Zo voorkom je vuurwerkangst bij huisdieren

Een kleine 50 procent van de gemeentes in Vlaanderen laat vuurwerk toe bij oudjaar. Maar niet voor iedereen is dat een feestelijk spektakel. Want honden of katten raken vaak helemaal in paniek als het overal begint te knallen. Onderstaande tips kunnen helpen om vuurwerkangst bij huisdieren te verminderen.

Hoe ontstaat vuurwerkangst bij huisdieren?

Het knallende geluid van het vuurwerk prikkelt de zintuigen van de hond, waardoor hij zich bedreigd kan voelen. Op zo’n momenten volgt een hond zijn instinct, waardoor hij agressief zal worden of zelfs vluchten.

Hoe merk je dat?

Zie je dat je hond of kat kwijlt, hijgt, trilt, piept of jankt en zich laag houdt bij het horen van vuurwerk? Dan heeft hij last van vuurwerkangst!

Hoe kun je vuurwerkangst bij huisdieren voorkomen?

Let op je eigen houding

Hoe je zelf met het lawaai omgaat, bepaalt het gedrag van je hond. Blijf kalm en gedraag je zoals normaal. Het is niet nodig om je hond éxtra te troosten of knuffelen, want dan zal hij merken dat er iets niet pluis is. Als je hond zélf naar je toe komt voor aandacht, mag je hem natuurlijk wel aanhalen.

Gebruik een kalmerend middel

Er zijn verschillende middeltjes die je huisdier kunnen helpen ontspannen. Zo zijn er voedingssupplementen met natuurlijke grondstoffen die rustgevend werken of je kunt je hond een Thundershirt aandoen. Dat is een soort vest dat strak rond het lichaam van je hond zit en een constante druk uitoefent op zijn lichaam, waardoor hij ontspant.

Laat je dier een schuilplaats kiezen

Het ene dier zoekt het gezelschap van z’n baasje op, maar andere dieren verschuilen zich liever ergens in huis wanneer ze bang zijn. Dwing je hond of kat niet om op een bepaalde plek te gaan liggen.

Tip: leg een kledingstuk met jouw geur bij de hond. Zo voelt hij zich extra veilig.

Laat je hond op tijd uit

Maak ruim op voorhand een wandeling met je hond of laat hem even buiten, het liefst voor 22 uur. Houd hem te allen tijde aangelijnd. Als het vuurwerk eenmaal begint, hou je je huisdier het best binnen.

Verspreid de maaltijden

Voor de meeste huisdieren is etenstijd het hoogtepunt van de dag. Probeer daarom de maaltijden te verspreiden over de hele de dag, zodat je huisdier telkens wat afgeleid is.

Zorg voor licht en geluid

Probeer het geluid van buitenaf zoveel mogelijk te dempen door de ramen te sluiten en eventueel de gordijnen of rolluiken te sluiten. Zorg voor wat zachte achtergrondmuziek of zet de televisie aan om de harde knallen te onderdrukken. Laat liever ook het licht aan, zo valt het spektakel minder op en schrikt je hond niet van de plotse flitsen.

Laat je huisdier wennen

Het kan helpen om op voorhand vuurwerkgeluiden af te spelen om eraan te wennen. Laat de geluiden niet té lang afspelen, maar stel je huisdieren geleidelijk bloot aan de prikkels. Verhoog het volume telkens een beetje en geef je hond een koekje of speel een spelletje. Zo zal hij de geluiden met iets leuks gaan associëren.

