Verhuizen met kamerplanten: 5 cruciale tips

Ben jij ook zo trots op jouw prachtige kamerplanten? Dan kijk je vast met een klein hartje naar de nakende verhuis. De meeste planten kunnen best kwetsbaar zijn en verdienen zeker wat extra aandacht voor, tijdens en na de verhuis. Dit zijn onze 5 cruciale tips om succesvol te verhuizen met kamerplanten.

Verhuizen met kamerplanten doe je zo!

1. Op tijd water geven

Het beste wat je kunt doen, is je planten twee dagen voor de verhuis goed water geven. Op die manier zorg je ervoor dat ze op hun sterkst zijn tijdens de verhuis. Goed gehydrateerde bladeren breken minder snel af dan slappe.

2. Controleer de plant op beestjes

Als je verhuist, stop je waarschijnlijk verschillende plantjes samen in een doos. Voor je zover bent, check je al je planten best even op ongedierte. Je wil namelijk niet dat je de planten in je nieuwe huis uitpakt en dat ze allemaal besmet blijken.

Ontdek je toch ongedierte op een van de planten (zoals die vervelende rouwvliegjes of wolluizen), behandel ‘m dan zo snel mogelijk!

3. Voorzichtig inpakken

Je grote planten passen niet in een doos, dus je zult ze een voor een moeten verhuizen. Wikkel ze goed in plastic – een dun tafellaken of een fleece kunnen ook perfect – en wat stevige tape errond zodat het niet kan loskomen.

Lukt het niet om de planten rechtop te vervoeren? Leg dan wat karton op de potgrond, zodat zodat het er niet uit kan wanneer je de plant neerlegt in je auto.

Kleinere plantjes kunnen uiteraard wel gewoon in een verhuisdoos. Gevoelige planten pak je best goed in met bijvoorbeeld papier of noppenfolie, om ze te beschermen tegen te grote temperatuurverschillen.

4. Pak ze snel weer uit

Je schermt je planten best zo min mogelijk af van het daglicht. Zijn je favoriete planten in je nieuwe huis aangekomen, pak ze dan snel uit zodat ze voldoende licht krijgen.

Het is aan te raden om je planten op een gelijkaardige plek te zetten waar ze evenveel licht krijgen als in je vorige woonst.

5. Laat je planten wennen

Je hebt het misschien al gemerkt thuis, maar kamerplanten worden niet zo graag verzet. De kans is dan ook vrij groot dat ze na de verhuis wat bladeren verliezen of er slap bij hangen. Maar geef ze tijd. Kamerplanten moeten namelijk altijd acclimatiseren aan hun nieuwe omgeving.

Nog meer tips:

