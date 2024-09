Nagellak verwijderen uit textiel: zo doe je dat!

Een ongelukje met nagellak is snel gebeurd. En nagellak verwijderen uit textiel is niet zo makkelijk, maar met de tips van Tante Kaat verwijder je ’t goedje makkelijk uit je favoriete blouse, tafelkleed of tapijt!

Omdat nagellakremover nogal agressief is en textiel zou kunnen beschadigen, probeer je ’t best eerst zonder. Gaat het om een kostbaar (kleding)stuk? Breng het dan naar de stomerij om de vlek professioneel te laten verwijderen.

Nagellak verwijderen uit textiel

Dit heb je nodig:

Keukenpapier

Wattenstaafjes

Pure aceton

Zo doe je het:

Leg goed absorberend keukenpapier onder de vlek. Dip een wattenstaafje in de aceton en stip de vlek aan. Wrijf niet, want dat maakt de vlek groter. Spoel af met lauw water om de vlek te neutraliseren.



En nagellakremover?

Wil je ’t toch liever met nagellakremover proberen? Doe dan een klein beetje op een watje of doekje en test eerst op een onopvallende plek om na te gaan of de stof niet verkleurt. Nagellakremover kan bovendien vlekken achterlaten: dat komt door de toegevoegde olie om de nagels niet uit te drogen.

Probeer vervolgens nauwkeurig te werk te gaan: er komt best zo weinig mogelijk remover naast de vlek terecht. Span de stof daarom goed op. Stop het daarna meteen in de wasmachine of doe een handwasje.

