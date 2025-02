Er even tussenuit: geniet tot 30% korting op je verblijf bij Center Parcs!

Uren zwemplezier voor je tieners, tal van activiteiten voor de kleintjes en rust voor jezelf. Dat is pas vakantie! Center Parcs is het ideale vakantie-uitje, met alles erop en eraan, voor het hele gezin. En je kunt nu – dankzij Libelle – je volgende verblijf aan een extra voordelige prijs boeken!

Week(endje) weg naar Center Parcs

Met z’n mooie, volledig ingerichte cottages midden in het groen, een heus subtropisch zwemparadijs, de overdekte Market Dome en tal van toffe activiteiten staat Center Parcs garant voor massa’s momenten om te koesteren.

Maak een deugddoend (fiets)tochtje in de prachtige natuur, duik in het subtropische zwembad waar glijbanen kronkelen, tank even helemaal bij in de wellness en smul van (inter)nationale lekkernijen in de Market Dome. Kom vervolgens volledig tot rust in je eigen huisje, op het privéterras met uitzicht op bos, water of allebei, of aan de open haard. Héérlijk! Bij Center Parcs maakt verveling geen kans.

© Center Parcs

Keuze uit maar liefst 27 vakantieparken

België

Terhills Resort Erperheide De Vossemeren Park De Haan Les Ardennes

Nederland

De Kempervennen Het Heijderbos Port Zélande De Eemhof Park Zandvoort Het Meerdal Limburgse Peel Parc Sandur De Huttenheugte

Frankrijk

Le Lac d’Ailette Les Trois Forêts Villages Nature Paris Les Landes de Gascogne Les Bois-Francs Les Hauts de Bruyères Les Bois aux Daims

Duitsland

Park Allgäu Bispinger Heide Park Bostalsee Park Hochsauerland Park Nordseeküste Park Eifel

Boek nú met Libelle-korting: tot -30%

Profiteer nu van onze speciale aanbieding en boek jouw eerstvolgende vakantie vóór 31 maart 2025, met tot wel 30% korting! *

Boek via de flap die je deze week bij Libelle vindt; of klik de onderstaande link.

*Deze korting is enkel geldig voor een selectie van huisjes en aankomsten tot en met 3 oktober 2025, op basis van beschikbaarheid.

Goed om te weten: wanneer je minstens 4 maanden vóór aankomst boekt, is de korting het hoogst, ontvang je gratis voorkeursligging én een Activity Credit t.w.v. € 30 (m.u.v. Terhills Resort). Deze kan gebruikt worden voor verschillende activiteiten en voor het huren van fietsen.

