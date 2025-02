Overnachten in de Kempen: 5 knusse hoeves en B&B’s

Dat je er prachtig kunt wandelen en fietsen, wisten we al. Maar in de Kempen vind je ook heel wat charmante hoeves, boerderijen en B&B’s waar je kunt genieten van de eindeloze rust. Wij selecteerden onze vijf favorieten.

Knus overnachten in de Kempen

1. Nachteneel

Een eerste plekje in de Kempen waar je prachtig kunt overnachten is B&B Nachteneel: een grote gerenoveerde boerderijschuur, ver verwijderd van de stadsdrukte. De paarden slapen hier trouwens onder hetzelfde dak als de gasten, met een muur tussenin. Via kleine raampjes kun je kijken wat de dieren bezighoudt.

Nachteneel is gelegen in het rustige Ravels, helemaal omarmd door de Nederlandse grens. In de omgeving kun je prachtig wandelen en fietsen tussen de uitgestrekte velden.

2. De Sneppelhoeve

Wil je eens proeven van het echte boerderijleven? Dan moet je in het landelijke Loenhout zijn bij B&B De Sneppelhoeve. Hier lopen vrolijke kippen, kalkoenen, ganzen, eenden, katten, varkens, schapen en een bouvier rond.

Ook je eigen viervoeter is meer dan welkom in het gastenverblijf van Marc en Valerie. Zij gaven de rustieke hoeve een modern likje verf, meubelmaker Marc maakte sommige meubels bovendien zelf. Rustig gelegen tussen de velden, met fietsmogelijkheden alom, en ruimte voor de (klein)kinderen om te ravotten tussen het hooi.

3. De ZIL

Uitbaatster Dana ontdekte dit pareltje in Herselt heel toevallig toen ze aan het joggen was. De oude boerderij stond toen nog niet te koop, maar toch bleef ze er stiekem van dromen. Ondertussen is die droom werkelijkheid geworden en baat ze er samen met haar man Theo een B&B uit.

“Landelijk, maar zonder tierlantijntjes”, zo omschrijft Dana De ZIL. Hier vertoef je in midden in de serene groene natuur, ook het natuurgebied De Merode is niet veraf. En wie vroeg op is, heeft zelfs kans om aan de rand van het bos vlakbij reeën te spotten. Je keert gegarandeerd uitgerust terug naar huis.

4. Elvier

Nog een B&B waar je prachtig kunt overnachten ligt in Mol, in het hart van de Kempen. Al waan je je in deze karaktervolle gerenoveerde boerderij net in het zuiden van Frankrijk. Vanop het terras heb je een zonovergoten uitzicht over de weidse tuin, inclusief charmante petanquebaan.

En aangezien uitbaters Dirk en Anne-Mie een zwak hebben voor het bourgondische leven, waren de overdekte buitenkeuken en buitenbar een vanzelfsprekendheid. Hier kun je ’s avonds genieten van de ondergaande zon met een huisbereide pastis, mocktail met het Mols gember-limoenextract Dzjing of een biertje gebrouwen door de buurman. Kortom: de perfecte uitvalsbasis voor een romantisch weekendje weg.

5. Art. 14

In het dorpse Morkhoven, een deelgemeente van Herentals, baten Marc en Linda de B&B Art. 14 uit: een oude hoeve waar de stilte van de natuur het overneemt. Hier kun je helemaal tot rust komen in een van de charmante slaapkamers of het knusse tiny house op wielen, dat midden in de wei staat. ’s Morgens smul je van een overheerlijk ontbijt met lekkers uit de moestuin, fruitgaard én de saffraanboerderij – inclusief zelf gebakken brood.

