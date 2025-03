Uit nieuw onderzoek blijkt dat 4000 stappen per dag zetten al goed is voor je gezondheid. Deze 10 mooie wandelingen van 30 à 45 minuten door de stad en/of het groen zijn ideaal om je een frisse boost te geven. Kort, maar prachtig!

1. Betover(en)de Land-duinenwandeling in Bel-Geel

Afstand: 5,5 km

5,5 km Vertrek: Sint-Lambertuskerk, Bel. Volg de knooppunten 49 – 48 – 33 – 34 – 88 – 32 – 31 – 50 – 51 – 49 (verkorte route).

Sint-Lambertuskerk, Bel. Volg de knooppunten 49 – 48 – 33 – 34 – 88 – 32 – 31 – 50 – 51 – 49 (verkorte route). Parcours: Grotendeels onverharde paden.

Grotendeels onverharde paden. Een brochure met een uitgebreide beschrijving van de wandeling én een wandelkaart kun je downloaden op visit-geel.be/de-betoverende- landduinenwandeling

© Toerisme Provincie Antwerpen

Met deze wandeling kom je ruim boven de 4000 stappen, maar ze is zo mooi dat we ze hier toch graag willen voorstellen. Je stapt langs schilderachtige vennen, afgewisseld met ­zanderige heuvels begroeid met heide, zomereiken en naaldbomen. Met wat geluk zie je de harkwesp aan het werk, een uiterst zeldzaam insect dat enkel hier en in De Panne zou voorkomen.

Datzelfde geluk moet je hebben om de ransuil te spotten, zijn bruine veren vormen een ideaal camouflagepakje. Verder wemelt het hier van de legendes en mysterieuze volksverhalen waarbij heksen, magiërs, duivels en kabouters een hoofdrol spelen. Laat je fantasie de vrije loop, maar vergeet vooral niet volop te genieten van dit heerlijke stukje Kempense natuur.

2. Brabantse Trekpaardenwandeling in Lennik

Afstand: 4,4 km

4,4 km Vertrek: Kasteeldomein Gaasbeek, Kasteelstraat 34, Lennik. Volg de knooppunten 126 – 730 – 129 – 122 – 121 – 111 – 124 – 126.

Kasteeldomein Gaasbeek, Kasteelstraat 34, Lennik. Volg de knooppunten 126 – 730 – 129 – 122 – 121 – 111 – 124 – 126. Parcours: Grotendeels onverharde paden.

Grotendeels onverharde paden. Een wandelkaart kun je downloaden op toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/brabantse- trekpaardenwandeling.

© Lander Loe

Zin in een pittige wandeling in het heerlijk glooiende landschap van het Pajottenland, langs kasteeldreven en bospaden of tussen weilanden waarin de fiere Brabantse trekpaarden rustig staan te grazen? Dan zit je prima met deze uitstap, waar vooral het indrukwekkende en gerestaureerde kasteel van Gaasbeek en het omliggende domein de grote blikvangers zijn.

Maar bewonder onderweg vooral ook de breedgebouwde, gespierde trekpaarden, een stevige brok nostalgie die herinneringen oproept aan de tijd toen de dieren ingezet werden bij het harde labeur dat voor de intrede van de tractor hoorde bij het bewerken van het land.

3. Levend Erfgoedpark wandelroute Puyenbroeck in Wachtebeke

Afstand: 2,7 km

2,7 km Vertrek: Puidonkdreef, Wachtebeke. Volg de knooppunten 2 – 9 – 8 – 12 – 10 – 9 – 2.

Puidonkdreef, Wachtebeke. Volg de knooppunten 2 – 9 – 8 – 12 – 10 – 9 – 2. Parcours: Grotendeels onverharde paden.

Grotendeels onverharde paden. Een wandelkaart kun je downloaden op libelle.be/wandelroutes/wandelroute-erfgoedwandeling-puyenbroeck/.

Het Provinciaal Domein Puyenbroeck mag je gerust hét belevingscentrum van Oost-Vlaanderen noemen, met een enorm recreatief aanbod, waaronder een ­Levend Erfgoedpark. Bij erfgoed denk je misschien aan een verzameling oude gebouwen, maar tijdens deze wandeling draait het om springlevende dieren, zoals die op boerderijen van een paar generaties terug te vinden waren.

Oude rassen paarden, koeien, geiten en schapen grazen, loeien, hinniken en blaten hier een eind weg en maken er op die manier een vrolijke beestenboel van. Liefhebber van panorama’s? Lever naast je 4000 stappen dan nog een extra inspanning en beklim de stalen trap van de gloednieuwe kijktoren die je op een 15 meter hoog platform brengt.

4. Wandelroute Oudenaarde

Afstand: 2,9 km

2,9 km Vertrek: Markt, Oudenaarde. Volg de wandelkaart.

Markt, Oudenaarde. Volg de wandelkaart. Parcours: Verharde paden.

Verharde paden. Een wandelkaart kun je downloaden op routen.be/oudenaarde-wandelroute. Je kunt ook een brochure aankopen bij Visit Oudenaarde, Markt 1 (oudenaarde.be/nl/toerisme).

© Jens Mollenvanger

Bij Oudenaarde denk je meteen aan de Ronde van Vlaanderen, de stad is al jaren de aankomstplaats van Vlaanderens mooiste koers. Maar dit bruisende hart van de Vlaamse Ardennen heeft nog meer in de aanbieding.

Dat merk je al dadelijk als je op de Markt oog in oog staat met het schitterende stadhuis, met centraal de belforttoren. Het gebouw herbergt ook het MOU, een wereldbefaamd museum dat een indrukwekkende collectie wandtapijten en zilverwerk tentoonstelt. Uiteraard is een bezoekje aan het Centrum Ronde van Vlaanderen ook een aanrader. Zelfs als je geen wielerfan bent, raak je er in de ban van de Vlaamse koersgekte.

Zoek je liever de rust op, dan vind je die in het verstilde begijnhof of op de site van de vroegere Abdij van Maagdendale, aan de overzijde van de Schelde. En waarom niet afsluiten met een Oudenaardse Bruine van brouwerij Roman of een fruitig biertje van Liefmans?

5. Stadswandelroute Mesen

Afstand: 3,6 km

3,6 km Vertrek: Toeristisch Infopunt, Markt 1, Mesen. Volg de koperen ­klinknagels op de weg.

Toeristisch Infopunt, Markt 1, Mesen. Volg de koperen ­klinknagels op de weg. Parcours: Een mix van verharde en onverharde paden.

Een mix van verharde en onverharde paden. Een wandelkaart kun je downloaden op visitwestvlaanderen.be/nl/stadswandelroute-mesen.

Durbuy is toch de kleinste stad van België? Nee hoor, die titel gaat naar Mesen in de Westhoek, een niet gefuseerde gemeente die slechts 1000 inwoners telt, maar wel een rijke geschiedenis kent met daarin helaas ook wel een vreselijke oorlogsperiode. Vele monumenten en sites in en rond Mesen brengen gepaste hulde aan de vele Britse, Nieuw-Zeelandse en Ierse soldaten die hier sneuvelden tijdens de bloederige loopgravenstrijd in WOI.

Opmerkelijk is vooral het standbeeld vlak bij het ­Toeristisch Infopunt. Het staat symbool voor de Christmas Truce waarbij hier met Kerstmis 1914 een zeer tijdelijk bestand werd afgekondigd, de vijanden even hun loopgraven verlieten en zelfs een voetbalwedstrijdje hielden.

Nu heerst hier gelukkig rust en stilte en kun je vanop de Sint-Niklaastoren, ook wel ‘dikkop’ genoemd, genieten van een prachtig uitzicht op het vredig glooiende landschap rond deze historische stad.

6. Historische stadswandeling in Herentals

Afstand: 5 km (verkorte route: 3,4 km)

5 km (verkorte route: 3,4 km) Vertrek: ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals. Volg de ­koperen klinknagels.

’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals. Volg de ­koperen klinknagels. Parcours Grotendeels verharde paden.

Grotendeels verharde paden. Een brochure met een uitgebreide beschrijving van de wandeling én een wandelkaart kun je downloaden op libelle.be/wandelroutes/wandelroute-herentals/.

Met deze wandeling maak je kennis met de rijke geschiedenis van Herentals, hoofdstad van de Kempen. Zo start je in ’t Schaliken, vroeger een grote stadsbrouwerij, en sta je oog in oog met de Lakenhal die de Grote Markt helemaal domineert en hét symbool vormt van de bloeiende lakennijverheid in de 15de eeuw. Een eeuw later werd hier nog een 35 meter hoog belfort met beiaard aan toegevoegd.

Voorts wandel je nog voorbij de Zandpoort en Bovenpoort, restanten van de oude stadsomwalling en moet je zeker een kijkje nemen in het Besloten Hof, een oase van rust en groen in hartje stad. Diezelfde rust vind je ook in het 17de-eeuwse Begijnhof of in het park rond het kasteel van Le Paige.

Meer dan voldoende redenen dus om je 4000 stappen te halen in deze gezellige Kempense stad.

7. Erfgoedwandelroute Menen

Afstand: 3,9 km

3,9 km Vertrek: Dienst voor Toerisme ’t Schippershof, Rijselstraat 77, Menen. Volg de koperen klinknagels op de weg.

Dienst voor Toerisme ’t Schippershof, Rijselstraat 77, Menen. Volg de koperen klinknagels op de weg. Parcours: Grotendeels verharde paden.

Grotendeels verharde paden. Een wandelkaart kun je downloaden op visitwestvlaanderen.be/nl/erfgoedwandelroute-menen.

Door zijn strategische ­ligging op de grens met Frankrijk is Menen vaak belegerd geweest, vooral in de tijd toen België nog deel uitmaakte van de Nederlanden. Meteen ook de reden waarom je hier nog veel sporen terugvindt uit die periode.

Zo kun je nog steeds elf kazematten ­bezoeken, ondergrondse gewelven waar munitie en proviand werd opgeslagen en waar zowel soldaten als inwoners beschutting zochten, zelfs nog tijdens WOII.

Ook het belfort, sinds 1999 UNESCO-werelderfgoed, draagt duidelijk de sporen van het oorlogsgeweld. Door de vele herstellingswerken na weer een nieuwe beschieting telt het monument nu vier verdiepingen die telkens in een andere stijl en met verschillend materiaal zijn opgetrokken. Je kunt de 33 meter hoge toren ook beklimmen, waar je een schitterend panorama wacht.

8. Roger Raveel wandelroute in Machelen-aan-de-Leie

Afstand: 3,7 km

3,7 km Vertrek: Gildestraat 2-8 (Roger ­Raveelmuseum), Machelen-aan-de-Leie. Volg de zeshoekige bordjes met ‘Roger Raveel Wandelroute’.

Gildestraat 2-8 (Roger ­Raveelmuseum), Machelen-aan-de-Leie. Volg de zeshoekige bordjes met ‘Roger Raveel Wandelroute’. Parcours: Zowel verharde als onverharde paden.

Zowel verharde als onverharde paden. Een wandelkaart kun je downloaden op routen.be/roger-raveel-wandelroute.

Hou je van wandelen in en om een dorp dat zijn authentieke karakter nog heeft weten te behouden en mag daar een ferme brok kunst en natuur bij? Dan zit je goed, want je kunt hier kennismaken met de habitat van Roger Raveel, een van de bekendste naoorlogse kunstenaars van dit land.

Niet te verwonderen dat er een museum rond deze markante figuur uit de kunstwereld is opgericht met een uitgebreid overzicht van zijn werk. Meer info vind je op rogerraveelmuseum.be.

Ook de natuur speelt een fraaie rol, want je wandelt een flink eind langs de Oude Leie, beter bekend als Machelen-Put. Alles om er een leuk en sportief stappendagje van te maken!

9. Stadswandelroute Wervik

Afstand: 4,1 km

4,1 km Vertrek: Toerisme Wervik (Nationaal ­Tabaksmuseum), Koestraat 63, Wervik. Volg de koperen klink­nagels op de weg.

Toerisme Wervik (Nationaal ­Tabaksmuseum), Koestraat 63, Wervik. Volg de koperen klink­nagels op de weg. Parcours: Grotendeels verharde paden.

Grotendeels verharde paden. Een wandelkaart kun je downloaden op visitwestvlaanderen.be/nl/stadswandelroute-wervik.

Een befaamd en veelbezocht ­tabaksmuseum met een indrukwekkende collectie van meer dan 12.000 stukken, waar je ook een brok geschiedenis en ­spannende smokkelverhalen ­geserveerd krijgt naast een portie nostalgie bij oude reclameborden.

Een nog maalvaardige bakstenen molen, hier beter ­bekend als ‘Brikkemolen’, met een interieur dat zeker een bezoekje waard is. Een merkwaardige grensbrug over de Leie die je van het Vlaamse Wervik naar het Franse Wervicq-Sud brengt.

De Balokken, een alleraardigst groen recreatie-eilandje tussen twee Leie-armen, waar je zelfs door een moeras kunt wandelen of gewoon wat kunt drinken. Het is maar een greep uit het veel­zijdige aanbod aan bezienswaardigheden en activiteiten op deze sportieve én boeiende stadswandeling.

10. Nationaal Park Hoge Kempen – Toegangspoort Station As

Afstand: 3,2 km

3,2 km Vertrek: Stationsstraat 124, As. Volg de groene wandeling.

Stationsstraat 124, As. Volg de groene wandeling. Parcours: Grotendeels onverharde paden.

Grotendeels onverharde paden. Een wandelkaart kun je downloaden op wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3378146.

Nationaal Park Hoge Kempen staat garant voor puur wandelplezier in ongerepte en heel diverse natuur. Maar deze wandeling biedt nog zoveel meer. Zo heb je het gezellige bezoekersonthaal van Station As, ondergebracht in een gerestaureerde trein die vroeger de mijnwerkers naar de verschillende steenkoolmijnen bracht.

Of het adembenemende panorama vanop een 31 meter hoge uitkijktoren, een replica van de boortoren waarmee ingenieur André Dumont hier de eerste steenkool ontgon. En wat dacht je van een geologische wand die je 300.000 jaar terug in de tijd brengt?

Voor de kinderen is er nog een flink extraatje in de vorm van een heus speelbos, waar ze zich naar hartenlust kunnen uitleven op de vele speeltuigen. Iedereen ­gezond en blij!

Tekst: Jan Verbruggen • Foto’s: Westtoer, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Limburg

