Wil je graag gaan wandelen, maar liever geen grote afstand? Misschien ga je op stap met kinderen, ouderen, of kun je – om eender welke reden – gewoon niet zo ver wandelen. Geen zorgen, wij verzamelden maar liefst 21 korte wandelingen tussen 0 en 5 kilometer.

Korte wandelingen in elke provincie

1. Expeditie Nieuwenhovebos

De korte expedities door provincie-overschrijdend Bulskampveld zijn met hun vele speelprikkelplekken in natuurlijke materialen ideaal voor zelfs de kleinste wandelaartjes. Deze in Nieuwhovebos is een van de nieuwste.

Afstand : 2,7 km

: 2,7 km Startplek : kruising Waterstraat en Hoogendaledreef, 8020 Nieuwenhove (Oostkamp)

: kruising Waterstraat en Hoogendaledreef, 8020 Nieuwenhove (Oostkamp) Bewegwijzering : borden met oranje stier

: borden met oranje stier Meer info over de wandeling, inclusief wandelkaartje, vind je hier.



2. Op stadsverkenning door Oudenaarde

Een stadswandeling is ideaal als je een korte wandeling wil maken. Al zijn er plekken op deze korte stadsverkenning door Oudenaarde waar je makkelijk een halve dag kunt doorbrengen. Voorzie dus zeker voldoende tijd!

Het MOU-museum met wereldberoemde wandtapijten, bijvoorbeeld, of het Centrum Ronde van Vlaanderen. De Markt zelf is een fijne uitblaasplek, en verder heb je het begijnhof en abdij Maagdendale, waarvoor we de Schelde oversteken.

Afstand : 3,5 km

: 3,5 km Startplek : Markt, 9700 Oudenaarde

: Markt, 9700 Oudenaarde Bewegwijzering : geen, een beschrijving en plattegrond van de route vind je hier.

: geen, een beschrijving en plattegrond van de route vind je hier. Meer info over de wandeling vind je hier.



3. De Blakheide in Beerse

Klein maar fijn, deze korte wandeling door de Blakheide in Beerse: een uitstap door heide- en bosland met een vogelkijkwand en open plekken waar de kinderen kunnen rollebollen.

Afstand : 2.8 km

: 2.8 km Startplek : Blakheide, Blakheidestraat 13, 2340 Beerse

: Blakheide, Blakheidestraat 13, 2340 Beerse Bewegwijzering : knooppunten 95 – 96 – 98 – 73 – 97 – 95

: knooppunten 95 – 96 – 98 – 73 – 97 – 95 Meer info over de wandeling, inclusief wandelkaartje, vind je hier.



4. De Doode Bemde in Neerijse

Stap tijdens deze wandelroute door het samenvloeiingsgebied van de Dijle en de IJse, waarbij je ook passeert langs een 18de-eeuws kasteel en een even oude vierkantshoeve. Het landschap is een combinatie van riviergebied, drassig rietland en kleine landbouwakkers.

Afstand : 5 km

: 5 km Startplek : parkeerplaats Donkerstraat 1, 3040 Neerijse (Huldenberg)

: parkeerplaats Donkerstraat 1, 3040 Neerijse (Huldenberg) Bewegwijzering : knooppunten 209 – 210 – 211 – 102 – 212 – 213 – 214 – 209

: knooppunten 209 – 210 – 211 – 102 – 212 – 213 – 214 – 209 Meer info over de wandeling, inclusief wandelkaartje, vind je hier.



5. Verborgen moois in Gingelom

Deze korte wandeling rond de rustige gemeente Gingelom is bijna volledig verhard en geschikt voor rolstoelen en buggy’s. Je ziet onderweg in het open landschap alleen enkele heuvels – maar die zijn dan ook heel belangrijk geweest voor de streek! Dit zijn oude Romeinse begraafplaatsen, tumuli, die hier tommen (of tomben) worden genoemd.

Afstand : 4,2 km

: 4,2 km Startplek : Brouwerijstraat, 3890 Gingelom

: Brouwerijstraat, 3890 Gingelom Bewegwijzering : rode wandelborden

: rode wandelborden Meer info over de wandeling, inclusief wandelkaartje, vind je hier.



Nog meer korte wandelingen van 0 – 5 km

In ons Libelle Wandelpakket vind je nog veel meer wandelinspiratie in je eigen provincie, of daarbuiten. Zoek je een korte wandeling? Duid dan bij de filter ‘afstand’ 0-5 km aan. Zo krijg je enkel de kortere wandelroutes te zien.

Inschrijven voor ons Wandelpakket is helemaal gratis! Bij de start van elk seizoen ontvang je een e-mail met 10 kraakverse wandelroutes. Zo ben je een heel jaar lang voorzien van wandelinspiratie. Meer info vind je op libelle.be/wandelroutes.

Dit zijn alvast onze favoriete korte wandelingen uit het Wandelpakket:

Meer wandelplezier:

