was wegtoveren kan helaas niet, maar een goede structuur maakt het werk wel lichter. Wij tonen je de weg naar een perfecte wasroutine, in amper 6 stappen.

Dit is dé perfecte wasroutine

Stap 1 van de wasroutine: de was verzamelen

Het verzamelen van vuile was is de eerste en makkelijkste stap in je wasroutine. Kies praktische wasmanden die je in de badkamer, de gang of de slaapkamer plaatst. De grootste fout die je kunt maken is de wasmand zo ver mogelijk uit het zicht zetten. Dat is het perfecte excuus om overal hoopjes vuile kleren achter te laten.

Als je kiest voor één wasmand zit alles door elkaar. Wie uiteindelijk de was in de machine stopt, zal eerst nog moeten sorteren. Daarom kiezen sommige mensen voor verschillende wasmanden. Zo kan iedereen onmiddellijk zijn wasgoed in de juiste mand of het correcte vakje stoppen en hoeft er nadien niet meer gesorteerd te worden. Is dat bij jou het geval? Dan kun je stap 2 alvast overslaan!

Stap 2: de was sorteren

De meeste mensen sorteren op donkere, gekleurde en witte was. En daarnaast nog een kookwas op 60 graden met onder andere handdoeken, ondergoed en beddengoed. Je kunt ook sorteren op type stof, maar dan ga je al snel halfvolle machines draaien en dat is allesbehalve energievriendelijk.

Tip: doorgaans wassen we te warm. Is je kleding slechts licht bevuild, dan is een koud programma voldoende. Hiermee bescherm je niet enkel je kledij, maar je verbruikt ook minder energie.

Stap 3: verschillende wasdagen

Sommige mensen zweren bij een vaste wasdag om het ene machientje na het andere te laten draaien. We merken echter dat het minder overdonderend is om je wasdagen te spreiden. Zo heb je ook voldoende tijd om tussendoor de was te drogen en te plooien, de volgende stappen in je routine.

Stap 4: de was drogen

Een droogkast is voor vele mensen onmisbaar, maar vergeet niet dat ze niet erg energievriendelijk is en bovendien verslijten je kleren sneller als je ze in de droger stopt. Je was buiten aan de lijn drogen is beste oplossing, en je was ruikt er ook zo lekker door. Droog de delicate stuks binnen op een rekje, maar denk eraan dat je dit best doet in een aparte ruimte met het raam open. De was binnen laten drogen, zorgt ervoor dat er heel wat vocht vrijkomt in de kamer.

Voor ondergoed en kousen vinden we de droogkast wel handig. Het is namelijk een hele klus om al die sokken en onderbroeken apart op te hangen. Ook de handdoeken gaan regelmatig de droogkast in, alleen al omdat ze er dan lekker zacht uitkomen.

Stap 5: plooien

Strijken is niet iedereens favoriete bezigheid, en gelukkig is dat in veel gevallen ook niet nodig. Strijken kost behoorlijk wat energie, en vooral ook tijd. Als je de kleren meteen plooit als ze droog zijn, dan valt het best mee wat kreuken betreft.

Stap 6: was wegleggen

Deze laatste stap zorgt in veel huishoudens voor heel wat frustratie. We zien vaak dat de geplooide was een hele tijd blijft liggen op de plek waar we geplooid hebben. Een tip is om een wasmand per kamer te voorzien en de geplooide was meteen in de juiste wasmand te leggen. Iedereen is op die manier verantwoordelijk voor zijn eigen was(mand). Laat ook de kinderen – eventueel met een beetje hulp – hun kleren zelf in de kast leggen. Zo weten ze ook meteen wat proper is en wat ze de volgende dag kunnen aantrekken.

Bronnen: thuisblijfmama.be, huisvlijt.com

Meer wastips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!