Als het over de energiefactuur gaat, zijn we altijd op zoek naar kleine of grote manieren om te besparen. Vandaag schijnen we ons licht op de vraag: is het echt goedkoper om alle lampen in huis door ledlampen te vervangen?

Hoe zuinig is een ledlamp?

Een ledlamp is wel degelijk zuiniger dan andere lampen: zo verbruikt ze maar liefst 85% minder energie dan een halogeenlamp en zelfs 90% minder energie dan een gloeilamp.

Daarbovenop gaat een ledlamp ook langer mee dan oudere alternatieven. Een ledlamp heeft minstens 15.000 branduren. Als je weet dat een gloeilamp slechts 1.000 branduren heeft, moet je de hogere aankoopprijs van één ledlamp eigenlijk vergelijken met die van vijftien gloeilampen.

Een halogeenlamp is iets zuiniger dan een gloeilamp en heeft ook een iets langere levensduur, maar verbruikt nog altijd 85% meer stroom dan een ledlamp. Die laatste gaat ook 7,5 keer zolang mee als een halogeenlamp.

Zijn ledlampen het goedkoopste alternatief?

Een ledlamp is duurder in aankoop dan een halogeen- of gloeilamp, maar die aankoopkost verdien je snel terug door het lagere energieverbruik van een ledlamp. Je betaalt 90% minder energiekosten én de lamp gaat langer mee, waardoor een ledlamp op langere termijn goedkoper uitkomt. Recupel rekende uit dat wanneer je 1 gloeilamp van 60W vervangt door een ledlamp van 7W je tot 10 euro per jaar kunt besparen.

Het voelt misschien tegenstrijdig om een lamp die nog perfect functioneert weg te gooien. Toch is het voordeliger om halogeen- of gloeilampen die nog werken te vervangen door ledlampen. Volgens Recupel bespaart een huishouden dat overstapt op energiezuinige verlichting gemiddeld tussen de 25 en 50 euro per jaar.

Begin met de lampen die je het vaakst aandoet en die veel licht geven, want hier kun je het meeste energie besparen. Vervang daarna ook de lampen die je minder vaak gebruikt.

En wat met spaarlampen?

Heb je thuis spaarlampen hangen? Als ze nog werken, is het niet meteen nodig om ze door ledlampen te vervangen . Een spaarlamp is bijna net zo zuinig als een ledlamp en is qua levensduur en verbruik een pak duurzamer dan een oude gloeilamp.

Een nadeel is wel dat de spaarlamp wat meer tijd nodig heeft om voluit licht te geven. Ook functioneert ze slechter bij koude temperaturen (je hangt ze dus beter niet in de tuin of schuur) en gaat ze sneller kapot als je ze vaak aan- en uitschakelt.

Wanneer een spaarlamp kapot gaat, kun je ze alsnog door een ledlamp vervangen. Let wel op: wanneer een spaarlamp kapotvalt en breekt, kunnen kleine hoeveelheden kwikdamp vrijkomen en moet je ze voorzichtig opruimen.

Is het ook lief voor de planeet?

Oude lampen vervangen door nieuwere, energiezuinigere exemplaren (zoals ledlampen, spaarlampen of tl-lampen) is niet alleen goed voor je eigen portemonnee, maar ook beter voor onze planeet. Als niemand in België nog een gloeilamp zou gebruiken, besparen we volgens een berekening van Recupel zo’n 800.000 ton CO² per jaar.

Het productieproces van een ledlamp kost meer energie dan het maken van een gloei- of halogeenlamp, maar tijdens het gebruik bespaart een ledlamp veel meer energie dan gloei- of halogeenlampen, waardoor het milieunadeel van de productie overtroffen wordt. Daarnaast is de impact op het milieu van het weggooien van een oude lamp klein vergeleken met de milieuwinst die een energiezuinige ledlamp oplevert.

Wat doen met je oude lampen?

Als je eenmaal de lampen in huis door ledlampen hebt vervangen, wat moet je dan met je oude lampen doen? Lever ze in bij een Recupel-inzamelpunt, zodat ze gerecycleerd kunnen worden. Zo’n Recupel-punt vind je in doe-het-zelfzaken, supermarkten en het containerpark.

Goed om te weten: de meeste winkels die lampen verkopen, hebben een terugnameplicht. Ga je nieuwe lampen kopen, neem je oude exemplaren dan mee en geef ze af in de winkel.

Bronnen: Milieu Centraal, vlaanderen.be, Recupel

Meer bespaartips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!