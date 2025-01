Vetluis in de wasmachine? Zo pak je het aan

Wees gerust, het zijn geen echte luizen die zich in je wasmachine nestelen. Vetluis is de naam voor een opeenhoping van wasmiddelresten en vuil dat achterblijft. Hierdoor krijg je niet alles mooi proper en ruikt je wasgoed niet meer fris. Tijd voor actie!

Wat is vetluis?

Voor we het probleem aanpakken is het belangrijk te weten wat vetluis precies is. Het wordt ook wasluis genoemd en is eigenlijk een opeenhoping van viezigheid die in je wasmachine achterblijft. Enerzijds zeepresten, anderzijds vuil en vetten van je kleding en huidschilfers. Je herkent het meestal aan de grijze en slijmerige substantie in je wastrommel, het zeepbakje of tussen de rubbers. Dit goedje wil je liever niet in je wasmachine hebben.

Hoe komt vetluis in je machine?

Maar hoe ontstaat vet- of wasluis nu precies? Het heeft verschillende oorzaken:

We gebruiken vaak te veel wasmiddel . Heb je sterk bevuild wasgoed of onfris ruikende sportkleding, dan lijkt extra veel wasmiddel een goede oplossing. Dat is echter niet altijd het geval. Volg dus steeds de instructies op je wasmiddel en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid.

. Heb je sterk bevuild wasgoed of onfris ruikende sportkleding, dan lijkt extra veel wasmiddel een goede oplossing. Dat is echter niet altijd het geval. Volg dus steeds de instructies op je wasmiddel en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid. We wassen minder warm . Op lage temperatuur wassen is veel beter voor het milieu, maar het zorgt ervoor dat niet alle schimmels en bacteriën gedood worden.

. Op lage temperatuur wassen is veel beter voor het milieu, maar het zorgt ervoor dat niet alle schimmels en bacteriën gedood worden. We kiezen voor korte programma’s : deze programma’s zijn handig omdat het snel gaat, maar ze spoelen vaak minder waardoor zeepresten en vuil makkelijker in je machine achterblijven.

: deze programma’s zijn handig omdat het snel gaat, maar ze spoelen vaak minder waardoor zeepresten en vuil makkelijker in je machine achterblijven. We maken onze wasmachine niet voldoende schoon.



Vetluis verwijderen én voorkomen: onze beste tips

Maak je wasmachine schoon. Dit doe je best door een lege wasmachine op 90 graden te laten draaien. Voeg eventueel 100 gram baking soda toe in de trommel en wat azijn in het bakje voor de wasverzachter. Om vetluis te voorkomen draai je best elke maand een wasje op 90 graden.

Tip: in de winkel vind je ook speciale wasmachinereinigers die vetluis kunnen bestrijden. Vergeet ook de rubberen afdichting en het zeepbakje niet schoon te maken. Doe dit ook één keer per maand. Was je kleding volgens de voorschriften: gebruik niet te veel wasmiddel en kies de juiste temperatuur. Op lage temperatuur wassen is prima, maar kies af en toe voor een warmere was als je wasgoed ertegen bestand is. Laat je natte was niet in je wasmachine zitten. Warm en vochtig is een ideale broeihaard voor bacteriën. Zet steeds de deur van je wasmachine open na elke wasbeurt zodat de binnenkant van je machine goed kan drogen.



