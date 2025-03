Maakt je wasmachine lawaai? Zo los je het op

Je hebt je wasmachine zoals gewoonlijk opgezet, maar na een tijdje hoor je dat ze lawaai maakt. Kun je het zelf verhelpen? Dat hangt af van het soort lawaai. Een overzicht!

Welk soort lawaai maakt je wasmachine?

1. Trillende wasmachine

Als je machine trilt, zit er in de meeste gevallen te veel wasgoed in de trommel. Daardoor ontstaat een onevenwicht, waardoor je wasmachine trilt. Zeker bij materialen die veel water kunnen opnemen, zoals bijvoorbeeld handdoeken of beddengoed, is er kans op een trillend lawaai. Probeer eens wat was uit de machine te halen en kijk of het probleem opgelost is.

In bepaalde gevallen kan het helpen om het toerental aan te passen.

2. Schommelende wasmachine

Tijdens het centrifugeren kan het gebeuren dat je machine schommelt of wiebelt en daardoor lawaai maakt. Waarschijnlijk staat je wasmachine niet waterpas, iets dat gelukkig makkelijk te verhelpen is door de pootjes onderaan correct af te stellen.

Leg een waterpas op je wasmachine en zorg ervoor dat het belletje tussen de twee streepjes staat.

3. Tikkend geluid

Hoor je iets tikken? Dan kan het zijn dat er een knoop of rits van je kleding tegen de trommel of het deurtje van je wasmachine tikt. Het kan ook gaan om een los voorwerp, zoals een muntje of een speld bijvoorbeeld dat nog in de zak van je broek of jas zat. Zet het programma even op pauze en haal het voorwerp eruit, zodat het je machine niet kan beschadigen.

Vind je niet meteen iets? Het kan ook zijn dat er iets in de filter zit dat tijdens het wassen in de trommel terechtkomt. Maak dus geregeld de filter schoon!

4. Piepend geluid

En vooral tijdens het zwieren of centrifugeren. In dat geval is het belangrijk om te controleren of de kogellagers niet versleten zijn. Dat doe je makkelijk door met je hand de lege trommel rond te draaien. Voel je dat dit niet vlot gaat of hoor je een schurend geluid? Dan is de kans groot dat de lagers versleten zijn.

Controleer of je wasmachine nog onder garantie valt of bel een reparateur.

5. Bonkend geluid

Maakt je machine vooral een kloppend of bonkend geluid? Dan ligt het probleem naar alle waarschijnlijkheid bij de schokbrekers. Bij oudere wasmachines verliezen ze hun kracht, waardoor de trommel alle kanten opvliegt met het bonkende geluid tot gevolg.

Ook in dat geval controleer je best de garantie van je toestel of neem je contact op met een vakman.

