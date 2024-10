Kruiden organiseren: 7 leuke manieren

Je keukenkasten op een overzichtelijke en functionele manier inrichten bespaart je heel wat tijd en stress. Maar één ding blijft bij velen een bron van frustratie: de kruidenpotjes. Nochtans bestaan er verschillende manieren om je kruiden op een eenvoudige manier te organiseren. Een overzicht!

Kruiden organiseren doe je zo!

1. In een kruidenrek

De meest voor de hand liggende oplossing is een mooi kruidenrek dat je aan je keukenwand bevestigt. Het is geen originele manier, maar wel een erg praktische. Je kunt er namelijk zowel de kruidenpotjes uit de supermarkt als je eigen glazen potjes in kwijt. Extra voordelen: je hebt de kruiden steeds bij de hand én de verschillende kleuren fleuren je keuken zo op.

Geen zin om gaten te boren in je muur? Ga dan voor een staand kruidenrek.

Tip: Gebruik je glazen potjes? Schrijf er dan zeker op wat erin zit. Het laatste wat je wilt, is pikant chilipoeder gebruiken, terwijl je denkt dat het gewoon paprika is. Benodigdheden: een krijtsticker en krijtstift.

2. In proefbuisjes

Een net iets originelere variant op het klassieke kruidenpotje is een glazen proefbuisje. Hang ze in een rekje aan de muur of plaats ze in een speciale staander op je aanrecht.

3. Kruiden organiseren in een lade

Wil je je kruiden in een lade opbergen? Houd er dan rekening mee dat je moet kunnen zien om welke kruiden het gaat. Zet je de potjes gewoon rechtop in je keukenlade, schrijf dan met stift op het deksel wat erin zit. Dat bespaart je heel wat werk. Je kunt er ook een krijtsticker op kleven of de dekseltjes beschilderen met krijtverf.

Een speciale kruideninzet voor je lade laat je toe om je kruiden horizontaal of schuin te bewaren. Een voordeel is dat je in één oogopslag een overzicht hebt van je voorraad.

4. Met een magneet

Wij zijn fan van deze leuke, originele en praktische manier om je kruiden te organiseren. Bevestig een magneetstrip aan de wand of onder je keukenkast en plaats de kruidenpotjes met het metaal tegen de magneet. Er bestaan speciale potjes met een metalen strip aan de onderzijde en een doorzichtig dekseltje dat je tegen de wand kunt hangen, maar je kunt natuurlijk ook potjes met een metalen deksel aan de strip onder je kast bevestigen. Let er wel op dat de opbergpotjes niet te zwaar zijn.

Heb je veel kruiden? Ga dan voor een heuse magneetwand. Als je nog een laagje krijtverf over je magneetbord legt, kun je boven de potjes noteren welke kruiden erin zitten.

Tip: Heb je geen plaats om een magneetwand te voorzien? Vergeet niet dat ook je koelkast dienst kan doen om je kruiden leuk te organiseren. Handig en plaatsbesparend!

5. In een vintage krat

Die mooie houten kratten waarin vroeger glazen flessen zaten, vind je vaak terug op tweedehandssites, op een gezellig rommelmarktje of in de kringwinkel. Dankzij hun indeling vormen ze het perfecte vintage kruidenrekje. Je hoeft enkel je kruidenpotjes in de voorziene vakjes te plaatsen en de dekseltjes een label te geven.

6. Op een kruidentrapje

Het probleem als je kruiden in je voorraadkast bewaart, is dat je geen overzicht hebt. Ze staan allemaal lukraak door elkaar en je zoekt je onnozel naar dat ene potje dat je slechts één keer per maand gebruikt. De oplossing is: werken in de hoogte. Plaats de kruiden in je kast op een soort trapje zodat je meteen ziet welke kruiden je in huis hebt.

Het goede nieuws? Je maakt het helemaal zelf met behulp van dit stappenplan!

7. Met speciale klemmetjes

Heb je weinig ruimte in je keuken, dan zul je blij zijn met deze eenvoudige klemmetjes die je aan de binnenkant van je kastdeuren kunt kleven. Heel erg praktisch!

Nog enkele tips om kruiden te bewaren:

Kies potjes waarin je je kruiden luchtdicht kunt bewaren

Zorg dat je het potje meteen weer afsluit als je klaar bent

Zorg dat er geen vocht in het potje terechtkomt

Vermijd direct licht of warmte

Zin gekregen om je keuken onder handen te nemen?

