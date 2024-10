Verlichting in huis kiezen: enkele verhelderende tips

Licht in huis is erg belangrijk. Enerzijds heb je het natuurlijke licht dat door de ramen naar binnenvalt, maar ook de verlichting in huis draagt bij tot de juiste sfeer. Welke lampen je op welke plek hangt, is dus cruciaal. Wij geven je alvast enkele verhelderende tips.

Verlichting in huis kiezen: afhankelijk van de ruimte

De verschillende ruimtes in huis hebben een andere functie, en vragen dus ook om een ander soort verlichting. Denk dus goed na over wat je in welke ruimte wilt doen en welk soort licht je hiervoor nodig hebt. Terwijl het aanrecht in de keuken erg directe verlichting vraagt om eten te maken of af te wassen, heb je in de woonkamer of slaapkamer eerder sfeervolle verlichting nodig.

De moeilijkste ruimte is misschien nog de badkamer. Tegenwoordig wil je dat de badkamer rust en sfeer uitstraalt, maar toch is het een functionele plek, waar je je wast en klaarmaakt. Bovendien is het een zogenaamde ‘natte ruimte’, waar je op sommige plekken lampen nodig hebt die beter tegen het vocht kunnen.

Soort verlichting in huis

1. Basisverlichting

Dit zijn de lampen die je het eerst aanzet als je de ruimte binnenkomt, vaak met een gewone schakelaar. Dit kunnen spotjes in het plafond zijn, maar ook een plafondlamp of wandlamp.

2. Functionele verlichting

Het woord zegt het zelf: deze verlichting moet vooral functioneel zijn op een bepaalde plek. Dit kan gaan om een bureaulamp aan je werktafel of een speciale leeslamp bij je fauteuil. In bepaalde gevallen kan een lamp ook meerdere functies hebben. Denk bijvoorbeeld aan de lamp boven je eettafel. Als je gezellig wilt dineren, mag het sfeervol zijn, maar wil je de krant lezen na het ontbijt of ‘s avonds nog wat op je laptop werken aan diezelfde tafel, dan heb je meer licht nodig. In dit geval is een dimbare lamp de oplossing.

3. Sfeerverlichting

De juiste sfeer in huis is erg belangrijk en ook hier kunnen lampen toe bijdragen. Dit doe je met bijvoorbeeld vloerlampen of tafellampen die meteen voor een bepaalde stemming in huis zorgen. Ook indirecte verlichting in de vorm van led-strips achter een wand of een kast is erg trendy en zorgt meteen voor een apart gevoel. Vaak kun je de sterkte van het licht van de led-strips met een afstandsbediening aanpassen. Handig! Wil je bepaalde accenten leggen in een ruimte, dan kies je het best voor lampen die de eyecatcher in de kamer letterlijk in de spotlights zetten.

