Dancing with the Stars: deze 14 BV’s schitteren op de dansvloer

Dancing with the Stars is terug! 14 bekende Vlamingen wagen zich vanaf 9 maart elke zondagavond aan de grootse dansshow, boordevol fonkelende glitterjurken, chique maatpakken en shiny shoes.

Shania Gooris, Francisco Desir Schuster, Ingeborg Sergeant, Sarah Puttemans, Bart Appeltans, Hannelore Simoens, Mohsin Abbas, Timon Verbeeck, Kathleen Aerts, Ward Lemmelijn, Elisabeth Lucie Baeten, Guy T’Sjoen, Miss Angel en Karl Meesters: dat zijn de 14 bekende dansers die meedoen met het nieuwe seizoen van Dancing with the Stars.

De glamoureuze danswedstrijd is terug van eventjes weggeweest, maar het concept blijft hetzelfde. De bekende dansers zetten week na week – samen met hun professionele danspartner – hun beste beentje voor en laten via hun dans ook in hun hart kijken. Wie kroont zich tot ultiem danstalent? En wie verbaast heel Vlaanderen met passie, emotie en overgave?

Dancing with the Stars: deze 14 BV’s zetten samen met hun danspartner de dansvloer in brand

Shania Gooris & Jesse Wijnans

Shania Gooris heeft de dansmicrobe van geen vreemden. Mama Kelly Pfaff nam in 2019 deel aan Dancing with the Stars en verzilverde toen een mooie tweede plaats. Ook papa Sam Gooris stond in 2006 op de dansvloer en is in Vlaanderen wereldberoemd omwille van zijn dansmoves. Zit die dansmicrobe ook in Shania’s genen? De oudste Gooris-telg hoopt in Dancing with the stars alleszins te leren hoe ze eleganter en gracieuzer door het leven kan gaan.

Shania: “Ik doe mee aan Dancing with the Stars voor de vibes. Het voorlaatste seizoen, waarin mama mee danste, heb ik natuurlijk op de voet gevolgd. Ik vind dansen gewoon heel tof om te doen, zeker op de toog. Ervaring heb ik niet, maar ik kijk er enorm naar uit om veel bij te leren. Zeker op vlak van elegantie, het zou fijn zijn om daarin te groeien. Al zal de concurrentie groot zijn, want de andere dansers zijn allemaal leuke en lieve mensen die het super goed gaan doen.”

Francisco Desir Schuster & Laura Zegels Jottay

Of Francisco kan dansen? Het zal wel zijn. Als tiener danste hij in verschillende Studio 100-producties, ook in tal van musicals en de serie #LikeMe haalde hij z’n beste moves boven. Zelfs vermomd als Labradoodle in The Masked Singer bewees hij dat ritme hem in het bloed zit, het leverde hem zelfs de overwinning op. Zet hij zijn zegetocht verder in Dancing with the Stars? Of blijkt solodansen toch iets totaal anders dan partnerdansen?

Francisco: “Dansen is sinds kleins af aan één van mijn allergrootste liefdes. Meedoen aan een programma waarin je elke week een andere stijl en kant van jezelf moet laten zien, is dan ook een mega grote uitdaging. Ik kan niet wachten om er zó hard aan te werken en ontzettend veel fun te hebben, samen met deze fantastische groep mensen die ik nu al in mijn hartje heb gesloten!”

Ingeborg Sergeant & Ewoud Fidom

Het ene moment een wervelende tv-show presenteren en het volgende moment in alle stilte mediteren? Ingeborg kan dat. Ze is – naar eigen zeggen – meerdere persoonlijkheden in één en maakte van de zoektocht naar die verschillende lagen haar levensdoel. Ook meedoen aan Dancing with the Stars hoort daar helemaal bij. Dansen heeft zoveel facetten, net als zijzelf. Ingeborg wil al die facetten van dans én van zichzelf graag onderzoeken en laten zien. Vol overgave en enthousiasme, uiteraard!

Ingeborg: “Tussen mijn 18 en 22 leerde ik tijdens mijn 4-jarige theateropleiding zoveel dansstijlen aan. De vraag is of ik me hier 40 jaar later nog iets van herinner. Dansen vraagt van mij om de lente te omhelzen in de herfst van mijn leven. Als oudste van deze club voelt dit als overgave. Het hoogste goed vind ik vrijheid en waar kan je deze ervaring beter vinden dan in de overgave aan de expressie in een dans?”

Sarah Puttemans & Andrei Mangra

Aan elegantie geen gebrek bij Sarah Puttemans. De druk gevolgde content creator maakt met haar deelname aan Dancing with the Stars haar meisjesdroom waar. Al dansend wil ze nog meer van zichzelf tonen dan wat te zien is op haar feed. In 2020 danste haar partner Viktor Verhulst als onervaren underdog onverwacht tot in de halve finale. Doet Sarah het straks beter?

Sarah: “Dansen is voor mij altijd al een grote passie geweest. Als kind voelde ik me het meest vrij en gelukkig wanneer ik kon bewegen op muziek. Of het nu in de woonkamer was, op school of tijdens danslessen, dansen was en is nog steeds een manier om mezelf uit te drukken en mijn emoties te laten spreken. Dancing with the Stars voelt als een geweldig avontuur. Ik ben ontzettend benieuwd hoe ik me ga ontwikkelen in de verschillende dansstijlen. Het is een enorme uitdaging en ik kijk er dan ook enorm naar uit!”

Karl Meesters & Margot Weeda

Karl Meesters is coach, concertorganisator én de eerste slechtziende tv-presentator van ons land. Met zijn eerste programma Niks Te Zien won hij meteen een Gouden Roos, en terecht. Karl wil via zijn deelname aan Dancing with the Stars mensen meenemen in zijn wereld en tonen dat dansen ‘niets met zien te zien’ heeft. Dansen is voelen en wie echt in een dans zit, sluit de ogen. Karl wil nog meer in zijn lichaam kruipen en de rollen omdraaien: op de dansvloer neemt híj de leiding. ​

Karl: “Muziek is altijd mijn kompas geweest. Via ‘Niks te zien’ en de concerten van ‘Rien à voir’ deel ik graag mijn passie met het grote publiek. Nu ben ik er klaar voor om de volgende stap in mijn muzikale reis te zetten: dansen. Er is geen betere dansvloer dan die van Dancing with the Stars, en geen beter team om deze unieke kans mee te beleven. Met groot enthousiasme omarm ik de uitdaging en ben ik benieuwd hoe dit nieuwe muzikale avontuur zich ontvouwt. Het is een eer om deel uit te maken van zo’n diverse groep, die bewijst hoe verbindend muziek en dans kunnen zijn. Ik kijk ernaar uit om iedereen beter te leren kennen tijdens dit bijzondere traject.”

Hannelore Simoens & Michele Cantanna

Als politiek journaliste bij VTM NIEUWS legt Hannelore Simoens in de Wetstraat het vuur aan de schenen van politici die rond de hete brij heen dansen, nu gaat ze zelf aan het dansen. Hannelore zit als journaliste voortdurend in haar hoofd, altijd helder en op het scherpst van de snee. En als jonge mama leeft ze volgens de drukte van het moederschap. Dansen is een manier om uit dat drukke hoofd te komen. Hannelore wil dan ook volop genieten van bewegen, helemaal vrij, weg van de Wetstraat en de wieg.

Hannelore: “Na alle sérieux van de politiek en de verkiezingen, is het tijd voor meer vrolijkheid. Helemaal uit mijn comfortzone, maar ik heb er zo veel zin in! Ik keek als kind al vol bewondering naar Dancing with the Stars, dus het is toch ook wel a dream come true.”

Mohsin Abbas & Gwyneth Van Rijn

Mohsin Abbas is een Oostendse comedian met Pakistaanse roots. 2024 werd het jaar van zijn doorbraak met gesmaakte tv-optredens en maar liefst 70 uitverkochte zalen. Als kers op de taart is er zijn deelname aan Dancing with the Stars. Mohsin is bovendien de eerste comedian ooit in Dancing with the Stars in ons land. Hij groeide naar eigen zeggen op aan een infuus van Bollywoodfilms. Bollywooddansen zit in zijn bloed én in zijn comedyshows. Dat wil hij ook laten zien in Dancing with the Stars.

Mohsin: “In Vlaanderen ben ik de eerste comedian ooit die meedoet aan Dancing with the Stars en alleen dat al geeft een kick. Ik hou van een uitdaging en dansen wordt ons van kleins af aan met de paplepel meegegeven door Bollywood. Het blijft uit mijn comfortzone, maar het is een programma waar ik altijd vrolijk van werd als ik ernaar keek. We hebben een hele leuke groep en ik heb maar één doel: mij amuseren terwijl ik me smijt in dit avontuur.”

Timon Verbeeck & Thanique Mohnen

Met 1,1 miljoen volgers op TikTok is content creator Timon Verbeeck dé jongerenheld van het moment. Zijn zelfverzonnen ‘Ma Stobbe!’ is intussen een uiting van irritatie voor een hele generatie. Goed voor 3 Gouden K’s, een Jamie én een Kastaar. En dat allemaal achter het pantser van zijn iconische rode pak. In Dancing with the Stars wil Timon dan ook ontdekken hoe hij beweegt zonder dat iconische kostuum. Enerzijds wil hij zijn absurde humor kwijt in de choreo’s, maar anderzijds ook verbazen door een veel serenere kant van zichzelf te tonen. Of dat allemaal gaat lukken? Daar is hij zelf ook heel benieuwd naar.

Timon: “Als er een televisieprogramma ver buiten mijn comfortzone ligt, is het dit wel. Ik heb nog nooit gedanst – nee, TikTokdansjes doe ik ook niet – dus dit is het spannendste wat ik ooit ga doen. Een houterige online figuur die plots live op televisie moet gaan dansen met losse heupjes, dat gaat wat geven.”

Kathleen Aerts & Anssi Heikkilä

Kathleen Aerts – voor altijd ‘de originele blonde van K3’ – leeft samen met haar gezin al 10 jaar lang haar droom in Zuid-Afrika. Daar runt ze een reisbureau en guesthouse, maar een dansopleiding staat al zo’n 30 jaar op haar bucketlist. Ze stapt dan ook met plezier op het vliegtuig naar België. In Dancing with the Stars wil ze opnieuw schitteren op een podium. Zonder regenboogjurk deze keer en niet langer geflankeerd door ‘een rosse’ en ‘een zwarte’, maar puur als zichzelf. Een veerkrachtige vrouw met een levensverhaal.

Kathleen: “Ik heb altijd van dansen gehouden, van mijn tijd bij K3 tot op elk feestje waar ik zonder schaamte de dansvloer onveilig maak. In Dancing with the Stars kan ik die danskriebels eindelijk helemaal loslaten en hopelijk zelfs naar een hoger niveau tillen. Dansen is mijn ultieme happy place. Na een lange dag de boxen op max zetten en alles eraf shaken, daar leef ik van op! En eerlijk? Ik zaag al járen bij mijn man om samen salsalessen te volgen, zonder succes. Hij is nu dus vooral blij dat hij eindelijk van mijn gezaag af is. Al vrees ik dat hij er niet helemaal aan ontsnapt als ik straks écht in dansmodus zit!”

Ward Lemmelijn & Yulia Düll Dursin

Ward Lemmelijn is zevenvoudig wereldkampioen indoorroeien. Daarvoor verorbert hij dagelijks een slordige 8.000 calorieën en wekelijks zo’n 35 eieren. Als Ward zijn gedachten ergens opzet, gaat hij voor niets minder dan de top. Hij is dan ook vastberaden om dat ook op de dansvloer te doen. Zoals hij van de ene op de andere dag besloot om te gaan roeien, zo besloot hij ook om deel te nemen aan Dancing with the Stars. Een man van pure kracht, met een peperkoeken hart.

Ward: “From rowing to glowing, let’s see my feet going! Van kleins af aan ben ik al fan van dit programma en keek ik altijd uit naar de momenten waarop topsporters de dansvloer betreden. Dat ik nu zelf die topsporter ben, is gewoon fantastisch! Ik ga me volledig geven in deze nieuwe uitdaging, want als ik iets doe, dan doe ik het voor 100%. Let’s go, ik ben klaar voor dit avontuur!”

Elisabeth Lucie Baeten & Frank Zegels

Elisabeth Lucie Baeten is auteur, scenarist, actrice en content creator, vooral bekend van haar Instagram-typetjes ‘Katrien van Politiek PR’ en ‘Julie van Showbizz PR’. Ze is daarnaast ook een ‘fanatieke feestjesdanser’ en een ‘levendige livingdanser’, dat zijn haar lievelingsmomenten thuis met de kinderen. In Dancing with the Stars wil ze eindelijk “voor echt en tegoei” leren dansen. Elisabeth wil zich keihard smijten en hoopt daarbij dat haar lichaam, dat helaas al vaak een obstakel vormde, haar niet in de steek laat tijdens dit droomavontuur.

Elisabeth Lucie Baeten: “Ik heb als kind altijd met veel plezier dansles gevolgd, maar het is ondertussen bijna 20 jaar geleden dat ik een choreografie heb geleerd. Ik vind het dus ongelooflijk spannend om mee te doen met Dancing with the Stars. Ik ga mij voor de volle honderd procent smijten en kijk er enorm naar uit om mijn volledige focus op dansen te richten. En oh ja: ook naar de outfits!’

Guy T’Sjoen & Glenn Feddema

Topdokter-endocrinoloog Guy T’Sjoen is wereldvermaard voor zijn expertise in de transgenderzorg en daarnaast die-hard fan van Dancing with the Stars. Met zijn deelname wil hij eens onbeschaamd buiten de lijntjes kleuren van het ziekenhuisbestaan, zijn witte doktersjas ruilen voor een glitterpak en ver buiten zijn altijd feitelijke en genuanceerde wetenschappelijke rol vallen. Aan zijn research zal het niet gelegen hebben: Guy kent het programma door en door. Schuilt er in de topdokter ook een topdanser?

Guy: “Voor mij is ‘Dancing with the Stars’ als ‘Een Echte Job’, maar dan omgekeerd: ‘Ziekenhuisarts belandt op wonderlijke wijze in het meest glinsterende feelgood showbizzprogramma’. Ik heb ‘ja’ gezegd omdat het leven meestal alsmaar serieuzer wordt naarmate je ouder wordt en je het échte plezier hebt beleefd toen je jonger was. Maar dit basisprincipe wil ik doorbreken en ik kies vandaag voor nieuwe uitdagingen en vrolijkheid. Ben ik een volger of een leider, … of doet het er eigenlijk niet toe?”

Miss Angel & James Cutler

Angela Agyi beter bekend als hiphopartieste Miss Angel pronkte al op affiches van Pukkelpop, Couleur Café en Les Ardentes. Ook de AB Club speelde ze plat en ze dook de studio in met ronkende namen als Selah Sue en Zwangere Guy. Haar debuutalbum werd overladen met sterren en de pers bombardeerde haar tot ‘nieuwe aartsengel van de Belgische hiphop’. Toch is Miss Angel minder bekend bij het grote publiek. Daar wil ze met Dancing with the Stars verandering in brengen. Ze droomt groot en is dan ook vastberaden om te blijven.

Miss Angel: “Ik hou enorm van dansen en het tonen van expressie! Toen ik jonger was, danste ik al, vooral op hiphop en andere dansstijlen. Ik wilde toen ook echt danseres worden. Nu maak ik muziek, maar ik combineer dansen met mijn performances als artiest. Ik doe mee aan Dancing with the Stars om te leren en voor de ervaring. Winnen zou een mooie bonus zijn, maar dat is zeker niet het belangrijkste. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik moet verwachten en laat ik het gewoon op me afkomen. Ik wil plezier hebben! Dit is echt een ‘full circle’ moment voor mij en iedereen die mij kent, zal dat beamen. Ik ben ‘over the top excited’ en super dankbaar dat ik deel mag uitmaken van dit geweldige avontuur.”

Bart Appeltans & Bjork Gunnarsdottir

Bart Appeltans is interieurarchitect, jurylid in Huis Gemaakt en hofleverancier van smaakvolle interieurs voor VTM. Hij is 24/7 bezig met esthetiek en dat is de voornaamste reden voor zijn deelname aan Dancing with the Stars. Deel uitmaken van een show met alles erop en eraan, met een concept waaraan alles klopt, van decors tot muziek, verhaal en kostuum, is zijn grote droom. In Dancing with the Stars zorgt Bart voor één keer niet voor de inkleding, maar voor het spektakel zelf.

Bart Appeltans: “Vanop de werf, recht naar de dansvloer! Ik zet mijn werfschoenen even aan de kant en trek er heel andere aan. Dansen en muziek, daar kan je alleen maar blij van worden. Daarom gun ik mezelf dit waanzinnige avontuur, op zoek naar de performer die ergens in mij zit. Wekenlang one-on-one door een professionele danspartner getraind worden is een privilege en een unieke kans. Ik ben benieuwd hoeveel ritme, souplesse en uithoudingsvermogen er in mijn lichaam zit. Hoever kan ik geraken in deze wedstrijd te midden van vele jonge artiesten? Ik zie dit traject als een reset voor mind and body, een enorme uitdaging en ook wel een tijdje echte me-time. Ik wil genieten, niks breken en Vlaanderen het plezier tonen dat ik ongetwijfeld zal hebben tijdens dit parcours!”

Dancing with the Stars: vanaf zondag 9 maart te zien bij VTM. Wil je de opnames graag live bijwonen? Tickets zijn te koop via vtm.be/tickets.

