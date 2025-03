Onze 10 favoriete B&B’s met heerlijk streekontbijt

Geef toe, geen enkel weekendje weg is écht compleet zonder een heerlijk ontbijt. In deze 10 B&B’s, van Marcourt over Morkhoven tot Nieuwpoort, zet je de dag in met zalige streekproducten.

B&B’s met kraakvers streekontbijt

1. Ferme de Linciaux in Ciney

© Ferme de Linciaux

Welkom op een korteketenboerderij. Hier primeert respect voor het milieu en dieren- en mensenwelzijn en is de cirkel helemaal rond. De koeien leveren de mest voor de velden, de schapen begrazen de boomgaard. Elke koe beschikt over een hectare grasland en het kalf blijft na de geboorte bij de mama. Het superieure rundsvlees is dan ook biologisch en 100% grasgevoerd.

En middenin al dat boerengeluk, omringd door groenten, bloemen en fruit, duikt er een hut voor twee op. Voorzien van een schattige keuken, een bad en een hottub.

Je kiest voor het Boeren- of het Gourmet ontbijt. Alles is uiteraard biologisch. De eerste variant komt met brood van de lokale bakker, gebakjes, yoghurt van een aanpalende boerderij, eigen fruit, eitjes van de kippen uit het mobiele kippenhok op het erf en appelsap van de boomgaard. De Gourmet versie voegt daar nog charcuterie van de eigen boerderij aan toe, kaas van een bevriende boerderij, Belgische granola en eigen honing. Wedden dat je geen pap meer kunt zeggen?

fermedelinciaux.be, vanaf € 220/nacht

Lekkers in de buurt

Ga eens piepen bij Domaine du Château de Leignon. Dit kasteeldomein pakt uit met een brouwerij, een chocolaterie en een restaurant. Op nog geen 2 kilometer van Ferme de Linciaux.

2. art.14 in Morkhoven

© art. 14

In hun langgevelhoeve uit 1800 installeerden bezige bijen Marc en Linda niet alleen een B&B, maar ook hun saffraanboerderij en die saffraan valt bij sterrenchefs en zelfs de koninklijke familie in de smaak. De Indische loopeendjes Spic en Span ruimen de slakken op, Marijn de valk en Emiel de steenuil houden het muizenbestand onder controle en de ezels van de buren leveren een mestbijdrage.

En zo floreert de moestuin en de fruitgaard met antieke, zeldzame fruitrassen, wat dan weer leidt tot een heerlijk saffraanontbijt. Of een luxe ontbijt waarbij alles zelfgemaakt wordt. Van brood en gebak over de confituren en de chutney’s, telkens met een subtiele toets van saffraan. Elk ontbijt telt naast de klassieke onderdelen ook een vijftal desserts of gebakjes. De courgettecake is een klassieker.

Graan komt van de molen en wordt onder meer verwerkt tot een brioche met saffraan, de omelet worden licht gesaffranneerd en gecombineerd met seizoensgroenten waardoor elk eitje telkens anders smaakt en in het aspergeseizoen staan er standaard asperges op het menu. Ook kazen en charcuterie haalt Linda bij lokale hoeves en slagerijen. Een ding staat vast, met honger kom je hier niet buiten.

art14.be, vanaf € 95/nacht

Lekkers in de buurt

Art.14 haalt de charcuterie bij Culinaire Slagerij Brabants uit Herentals. Die slagerij gebruikt de ‘POM au safran’ (een diges-tief van appelsap met calvados en saffraan) in zijn appelpaté.

3. B&B Pañ in Zele

© Shanna David

Op de oever van de Schelde ontdekte Ilse een erfgoedschuur die ze omtoverde tot een karakterplek waar je welkom bent om te ontbijten, brunchen, lunchen, sneukelen, aperitieven en logeren. Je vindt hier 3 kidsproof kamers, telkens voor 4 en voorzien van linnen lakens, handdoeken van biokatoen en ergonomische matrassen.

Je deelt een gezellige keuken met een maxi minibar, een cosy woonkamer, een zuidgericht terras met Scheldezicht en een ontspanningsruimte met zowel een flipperkast als een pooltafel.

Op de ontbijtkaart staan lokale seizoensproducten, pure smaken en wereldinvloeden, afgewerkt met fruit en bloemen uit de tuin. Of huisgemaakte sappen, vers geplukte kruiden en thee en koffie van Or Coffee. Dat vertaalt zich in wentelteefjes met zure room en seizoensfruit, een Griekse yoghurtbowl met compote, pompoengranola, chocolade en fruit en toast met citroen, ricotta, vijg, geroosterde druif, walnoot, honing en rozemarijn. Of toch liever een Turks ei met yoghurt, ansjovisboter, krokante haver en desemtoast?

pañ.be, vanaf € 144/nacht

Lekkers in de buurt

Bij ’t Leenhof in Zele vind je heerlijke zuivelproducten en kun je een uitgestippelde toer door de boerderij maken. In het voorjaar kun je er ook lammetjes knuffelen.

4. B&B Sett in Horebeke

© Heikki Verdurme

Broers Mathijs en Thomas groeiden op in een restaurant, kregen de liefde voor goed eten met de paplepel binnen en werden, samen met hun echtgenotes, verliefd op het majestueuze landhuis dat flandrien Peter Van Petegem liet optrekken. Hier, in het hart van de Vlaamse Ardenenn, installeerden ze hun B&B met zwembad, sauna en uitgestrekte tuin.

In de bijhorende serres kweken de broers groenten en fruit. Goed voor heerlijke zelfgemaakte sappen en huisgemaakte confituren. Je geniet bij het ontbijt ook van hun eigen chocopasta, seizoensfruit en vers brood, pistolets en koffiekoeken en uiteraard kan ook Flandrienkaas niet ontbreken. Mag daar nog een eitje bij?

Zoetebekken kunnen ook smullen van pannenkoeken of wentelteefjes of waag je je aan een Geuteling? Dit streekproduct uit de Vlaamse Ardennen lijkt op een dikke pannenkoek, maar wordt op een steenoven gebakken en wordt vooral gegeten rond februari. Erfgoed dat smaakt!

bysett.be, vanaf € 155/nacht

Lekkers in de buurt

Biowinkel Blauw Kasteel is een topadres voor streekproducten uit de Vlaamse Ardennen. Er is ook een heel mooi binnenplein.

5. De Weide Wereld in Beernem

© De Weide Wereld

In De Weide Wereld laat je alle drukte achter en kom je echt tot rust. Er is groen in overvloed, een slingerend bospaadje dat je naar een heerlijke wilde tuin leidt en drie kamers die Bruno en Petra herinneren aan memorabele plekken waar ze bleven hangen: Aleppo, het Zuid-Indische Cochin en de afgelegen Egyptische oase Siwa.

Petra kookte jarenlang voor de artiesten en crew van het Cactusfestival en homemade is dan ook hun mantra. Je mag je dus aan een bio, gevarieerd en lokaal seizoensontbijt verwachten. En elk ontbijt is anders, zelfs habitués worden hier nog verrast, maar een knipoog naar hun vele reizen zit er steeds in. Dus geniet je van Marokkaanse sinaascarpaccio, ricottapannenkoekjes, confituur met kardemon of Indische pannenkoekjes van kikkererwtenmeel.

Twee keer per week bakt Petra zuurdesembrood met meel dat op steen gemalen wordt, maar je geniet ook van desemstokbrood en croissants. Aangevuld met jam en confituren uit de eigen boomgaard, lokale kazen, noten uit de eigen tuin en nog zoveel meer. Vlees wordt hier niet geserveerd en geloof ons, je mist het geen moment.

deweidewereld.eu, vanaf € 120/nacht

Lekkers in de buurt

Bakkerij De knock uit Oostkamp bakt nog brood in een houtgestookte oven.

6. Villa Tartine in Puurs-Sint-Amands

© Compagnie Fotografie

B&B Villa Tartine telt 5 bijzondere kamers, fabuleuze vergezichten over de Puurse velden en pakt uit met het Green Key Label. Tine en Filip gaan dus verantwoord om met energie, water en voeding. Zo gaan de ontbijtrestjes steevast naar de kippen en Jack en Jim, de twee robuuste én schattige Tartine-varkens. Een schouwspel dat je vanuit de kamers kunt bewonderen.

Bij het ontbijt krijg je artisanale granola, traditionele speculoos van Vermeiren, streekchoco van Boerinneke en de kazen en yoghurt komen rechtstreeks van kinderboerderij Barelhoeve. ’s Zomers wordt je yoghurt netjes afgewerkt met frambozen, aardbeien en eetbare viooltjes die Tine in de tuin plukt.

Op zondag kun je kiezen voor late check-out zodat je nog de tijd kunt nemen om uitgebreid te brunchen met bubbels, smoothies, een bagel met zalm, een kaasplankje met rozijntoast en nog zoveel meer.

villatartine.be, vanaf € 135/nacht

Lekkers in de buurt

Op wandelafstand van de B&B ligt Lotte’s Hoeveijs waar je kunt genieten van een zalig lekker ijsje. Ook leuk en vlakbij: bloemenplukweide Paard & Bloem waar je zelf een boeketje kunt plukken.

7. Bonjour Marcourt in Marcourt

© Bonjour Marcourt

Gastvrouw Els ruilde Vlaanderen in voor de Ardennen. Haar paradijs in het groene Marcourt, tussen La Roche-en-Ardenne en Durbuy, deelt ze graag met gasten. Deze B&B telt 1 kamer, dus deel je deze bevoorrechte plek enkel met Els en haar partner. Bonjour Marcourt duikt op aan een rustig landbouwweggetje en serveert je een prachtig panorama over het natuurpark Les 2 Ourthes. Peis en vree alom.

En het wordt nog beter. Want Els runt een flink uit de kluiten gewassen biologische moestuin, en dat zul je geweten hebben. Ontbijten doe je in de woonkamer terwijl je uitkijkt over de heuvels en bossen of in de grote tuin, op het overdekte terras. Je krijgt een seizoensontbijt geserveerd en wat Els niet in de tuin vindt, vult ze aan met bioproducten uit de buurt. De appelen van de buurman leveren bioappelsap op, de confituren maakt Els zelf, bij je yoghurt krijg je zelfgemaakte vlierbloesemsiroop, fruit plukt Els bij het krieken van de dag en verveine en munt zorgt voor verse kruidenthee. Broodjes, pistolets en croissants komen van de plaatselijke warme bakker l’Artisan de Saint Thibaut (de locals zeggen gewoon ‘chez Pascal’) en de bio-eitjes haalt Els bij Roule-Ma-Poule. Hier kun je een kip adopteren die na haar carrière als bio-legkip van haar pensioen geniet bij je thuis.

facebook.com, zoeken naar B&B Bonjour Marcourt, chambre@bonjourmarcourt.be 0473-79 80 99, vanaf € 105/nacht

Lekkers in de buurt

Twee enthousiaste zussen runnen de Fromagerie La Vallée des Jerseys en maken met biomelk heerlijke kazen en raclette. Rue de la Vallée 5, Erézée

8. Villa Parkbos in De Pinte

© Buro Bonito

Ooit was dit een kasteelboerderij, nu is het de plek waar Fien en Wouter geschiedenis, kunst en natuur samenbrengen en een nieuw verhaal schrijven in 3 mooie gastenkamers. En omdat de vrouw des huizes meer van de brunch is dan van het ontbijt kun je hier zalig uitslapen en daarna lang blijven hangen. Van 8 tot 13 uur, ook langslapers halen dus hun hart op.

Zowat alle ingrediënten halen ze bij lokale leveranciers. Yoghurt, kaas en ijs komen bijvoorbeeld van de geitenboerderij De Volle Maan terwijl charcuterie van de lokale slager komt die enkel nog op bestelling werkt, oesters bestelt het koppel bij die iconische Blauwe Kiosk op de Kouter in Gent. En vermits de brunch zowel huisgemaakte granola, toast met avocado en gerookte zalm en havermoutpannenkoekjes omvat, zit je voor de rest van de dag gegarandeerd vol.

villaparkbos.be, vanaf € 150/nacht

Lekkers in de buurt

Wijndomein Vandersteene kreeg een eervolle vermelding in Gault&Millau 2024. Je kunt er vanuit Villa Parkbos te voet naartoe, dan slenter je 3 kilometer langs de rand van het Parkbos.

9. Armalot by Julia in De Panne

© Heikki Verdurm

Armalot was al langer een begrip in De Panne dankzij de lekkere en gezonde ontbijten, originele lunches en heerlijke diners en toen de plek 10 jaar bestond, werd dat gevierd met een strakke, zwarte, imposante étage bovenop de villa. Goed voor 3 gastenkamers, een rooftop zonneterras en een panoramisch zicht over De Panne.

En de ontbijten bleven! Dus word je hier uitgebreid in de watten gelegd. Een opsomming? Zelfgebakken pistolets, croissants, brood met kaas en vers gesneden charcuterie, Nieuwpoortse grijze garnalen, een zachtgekookt eitje, verse boerenyoghurt met huisgemaakte granola en fruit, versgebakken chocoladebrownies, zelfgemaakte frambozenconfituur en choco, vers geperst sap, vers gebrande Arabica-koffie uit Oostende en een glas champagne om al dat geluk te vieren.

armalot.be, vanaf € 150/nacht

Lekkers in de buurt

Aardbeien en kersen haalt Armalot bij Hoeve Noordgasthuis, pal tegenover Plopsaland. Bezoekers zijn welkom om een voorraadje in te slaan in hun hoevewinkel.

10. Terre du Nord in Nieuwpoort

© Terre du Nord

In een gerenoveerde boerderij pal in de polders huist deze huiselijke B&B. Bij het ontbijt zie je de schapen grazen, de eeuwenoude omwalling garandeert wat watergekabbel en de yogazolder grossiert in goeie vibes. De vrouw des huizes is pottenbakster: alle keramiek is huisgemaakt. In haar atelier kun je ook een workshop volgen.

Het ontbijt wordt à la carte geserveerd en de avond vooraf geef je door waar je zin in hebt en rond welk uur je wakker wilt worden. Je start met koffie uit Blankenberge of thee uit Nieuwpoort en daarna volgen kraakverse pistolets, croissants en brood van de lokale bakker. Ook de charcuterie komt van een artisanale slager uit de buurt, de Keiemse kazen van rauwe biomelk komen van het Dischhof en eitjes komen van bij boer Olivier. Die worden gebruikt voor omeletjes, maar net zo goed voor de banaanhavermoutpannenkoeken met bosbessen of huisgemaakte chocopasta. Ook confituren zijn zelfgemaakt en het appelsap wordt lokaal geperst.

terre-du-nord.be, vanaf € 150/nacht

Lekkers in de buurt

In het Bakkerijmuseum kom je alles te weten over onze broodcultuur. Ook het museumcafé is de moeite.

Meer adresjes:

