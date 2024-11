De Columbus: deze 8 BV’s gaan samen met Wim Lybaert op roadtrip

Na drie jaar op stal heeft Wim Lybaert De Columbus afgestoft en is hij klaar voor nieuwe avonturen. Het recept blijft hetzelfde: zonder plan of voorbereiding trekt hij samen met een bekende gast de wijde wereld in, naar een bestemming bepaald door de sjiekenbak. Benieuwd welke BV’s dit seizoen meereizen met De Columbus? Wij stellen ze aan je voor.

Ook voor het vijfde seizoen van De Columbus blijft de opzet hetzelfde: een draai aan de sjiekenbak bepaalt de bestemming van de reis, de goesting van het moment beslist wat er onderweg gebeurt en welke koers De Columbus – een gezellig huis op wielen, voorzien van alles – zal varen.

Wim reist samen met zijn bekende gast langs ongerepte wegen en onverwacht prachtige landschappen, op zoek naar de schoonheid in kleine dingen. Ze genieten van onbevangen onderweg zijn en leren elkaar écht kennen.

Deze BV’s reizen mee in het nieuwe seizoen van De Columbus

1. Steven Van Herreweghe

De Columbus maakt zich klaar voor vertrek in Huelva, een vissersdorpje in het diepe zuiden van Spanje. Daar vertrekt Steven Van Herreweghe als eerste gast met Wim op ontdekkingsreis. Al 20 jaar zijn ze goede vrienden, toch brengt deze reis verrassende dingen naar boven.

2. Fien Germijns

In de tweede aflevering stapt Fien Germijns op De Columbus. De immer vrolijke, klaterende spraakwaterval valt tijdens de reis langzaam maar zeker stil, om samen met Wim volop te genieten van de Portugese westkust.

3. Bockie De Repper

Geen betere plek dan de Dourovallei in Portugal voor foodies Wim en Bockie De Repper om elkaar beter te leren kennen. Tussen de wijngaarden ontdekken ze dat er veel meer is dat hen verbindt dan alleen lekker eten en drinken.

4. Liesa Naert

De Columbus reist verder en pikt onderweg Liesa Naert op. Wanneer de Columbus in moeilijkheden geraakt, zijn Wim en Liesa op elkaar aangewezen. En dat op een van de meest desolate plekken van Europa.

5. Riadh Bahri

Wim’s vijfde reisgezel voor het nieuwe seizoen van De Columbus is Riadh Bahri. Te midden van de imposante Picos de Europa ontluikt er een warme vriendschap tussen de twee.

6. Tine Embrechts

In aflevering zes stapt Tine Embrechts aan boord van De Columbus. Tine, die vloeiend Spaans spreekt, neemt al snel het voortouw en neemt Wim mee naar plekken waar hij nooit dacht te komen.

7. Kristel Verbeke

De Columbusdeuren zwaaien in de zevende aflevering wagenwijd open voor Kristel Verbeke. Wim en Kristel zwerven samen door Bardenas Reales, de grootste woestijn van Europa. Ze leren een andere kant van Spanje kennen, en van elkaar.

8. Rudi Vranckx

Als afsluiter van het nieuwe seizoen is Rudi Vranckx te gast. Een man die als oorlogsverslaggever overleeft met het absolute minimum. Kan Rudi genieten van het onderweg zijn en even alles loslaten?

De Columbus is vanaf 1 december elke zondag om 20u te zien op VRT 1 en VRT MAX.

