Zilvervisjes in huis: wat doe je eraan?

Kruipen er langwerpige insecten rond in je badkamer of keuken met een zilverachtige glans? De kans is groot dat je met zilvervisjes te maken hebt. Deze insecten houden van vocht en komen vaak voor in nieuwe huizen. Ze planten zich snel voort, dus bestrijden is aangeraden.

Hoe ziet een zilvervisje eruit?

Het beestje is 7 tot 12 mm lang en heeft een zilverachtige glans. Je herkent ze ook aan de twee antennes vooraan en drie staartdraden achteraan het lijfje. Het is, ondanks wat de naam doet vermoeden, geen visje, maar het beweegt wel op een visachtige manier. Deze insecten houden niet van licht, dus zijn voornamelijk ‘s nachts actief. Overdag verstoppen ze zich in kieren, achter plinten en onder zwevende vloeren. Als je ‘s avonds het licht aansteekt, zie je ze soms wegschieten. Ze zitten het meest in badkamers, keukens, leidingen en toiletten.

Zilvervisjes voorkomen

Het belangrijkste is het voorkomen van vocht, want daar zijn zilvervisjes verzot op.

1. Ventileren!

Door goed te ventileren verminder je de luchtvochtigheid, waardoor je huis niet aantrekkelijk wordt voor zilvervisjes. Zet elke dag de ramen even open en zorg dat je het vocht na het douchen of koken meteen uit de ruimte verdrijft. Vooral nieuwbouwwoningen hebben vaak last van zilvervisjes omdat deze zo goed geïsoleerd zijn.

2. Lage temperatuur

Zet de verwarming niet te hoog, want de visjes houden van een warme, vochtige omgeving. Een graadje minder zorgt niet alleen voor minder kans op zilvervisjes, het is bovendien goed voor het milieu en je portemonnee. Onder de 20 graden komen de eitjes van zilvervisjes niet meer uit.

3. Geen kieren en naden

Zorg ervoor dat alle kieren en naden in huis goed dicht zijn als je zilvervisjes wilt tegenhouden. Ze kunnen er zich niet meer verstoppen en verplaatsen zich op deze manier ook moeilijker van de ene kamer naar de andere.

4. Strak behang

Ga je behangen? Let erop dat je het papier goed strak tegen de muur kleeft, zodat de beestjes er niet tussen kunnen kruipen.

Zilvervisjes bestrijden: 5 handige huismiddeltjes

Een enkel zilvervisje kun je makkelijk verwijderen, maar het is zaak om een plaag te vermijden. De visjes planten zich namelijk erg snel voort.

1. Stofzuigen

Je kunt de visjes met de stofzuiger opzuigen. Vergeet niet om de stofzuiger leeg te maken zodat ze er niet opnieuw uit ontsnappen.

2. Vochtige krant

Een zilvervisje houdt van vocht, dus hiermee kun je een val maken. Leg een vochtige krant met een elastiekje eromheen een nachtje in de ruimte waar de visjes zitten.

3. Aardappel

Ook een aardappel in stukjes gesneden kan dienen om de visjes te vangen. Leg de stukken in een open zak en je zult zien dat de zilvervisjes hierop afkomen.

4. Azijn

Meng een halve liter natuurazijn met evenveel water. Schud goed en spray het mengsel in de hoeken van de kamer waar de insecten zitten. Vergeet ook zeker de plinten niet!

5. Lokdoos

Tot slot kun je ook een lokdoos kopen.

Heb je last van een plaag en krijg je de insecten niet weg? Dan doe je het best beroep op een professionele bestrijder.

Bronnen: beestjeskwijt.nl, ongediertebestrijden.nl, milieucentraal.nl

Zeker ook lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!