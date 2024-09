Efficiënt omgaan met ruimte: wat we kunnen leren van een tiny house

Woon je in een klein huis of appartement en ben je op zoek naar tips om efficiënt te leren omgaan met ruimte? Wel, dan kun je nog heel wat leren van een tiny house. Wij zetten de belangrijkste tips op een rijtje.

Efficiënt omgaan met ruimte: de beste tips uit een tiny house

Start met ontspullen

Heb je niet veel ruimte in je huis of appartement, dan betekent dit dat je heel kritisch naar al je spullen moet kijken. Niet enkel op het moment dat je verhuist, maar eigenlijk altijd. We leven in een maatschappij waarin je steeds verleid wordt om te consumeren, het is dus niet vreemd dat je het moeilijk vindt om te consuminderen. Toch heeft afstand nemen van spullen verschillende voordelen, en dat resulteert niet enkel in meer ruimte.

Meer weten over ontspullen? Hier vertellen we je er alles over.

Kies slimme opbergruimtes zoals in een tiny house

Woon je op een beperkte oppervlakte, dan blijft ruimte probleem nummer één, ook al ben je flink aan het ontspullen. Slimme opbergruimtes zijn de oplossing om al je spullen op te bergen zonder dat het er rommelig of chaotisch uitziet. De meest bekende is de inbouwkast, maar vergeet ook zeker de ruimte onder je trap of boven je toilet niet. De kunst is om out of the box te denken en alle beschikbare ruimte op een slimme manier te gebruiken.

Koop multifunctionele meubels

Heb je niet veel ruimte in huis, dan moet je creatief te werk gaan. Meubels die voor meerdere doelen gebruikt worden, besparen heel wat plaats. Een slaapbank is een prima voorbeeld, maar ook een tafel die je als werkblad tijdens het koken of als bureau gebruikt, is een goed idee.

Ook meubels die je kunt inklappen of opbergen zorgen voor heel wat ruimtewinst. In een tiny house zie je vaak tafels die je kunt inklappen en aan de muur hangen als ze niet in gebruik zijn. Of een bed dat je kunt verbergen in een kast zodat het overdag amper ruimte inneemt.

Laat het licht binnen

In een tiny house worden vaak grote ramen gebruikt, om zoveel mogelijk licht binnen te laten. Ook als je in een klein huisje of een studio woont, is licht het codewoord om de ruimte groter te laten lijken. De ramen op een andere plaats zetten of groter maken, is niet altijd mogelijk, maar de lichtinval maximaliseren kan doorgaans wel. Bekijk bijvoorbeeld of je echt overal gordijnen nodig hebt. Misschien kun je in sommige ruimtes zonder, of kies je beter voor een lichtere vorm van raamdecoratie die het licht niet volledig blokkeert?

Naast natuurlijk licht is ook het gebruik van verlichting belangrijk. Probeer zoveel mogelijk te variëren met plafond- en wandlampen, zo lijkt je ruimte vanzelf groter. Vloerlampen zijn geen goed idee, die nemen enkel kostbare ruimte in.

Ga voor spiegels

Als je niet veel ruimte hebt, wil je de muren zo optimaal mogelijk gebruiken. Opbergruimte of decoratie lijkt op dat moment belangrijker dan een spiegel, maar niets is minder waar. Door een spiegel tegenover een raam te plaatsen reflecteert het licht naar binnen en een spiegel tussen twee ramen zorgt ervoor dat de ruimte dieper lijkt. Probeer het zelf eens!

Gebruik je buitenruimte

Heb je het geluk dat je een terras of tuintje hebt, betrek die buitenruimte dan zoveel mogelijk bij je woning. Ideaal voor in de zomer, maar ook als het buiten wat frisser wordt, kun je veel meer buiten zijn dan je zou denken. Voorzie een paar leuke dekentjes of een terrasverwarmer en geniet zolang mogelijk van je buitenruimte.

Bronnen: tinyhousebeweging.nl, wooninfluencers.nl

Meer lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!