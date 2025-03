Taart voor twee: 9 adresjes met heerlijk gebak

Heb jij ook zo’n zin om nog eens een pateeke te gaan eten met je mama of een vriendin? Je hoeft niet verder te zoeken! Libelle’s culi-experte Marlies ging op zoek naar de lekkerste plekjes, een voor een adresjes met heerlijk gebak.

9x adresjes met heerlijk gebak

1. Jeanine, De Haan

Vlak aan het strand, onder de treurwilg, kun je naar Jeannine. Dezelfde warmte die uitbaatster Silke bij haar ‘memeetje’ voelde, wil ze uitstralen in deze koffiebar die ze naar haar grootmoeder noemde. Dompel je onder in een nostalgische sfeer en geniet er van verse bereidingen met lokale biologische producten. De crumbles en taartjes zijn romantisch afgewerkt met fruit en eetbare bloemetjes.

Adres: Leopoldlaan 26, De Haan.

Leopoldlaan 26, De Haan. Openingsuren: dagelijks van 9 tot 17 uur. Dinsdag & woensdag gesloten.

dagelijks van 9 tot 17 uur. Dinsdag & woensdag gesloten. Meer info vind je hier.



2. Mooy, Antwerpen

Als er één plekje is waar je het leven pas écht door een roze bril kunt bekijken, dan wel in Mooy. In dit op en top meisjesdecor slurp je van infusies van frambozen, gember en limoen, een glaasje rosé of een pink gold latté. Jawel, dat is een knalroze latte met 24 karaat-goudschilfertjes.

Naast originele hartige, gezonde gerechtjes kies je uit de toog uit al even unieke dagverse taarten. Telkens geserveerd op een roze bordje met een gouden vorkje. Om het plaatje écht af te maken, poseer je voor een fenomenale bloemenmuur. In vijftig tinten roze natuurlijk.

Adres: Lombardenvest 19, Antwerpen.

Lombardenvest 19, Antwerpen. Openingsuren: van maandag tot donderdag tussen 11.30 en 18 uur. Vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur.

van maandag tot donderdag tussen 11.30 en 18 uur. Vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Meer info vind je hier.

Mooy © Manon Van Aerschot

3. Heerlijkerwijs, Terhagen

Achter de gevel van een statige meesterwoning uit 1894 in Terhagen schuilt het gezellige koffiehuis ‘Heerlijkerwijs’ waar je tot rust komt met een croque, een pannenkoek of een versgebakken taart. Na reservatie kun je er in het weekend ook genieten van een echte Engelse high tea, inclusief scones, sandwiches én een resem aan zoete lekkernijen. Wie uitgebreid wil vieren, boekt een van de charmante kamers en maakt er gewoon een écht weekendje weg van.

Adres: Nieuwstraat 128, Terhagen.

Nieuwstraat 128, Terhagen. Openingsuren: woensdag & donderdag van 9 tot 16.30 uur. Vrijdag, zaterdag & zondag van 9 tot 17 uur. Maandag & dinsdag gesloten.

woensdag & donderdag van 9 tot 16.30 uur. Vrijdag, zaterdag & zondag van 9 tot 17 uur. Maandag & dinsdag gesloten. Meer info vind je hier.

© Heerlijkerwijs

4. Fietsbar, Hasselt

Lekker bijkletsen met koffie of thee en een stukje huisbereide taart terwijl je fiets hersteld wordt? Bij Fietsbar in Hasselt maken ze van een nood een deugd. Eentje die lekker én gezellig is, zelfs.

Adres: Het Dorp 35A, Hasselt.

Het Dorp 35A, Hasselt. Openingsuren: van woensdag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur. Zaterdag en zondag tussen 10 en 17 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

van woensdag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur. Zaterdag en zondag tussen 10 en 17 uur. Maandag en dinsdag gesloten. Meer info vind je hier.



5. Chouconut, Sint-Gillis

Wat als je soezen (choux), koekjes (cookies) en notenpasta’s (nut) met elkaar combineert in een elegante boetiek in het zuiden van Brussel? Dan krijg je Chouconut. Hier likkebaard je van creatieve soesjes, met allerlei verrassende vullingen. Denk aan een soes met karamel op basis van gezouten boter of een soes op basis van mango en passievrucht. De koekjes zijn dan weer lekker krokant langs buiten en zacht binnenin, net zoals het hoort.

Daarnaast zijn er ook nog zalige smeerpasta’s op basis van noten zoals pecan en pistache gemengd met ter plaatse gemaakte chocolade. Over de gehele lijn kiest patissier Baptiste Mandon voor minder suikers en vetten. En dat is meteen ook de grote gemeenschappelijke deler van de verschillende producten: gezonder met evenveel smaak. Mandon deed ervaring op bij sterrenrestaurant Le Chalet de la Forêt in Brussel én bij Franse topkok Alain Ducasse in New York en Las Vegas.

Adres : Jean Volderslaan 46, Sint-Gillis.

: Jean Volderslaan 46, Sint-Gillis. Openingsuren : van woensdag tot vrijdag tussen 12 en 18 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 11 tot 18 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

: van woensdag tot vrijdag tussen 12 en 18 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 11 tot 18 uur. Maandag en dinsdag gesloten. Meer info vind je hier.

© Chouconut

6. Soep & zoet, Sint-Niklaas

Bij Soep & Zoet nemen ze ‘lokaal’ wel erg letterlijk. Alles, maar dan ook alles wat er op je bord komt, is huisbereid met ingrediënten uit het Waasland. Van de soep tot de confituur, de mayonaise en de broodpudding. Uit een koeltoog kies je uit een versbereide taart, maar ook de ambachtelijke koekjes zijn verrukkelijk. Creaties in de vorm van een pannenkoekentaart met aardbei tot een citroencake met framboos of een chocolade kokosroomtaart met mango zijn ronduit oogstrelend.

Adres : Grote Markt 43, Sint-Niklaas.

: Grote Markt 43, Sint-Niklaas. Openingsuren : maandag tot zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur. Zondag gesloten.

: maandag tot zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur. Zondag gesloten. Meer info vind je hier.

©️ Soep & Zoet

7. Vero Caffè, Brugge

Het hippe zaakje Vero Caffè knipoogt naar de naam van de vroegere eigenares, maar betekent ook gewoonweg ‘echte koffie’ in het Italiaans. Naast verschillende soorten koffie bestel je hier tijdens een bezoekje aan Brugge ook een lichte lunch en een huisbereid taartje. Intussen kun je heerlijk mensjes kijken op het Sint-Jansplein.

Adres : Sint-Jansplein 9, Brugge.

: Sint-Jansplein 9, Brugge. Openingsuren : van vrijdag tot dinsdag tussen 9 uur en 17 uur (op zondag pas open om 13 uur). Gesloten op woensdag en donderdag.

: van vrijdag tot dinsdag tussen 9 uur en 17 uur (op zondag pas open om 13 uur). Gesloten op woensdag en donderdag. Meer info vind je hier.

© Vero Caffè

8. Patchouli & pistou, Ranst

De tot de verbeelding sprekende lunch/bloemenzaak ‘Brood en Bloemen’ splitste zich op en veranderde zijn naam voor de vestiging in Ranst naar Patchouli & Pistou. Maar dat is ook het enige dat anders is, want eigenares Nathalie ontvangt je nog met evenveel charme in haar feeërieke tuin en dito zaak.

Naast zelfgemaakte taarten en cakes om duimen en vingers vanaf te likken, bestel je hier evengoed een originele salade bomvol seizoensproducten én prachtige bloemen. Waar Nathalie ook in uitblinkt, is het samenstellen van betoverende boeketten droogbloemen. Een hemelse plek voor puur escapisme.

Adres : Liersesteenweg 78, Ranst.

: Liersesteenweg 78, Ranst. Openingsuren : woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 17 uur. Zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

: woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 17 uur. Zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur. Maandag en dinsdag gesloten. Meer info vind je hier.

© Patchouli en Pistou

9. Madam Bakster, Gent

Madam Bakster ken je misschien wel van haar twee gelijknamige kookboeken. Hierin leert ze je hoe je lekker, maar vegan kunt bakken, lees: zonder dierlijke producten. Ook schuwt ze geraffineerde suikers. Die mooie en atypische taarten, wafels en andere ongelooflijke lekkernijen proef je in haar knusse zaak in hartje Gent.

Adres : Brabantdam 142, Gent.

: Brabantdam 142, Gent. Openingsuren : van woensdag tot zondag tussen 10 en 14 uur.

: van woensdag tot zondag tussen 10 en 14 uur. Meer info vind je hier.

© Madam Bakster

Tekst: Marlies Beckers

