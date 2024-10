Menopauzia: Tine Embrechts maakt programma over menopauze

Tine Embrechts is bijna vijftig jaar en staat voor de menopauze. Liefst wil ze die menopauze nog even uitstellen, maar zal ze – net als bijna alle vrouwen – er vroeg of laat toch door moeten. In de driedelige reeks Menopauzia, die je vanaf 31 oktober kunt bekijken op VRT 1, bereidt Tine Embrechts zich voor op de menopauze, met een gewenste dosis humor en af en toe wat zelfspot.

Tine Embrechts maakt Menopauzia

Tine is lang niet de enige die voor de menopauze staat, want heel wat vrouwen zitten, net als zij, (bijna) in de overgang. De gemiddelde leeftijd van de laatste menstruatie ligt op 51 jaar. Terwijl in 1880 de gemiddelde levensverwachting van de Vlaamse vrouw 46 jaar was, en de meeste vrouwen dus niet in de overgang kwamen, is dat vandaag helemaal anders. Vandaag worden vrouwen gemiddeld 84 jaar, wat betekent dat vrouwen ongeveer één derde van hun leven in de menopauze zitten.

Maar liefst 77% van de vrouwen ondervindt klachten tijdens de overgang (waarvan opvliegers de meest voorkomende is) en één op tien neemt zelfs ontslag door klachten die rechtstreeks te wijten zijn aan de perimenopauze of menopauze.

Een programma als Menopauzia is dan ook meer dan welkom. Verwacht je aan humoristische liedjes (geschreven door Tine’s grote held en goede vriend Hugo Matthysen) en sketches over de grootse veranderingen in het vrouwenlichaam, allen gebracht door Tine Embrechts, Els Dottermans en Barbara Sarafian.

Daarnaast komen er ook een heleboel ervaringsdeskundigen en experts aan het woord, waaronder Lieve Blancquaert, Els Dottermans, Gwendolyn Rutten en Prof. Dr. Herman Depypere. Die laatste kwam eerder ook al spreken op onze Libelle Menopauze Dag.

Tine Embrechts over Menopauzia

Tine Embrechts: “34 jaar lang heb ik geleefd volgens het ritme van mijn maandelijkse cyclus. Laten we zeggen dat ik alles uit die periode heb gehaald. Ze was – euh – heel vruchtbaar. Maar nu voel ik de overgang dichterbij komen. Ik krijg allerlei signalen dat ik naar een nieuwe fase ga en zie het ook rondom mij gebeuren.”

Ik wil die menopauze recht in de ogen kijken, ze op mij af laten komen, mij laten verwarmen door de opvliegers die me zullen omarmen. Tine Embrechts

“Ik voel weerstand, ik ben toch nog jong? Ik word er soms wat opstandig van, omdat ik er nog niet aan toe ben. Maar misschien moet ik er gewoon meer over weten zodat het niet meer zo eng lijkt? Ik wil die menopauze recht in de ogen kijken, ze op mij af laten komen, mij laten verwarmen door de opvliegers die me zullen omarmen.”

“Ik ben met veel plezier uw gids, uw ogen – ja, ook die van jullie mannen, want een gewaarschuwd man is er twee waard en een voorbereide vrouw… is gewoon beter voorbereid.”

De menospotters en overgangsters

Tine Embrechts verzamelt in Menopauzia elf bekende vrouwen rond de tafel, die elk in de overgang zitten, of er al voorbij zijn: collega-actrices Els Dottermans, Barbara Sarafian en Ann Pira, politici Hilde Crevits, Gwendolyn Rutten en Maggie De Block, ex-judoka Ingrid Berghmans, fotograaf Lieve Blancquaert, tv-chef Dagny Ros, zangeres Nikkie Van Lierop en ex-fotomodel Phaedra Hoste. De ‘overgangsters’ vertellen allemaal over hun ervaringen – negatief én positief – met de menopauze.

Want ook al krijgt quasi elke vrouw met de overgang te maken, toch hangt er nog heel wat onwetendheid en schaamte rond. Tine Embrechts nodigt daarom in Menopauzia naast ervaringsdeskundigen ook een resem experts uit die de nodige accurate info toevoegen: Herman Depypere (gynaecoloog en voorzitter van de menopauzevereniging in België), Milie Nwoyé (gynaecoloog, die meeschrijft aan de menopauzerichtlijnen in België), Goedele Liekens (medisch seksuoloog), Birgitte Schoenmakers (prof. huisartsgeneeskunde), Liesbeth Gijsel (wetenschapsjournalist), Ruth Delbeke (menopauzeconsulent) en Sandra Peeters (loopbaancoach).

Naast serieuze babbels is er ook plek voor heel wat humor in het programma. Zo kroop Tine’s grote held Hugo Matthysen in de ziel van een menopauzale vrouw en schreef zo acht verrassende nummers over de overgang. Tine Embrechts, Barbara Sarafian en Els Dottermans zullen samen met de nodige glamour en sprankel de nummers brengen.

© VRT

De drie vrouwen brengen ook verschillende grappige sketches, zoals ‘De Menospotters’, waarin drie postmenopauzale vrouwen overgangssymptomen spotten in het wild, op de plek waar menopauzale vrouwen samentroepen (lees: het tuincentrum).

Tine Embrechts neemt je mee naar Menopauzia, het gedroogde… euh beloofde land waar bijna elke vrouw ooit terechtkomt. Om het met de gezongen woorden van Hugo Matthysen te zeggen: “’t Is daar niet alle dagen feest. Maar ja, waar wel?”

Menopauzia: vanaf donderdag 31 oktober rond 20u40 op VRT 1 en VRT MAX.

