Goed nieuws! Schoonmaken is (bijna) net zo goed als sporten

Na een intensieve schoonmaakbeurt ben je vaak behoorlijk moe, en dat is helemaal normaal. Want poetsen vraagt heel wat energie: je zet veel stappen en als je echt doorwerkt gaat ook je hartslag de hoogte in. Is schoonmaken dan net zo goed als sporten?

Schoonmaken als sport

Als je gezond wilt zijn, ben je best de hele dag door zo veel mogelijk actief bezig. Maar we zullen maar meteen met de deur in huis vallen: schoonmaken is niet hetzelfde als intensief sporten, maar het houdt je wel in beweging. Een grondige poetsbeurt zou je kunnen vergelijken met een lichte training.

Het is al lang achterhaald dat sport alleen maar gelijkstaat aan zweten op de loopband of in de groepstraining. Ook met andere vormen van beweging bereik je gezondheidswinst. Denk maar aan naar de supermarkt wandelen of naar het werk fietsen bijvoorbeeld. Maar ook door je huis schoon te maken, zet je een heleboel spieren in beweging én achteraf geniet je van een fris gepoetste woning. Win-win dus, maar het kan nog beter.

Haal zoveel mogelijk uit schoonmaken

Ja, je huis schoonmaken betekent calorieën verbranden. Maar wil je zoveel mogelijk halen uit die poetsbeurt? Dan geven we je graag nog enkele bijkomende aandachtspunten mee.

De vloer poetsen

Als je de vloer stofzuigt of dweilt, dan telt dat als een prima training voor je armen, je billen en je benen. Je zet namelijk een heleboel stappen en je oefent ook druk uit met je armen. Probeer werkelijk alle hoekjes en kantjes mee te nemen en buig een keer extra door je knieën. Ook telkens de trappen op en af met de stofzuiger of een emmer water kan tellen.

Tip: onthoud dat je houding erg belangrijk is, ook als je poetst.

De ramen lappen

Ramen poetsen is niet iets wat op je wekelijkse to-dolijstje staat, maar als het gebeurt, is het een behoorlijke klus, zeker voor je armen en je schouders. Telkens van boven naar beneden inzepen en nadien met de raamwisser het sopje wegtrekken. Wat armtraining betreft kan dit tellen! Heb je ook hoge ramen, waarbij je gebruik moet maken van een trapje om erbij te kunnen, dan train je ineens ook je been- en bilspieren. Nog energie over: ga een keertje extra het trapje op en af.

De badkamer en keuken schoonmaken

Heb je een badkamer met tegelmuur die een grondige poetsbeurt nodig heeft, dan geef je je lichaam tegelijkertijd een heuse stretchsessie. Om alle moeilijk bereikbare plekjes te poetsen, moet je namelijk heel wat moeite doen. Na de muren volgen de vloer en de wastafel, de badkuip of douche en het toilet.

Wist je trouwens dat schrobben heel wat energie en behoorlijk wat spierkracht vraagt? Zeker als je alle hoekjes en kantjes van de badkuip wilt schoonmaken, doe je niet enkel beroep op je armspieren, maar ook op je benen-, bil- en buikspieren.

Klaar met de badkamer? Op naar de keuken!

De was doen

Deze laatste hoort strikt gezien niet thuis in de categorie schoonmaken, maar ook de kleine en grotere wasjes zijn deel van je training. Denk maar eens hoe vaak je door je knieën gaat als je het wasgoed uit de mand en in de trommel van je wasmachine stopt. Is de was proper, dan moet hij ook gedroogd worden, en dat doe je het liefst buiten aan de lijn. Al die kledij, handdoeken en beddengoed op de wasdraad hangen is een stevige work-out voor de armen.

