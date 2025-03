Een robotstofzuiger in huis: alle voordelen op een rijtje

Het stofzuigen aan iemand anders overlaten klinkt als muziek in de oren, zelfs als het gaat om een robot. Zo’n robotstofzuiger is een beetje zoals een poetsvrouw hebben zonder dat er effectief iemand in huis is. Maar wat zijn nu precies de voordelen ervan? We zetten het even allemaal op een rijtje!

1. Geschikt voor elk type vloer

De meeste huizen hebben verschillende types vloeren: parket of laminaat in de woonkamer en slaapkamers, tegels in de keuken en badkamer Bovendien kom je hier en daar ook een vloerkleed tegen om de ruimte wat aan te kleden. Als je zelf stofzuigt, hou je daar rekening mee, maar wat met een robotstofzuiger?

Wel, de meeste exemplaren zijn perfect geschikt voor alle types ondergrond en passen hun zuigkracht hierop aan. Zo is het dus geen enkel probleem om kruimels uit het tapijt te krijgen.

2. Ideaal als je huisdieren hebt

Met huisdieren in huis is een goede stofzuiger geen overbodige luxe. Die beestjes verliezen behoorlijk wat haar dat op de vloer blijft liggen en zich door het huis verspreidt. Stel de robotstofzuiger zo in dat hij dagelijks een rondje doet waar de beestjes frequent komen en de rondvliegende haren zijn verleden tijd.

Tip: sommige dieren zijn geen grote fan van de robotstofzuiger. Programmeer ‘m in dat geval zo dat hij ‘s nachts zijn werk doet.

3. Kies er eentje die ook dweilt

Tegenwoordig zijn bepaalde robotstofzuigers uitgerust met een opvangbak voor water en een microvezeldoekje onderaan. Hij verwijdert dus niet enkel het stof, maar gaat er ook meteen met een vochtige doek achteraan. Zeker interessant voor mensen met een huisdier of allergie.

4. Stel zelf een schoonmaakprogramma in

De meeste robotstofzuigers kun je makkelijk programmeren. Zo stel je zelf je eigen schoonmaakprogramma in. Zijn er ruimtes die dagelijks gepoetst moeten worden of enkele die aan eenmaal per week voldoende hebben? Je kiest het helemaal zelf!

Tip: je kunt je robotstofzuiger ook laten schoonmaken als je niet thuis bent. Niets leukers dan thuiskomen in een proper huis. Hou er dan wel rekening mee dat je je huis op voorhand “robotklaar” maakt: zet de obstakels aan de kant en zorg ervoor dat er geen kabels op de grond liggen.

5. Bedien je robot met een app

Bepaalde slimme stofzuigers bedien je simpelweg met een app die je op je smartphone installeert. Ben je op het werk en ben je vergeten het schema in te stellen? Of verneem je net dat je last-minute bezoek krijgt? Gewoon even de robot aansturen vanuit je app!

6. Breekbare spullen? Geen probleem!

Ben je bang dat je robot je mooie vaas aan diggelen rijdt of andere waardevolle spullen beschadigt? Dan kies je best een exemplaar dat is uitgerust met een laser of camera zodat ze obstakels opmerken voor ze er tegenaan rijden.

7. Nooit meer stofzuigen?

Een robotstofzuiger in huis is superhandig, maar het betekent niet dat je je reguliere exemplaar voor altijd kunt opbergen. De plinten van je vloer, de vensterbanken en de trap zijn slechts enkele plekken waar je robot niet komt. Dankzij de robot moet je wel minder vaak grondig aan de slag en heb je steeds een proper gevoel in huis.

8. Automatisch legen

Sommige robotstofzuigers maken het ons nóg makkelijker door zich automatisch te legen. Je hoeft dus niet elke keer je stofzuiger leeg te maken, dat doet ie zelf. De meesten hebben een automatische vuilafvoer waardoor je pas na 60 dagen de stofzuigzak moet vervangen.

Nog meer schoonmaaktips voor jou:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!