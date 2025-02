Celebrity MasterChef Vlaanderen: deze 10 kandidaten doen mee in het nieuwe seizoen

Goed nieuws! Binnenkort komt het derde seizoen van Celebrity MasterChef Vlaanderen op de buis, met 10 nieuwe bekende kandidaten die alles in de strijd gooien. Wie van hen gaat naar huis met de ‘MasterChef’-trofee?

Wie van de nieuwe kandidaten volgt Linde Merckpoel en Olga Leyers op als winnaar van Celebrity MasterChef Vlaanderen? Het nieuwe seizoen volgt hetzelfde basisrecept: potjes die overkoken, pittige ingrediënten, zout in onvermijdelijke snijwonden, smaakbommen en niet altijd perfecte cuissons.

Tien bekende Vlamingen trekken opnieuw vastberaden hun keukenschort aan tijdens een reeks spannende opdrachten. Ze bakken, braden, stomen en grillen onder het toeziend oog van de driekoppige sterrenjury: Peter Goossens, Michaël Rewers en Inge Waeles. Zij zullen op het einde van de rit één van de kandidaten kronen tot ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen 2025’.

Koen De Bouw (acteur)

“Als kind droomde ik ervan om chef te worden. Ik denk dat het komt omdat ik tijdens vakanties altijd mijn vader zag koken. Nu ja koken, BBQ’en eigenlijk als ik er verder over nadenk (lacht). Hoe dan ook, mijn droom komt uit en dat maakt mij oprecht gelukkig.”

© Play4

Dorianne Aussems (radiopresentator)

“Doorheen de week wint comfortfood het altijd bij mij thuis! Maar, ik heb altijd verlangd om meer en beter te doen. Zeker omdat mijn vader er vroeger altijd op stond gezond en gevarieerd voor ons te koken en ik dus weet wat eigen gemaakt eten mét liefde is!”

© Play4

Bert De Kock (TikTok-fenomeen & radiopresentator)

“De lat ligt met de komst van Peter Goossens nog hoger dan gedacht. Waanzin! Maar dit is MasterChef, dus ik ga risico’s nemen om indruk te maken. Ik vind het wel vreselijk als mensen tijdens het koken op mijn vingers staan te kijken.”

© Play4

Bert De Backer (ex-wielrenner en wieleranalist)

“Ik heb vroeger, toen ik nog geen kinderen had en mijn rusttijd als wielrenner in de zetel doorbracht, alle tv-kookprogramma’s gezien. Dat ligt ondertussen wel al ongeveer 10 jaar achter mij, maar de basis is er wel.”

© Play4

Bert Huysentruyt (drummer & acteur)

“De concurrentie is pittig en de jury is van een andere planeet. Ik ga dus een stevig tandje moeten bijsteken om hier te kunnen imponeren.”

© Play4

Sarah Vandeursen (zangeres & tv-maakster)

“Ik wilde mezelf nog eens uitdagen op kookvlak, dus Celebrity MasterChef kwam op het juiste moment. Ik ga ervan profiteren om eten te maken met ingrediënten die ik zelf niet kan betalen (lacht).”

© Play4

Maggie De Block (politica & ex-minister)

“Ik vind het leuk om volledig uit mijn comfortzone te stappen en aan Celebrity MasterChef te mogen deelnemen.”

© Play4

Tinne Oltmans (zangeres & actrice)

“Mijn papa heeft Indische roots en ik heb thuis eigenlijk meer Aziatisch gegeten dan Vlaamse klassiekers. Ik hoop dat ik met wat exotische smaken en kruiden de jury kan overtuigen.”

© Play4

Tom Eerebout (stylist van o.a. Lady Gaga)

“Iedereen denkt wellicht dat ik heel goed een bord kan dresseren omdat ik stylist ben, maar dat is toch een heel andere stiel. Ik heb mijn man ter voorbereiding alleszins dagelijks 3 gangen geserveerd.”

© Play4

Daphne Velghe (model)

“When you snooze, you lose. Laat de wedstrijd maar beginnen. Als ik win, heb ik al een plekje voorzien voor de MasterChef-trofee met de skyline van New York op de achtergrond.”

© Play4

Celebrity MasterChef Vlaanderen: binnenkort op Play4 en GoPlay.

Meer kijktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!