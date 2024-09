Blind Getrouwd: deze twee koppels gaven het eerste ja-woord

Gisterenavond startte het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd en daarmee zijn de eerste twee jawoorden een feit. Simen en Larissa stapten in het huwelijksbootje, net als Thomas en Karlien. En kijk eens hoe ze straalden!

Simen & Larissa

© Fille Roelants Photography

Nadat de 31-jarige zelfstandige grondwerker Simen uit Ranst op de avond voor zijn huwelijk de zegen kreeg van de 78-jarige moeke van zijn toekomstige echtgenote, maakte hij in het stadhuis ook een goede indruk op Larissa.

“Ik snapte meteen waarom moeke zei: ‘het is een knuffelbeer’. Het is een grote man en ik had al meteen zijn blauwe ogen gezien. Dus ik dacht: ‘OK!’ Want ik vind dat wel mooi (lacht)”, aldus de 30-jarige kinderbegeleidster uit Tienen.

Ook Simen was in de wolken: “Ik vind Larissa een hele knappe vrouw, ze heeft prachtige ogen. En ze is heel spontaan, ik ben echt nu al heel blij. Larissa staat met haar 2 voeten op de grond en je ziet dat ze dit echt wel een eerlijke kans wil geven. Daaruit heb ik al kunnen afleiden dat het echt een deftig meisje is en dat zij hier ook 100% achter staat.”

Bekijk hier het jawoord van Simen en Larissa:

Thomas & Karlien

© Fille Roelants Photography

De 31-jarige Thomas uit Antwerpen doet àlles met de fiets, niet verwonderlijk dus dat hij op zijn tweewieler naar het stadhuis reed. Hij stapte in het huwelijksbootje met de 31-jarige ergotherapeute Karlien uit Hasselt.

Zijn zenuwen smolten helemaal weg zodra hij Karlien zag: “Ze zag er prachtig uit, een perfect plaatje eigenlijk”. Ook Karlien was blij, al heeft ze nog iets langer tijd nodig om te wennen aan haar echtgenoot: “Ik vind het zeker en vast een knappe man, ook mooi gebouwd enzo, maar het is niet het type man waar ik op zou vallen denk ik. Dus dat moet ik nog een beetje gevormd krijgen, maar ik heb tijd genoeg, hè”.

De kersverse koppels kijgen zes weken de tijd om te beslissen of ze getrouwd willen blijven of niet. Maar eerst zullen ook de twee andere koppels nog in het huwelijksbootje stappen. Niet op maandag 9 september, want dan kun je op VTM kijken naar de UEFA Nations League België-Frankrijk.

Bekijk hier het jawoord van Thomas en Karlien:

Las je deze artikels al?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!