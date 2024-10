Een lederen jas verzorg je met deze tips

Een (faux-)lederen jasje blijft nog steeds een hip hebbeding én dus een goede investering. Maar hoe zorg je ervoor dat je lederen jas ook in goede staat blijft? Enkele handige tips om je lederen jas goed te verzorgen!

Lederen jas verzorgen:

1. Bescherm met spray

Stap 1 om je lederen jas goed te verzorgen, is bescherming aanbrengen. Bescherm je gloednieuwe (faux-)lederen schoenen, jassen en handtassen preventief door ze in te spuiten met een water- en vuilafstotende spray. Doe dit vanop zo’n 20 centimeter en spray niet te veel. Beter is het om meerdere lichte laagjes te spuiten. Herhaal 2x per jaar.

2. Voedende crème

Voor droge plekken in het leer gebruik je een transparante voedende crème en voor verkleurde of beschadigde plekken kies je best een gekleurd product. Vergeet niet om het leer daarna opnieuw in te spuiten met een water- en vuilafstotende spray.

3. Algemene verzorging

Laat je lederen jas nooit in de zon hangen. Niet alleen droogt het leer dan sneller uit, maar het zal ook verkleuren. Door je jas aan een kledinghanger te hangen in plaats van aan het lusje omhoog te hangen, zal de pasvorm langer goed blijven.

Lederen jas schoonmaken

Vetvlekken verwijder je door er met een schoon deeltje van het leren kledingstuk over te wrijven. Lukt dat niet, dan kun je de vlek volledig bedekken met geraspt schoolkrijt of talkpoeder. Laat het enkele dagen intrekken.

Kalk- of watervlekken kun je meestal makkelijk verwijderen door er zachtjes over te wrijven met je vinger of met een schoon deeltje van je jas.

Meer schoonmaaktips:

