Kerstversiering opbergen: 7x originele ideeën

Na Kerstmis en de jaarwisseling is het vervelende opruimwerk aan de beurt. En al die kerstversiering opbergen… Het lijkt een onbegonnen werkje. Heb je meer kerstdecoratie dan opbergdozen? Of zijn enkele dozen aan vervanging toe? Geen zorgen, met deze opbergtips blijf je gespaard van scherven én ruim je alles weer piekfijn op.

Kerstversiering opbergen

1. Wat een (k)ei!

Kartonnen eierschaaltjes fungeren perfect als opbergdoosje voor al je kerstballen. Enkel nog stapelen, in een kartonnen doos zetten en klaar!

2. Gesorteerd staat netjes

Is je collectie (plastic) kerstballen nogal uitgebreid in kleur, vorm en grootte? Diepvrieszakjes klaren de klus om alles mooi te sorteren!

3. Keurig met karton

Een opbergdoos hoeft je geen cent te kosten. Je schoendoos werkt evengoed. Maak er bijvoorbeeld zelf een scheiding in met wat karton. Zo ketsen je kerstballen niet tegen elkaar en blijven ze onbeschadigd.

4. Vakje per vakje

Rust in je kerstdozen is rust in je hoofd. Vooral het jaar nadien geniet je van al die orde. Een opbergdoos waarin alles per kleur gesorteerd wordt? Daar zeggen we geen neen tegen! Ga langs in een hobby- of tweedehandswinkel, daar kun je er vast een op de kop tikken.

5. Kerstlichtjes opbergen

Wat is Kerstmis zonder fonkelende lichtjes? Berg ze goed op en bespaar jezelf het jaar nadien heel wat kerstlichtjes-stress. Maak aan de zijkanten van een karton enkele inkepingen en rijg je lichtjes eraan. Makkelijk, snel en superhandig! En je blijft het jaar nadien gespaard van die vervelende knopen.

6. Krans om te koesteren

Maakte je een prachtige kerstkrans? Hou ‘m in ere met een kledingbeschermer, waardoor je ‘m makkelijk opnieuw kunt gebruiken. Dit trucje werkt wel enkel bij kerstkransen die gemaakt zijn met valse materialen.

7. Beker, zeker!

Voor wie het wat speelser mag: plak verschillende bekers vast op karton. Vul ze met je ornamenten en stapel ze in een doos op elkaar.

