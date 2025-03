Puilt jouw kleerkast ook uit met kledingstukken die je al jaren niet meer draagt? Of liggen alle items kriskras door elkaar? Met deze handige tips is jouw kleerkast in geen tijd weer spic en span! Klaar voor die opgeruimde kleerkast?

Opgeruimde kleerkast: handige tips

1. De regel van drie

Drie pasklare stapeltjes, makkelijker wordt het niet. Maak drie stapels op je bed met:

kleding die je nu in je kleerkast hangen wilt

je hangen wilt kleding die je ergens anders wilt opbergen

wilt opbergen kleding die weg mag.

Denk volgens de seizoenen. Berg je winterspullen op in makkelijke voorraadboxen. Twijfel je over een kledingstuk? Bedenk dan wanneer je het voor het laatst droeg. Meer dan zes maanden geleden? Weg ermee!

2. Denk in outfits

Hang je outfits pasklaar in de kast. Mooie combinaties hang je bij elkaar. Zo spaar je tijd uit om ’s ochtends te kiezen én zo zul je ook onmiddellijk zien welke kledingstukken eigenlijk echt niet in je garderobe passen.

3. Makkelijke stapeltjes

Alle kledingstukken om weg te gooien of weg te geven aan de kant? Goed zo. Dan kun je nu beginnen met stapeltjes te maken. Maak je stapeltjes soort per soort. Broeken bij broeken, T-shirts bij T-shirts. Maak ze zo praktisch mogelijk. Denk ook niet alleen aan soorten, maar aan draagbaarheid. Lichte stofjes bij elkaar, tinten bij elkaar.

4. Alles op z’n plaats

Je keuze gemaakt? Outfits bij elkaar gedacht? En alles op stapeltjes? Dan kun je nu beginnen met alles de juiste plaats te geven. Hang je outfits op de hangers en leg de stapeltjes kleren op de planken. Leg de kleren die je vaak draagt op de makkelijkst bereikbare planken. Leg de rest op de onderste of bovenste plank.

5. Geen overvolle kast

Gebruik niet meer dan 75% van je kastruimte. Je hand moet nog makkelijk tussen je stapeltje kleren en de kastplanken kunnen.

6. Neem er je tijd voor

Iets meer tijd nodig? Dan is het misschien leuk om deze uitdaging samen met een vriendin aan te pakken. Reserveer het ene weekend twee uurtjes voor jouw kleerkast, en het volgende weekend twee uurtjes voor de kleerkast van je vriendin. Samen lentefris… en achteraf een glaasje bubbels!

7. Opgeruimd staat netjes

Berg kleding die je weg wilt doen onmiddellijk op in een doos of zak en zet het ook direct in de auto. Op die manier vergeet je niet om je kringloopwinkel een bezoekje te brengen of je kunt tijdens de volgende rit even omrijden naar de kledingcontainer.

Bron: Minimorfoses – de 35 beste opruimacties van de huishoudcoach – Els Jacobs

