Blind Getrouwd: ook Jorina en Jidse zeiden ja

Sinds vorige week kun je kijken naar een nieuw seizoen van Blind Getrouwd. Toen zagen we al hoe Simen en Larissa en Thomas en Karlien in het huwelijksbootje stapten. Gisteren gaven ook Jorina en Jidse elkaar hun jawoord, waarmee alle koppels van het nieuwe seizoen bekend zijn.

Jorina & Jidse zijn Blind Getrouwd

© Photo by Fille Roelants Photography

Het derde Blind Getrouwd-koppel is een feit: Jorina en Jidse zeiden in het stadhuis van Mechelen volmondig ‘ja!’, en dat in gezelschap van hun familie, vrienden de Blind Getrouwd-cameraploeg.

Na de ontmoeting met haar knappe en sympathieke schoonvader-in-spe op de avond voor haar huwelijk, had de 32-jarige Jorina Van Rompaey uit Lier er al een goed oog in. Ook haar kersverse echtgenoot viel effectief in de smaak: “Ik had echt zoiets van: OK, alright, je ziet er goed uit, check!”, lachte Jorina na de ceremonie.

Ook Jidse kon weer opgelucht adem halen: “Er valt zo’n last van je schouders. Je kan eindelijk een gezicht plakken op naar wie je al zo lang aan het toeleven bent. En als dat dan nog eens keigoed meevalt, beter kan niet, he?! Ik vind Jorina echt een hele mooie vrouw”.

Bekijk hier het jawoord van Jorina en Jidse:

Ook het vierde koppel is bekend: Britt en Jonas

Vorige week zagen we al hoe Simen en Larissa en Karlien en Thomas in het huwelijksbootje stapten. Nu ook Jidse en Jorina elkaar het jawoord gaven, is meteen ook de laatste match van het nieuwe seizoen bekend: in de volgende aflevering – op maandag 23 september – van Blind Getrouwd zullen de 26-jarige Britt uit Gent en de 29-jarige Jonas uit Izegem met elkaar trouwen.

© VTM © VTM

