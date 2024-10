Deze 8 bekende Vlamingen zijn te gast in Het huis

Al voor de tiende keer opent Eric Goens de deuren van Het huis, waar hij binnenkort opnieuw acht bekende Vlamingen ontvangt. Benieuwd wie er allemaal langskomt? Wij zetten de acht gasten op een rijtje!

Het huis: van fotokamer tot boomhut

Ook in het jubileumseizoen volgt Het huis haar gekende succesformule. De gasten ruilen 24 uur lang hun vertrouwde leefwereld in voor een overnachting in Het huis. Zonder afleiding, partners, of kinderen, met enkel en alleen focus op hun eigen leven. De confrontatie met zichzelf is soms keihard of verbijsterend, soms aangrijpend of verhelderend.

De gasten starten telkens in de fotokamer, waar ze omringt worden door foto’s van hun dierbaren. In de kinderkamer worden ze teruggeflitst naar hun jeugd en in de gevreesde sportkamer worden ze dan weer fysiek tot het uiterste gedreven. ’s Avonds vertellen ze in de knusse boomhut nog een laatste anekdote voor het slapengaan. Net als vorig jaar trekken de gasten zich ook even terug in de orangerie, waar ze tussen talloze planten helemaal tot rust komen.

Deze bekende Vlamingen zijn te gast in Het huis

Eric Goens verwelkomt in het jubileumseizoen van Het huis niemand minder dan Bart Kaëll. Het is niet de eerste keer dat de zanger langskomt, in de allereerste aflevering van Het Huis in 2015 was hij de verassingsgast van echtgenoot Luc Appermont. Tien jaar na datum doet hij nu zijn eigen leven uit de doeken. De immer goedlachse zanger van meezingers als ‘De Marie-Louise’, ‘Zeil je voor het eerst’ en ‘Mooi weer vandaag’ zorgt voor verrassend veel ontroering. “Het wordt een prachtige aflevering, een echte klassieker van Het huis”, vertelt Eric Goens. “Eentje waar een lach en een traan nooit veraf zijn.”

© VRT

Ook sportjournalist Ruben Van Gucht vond een gaatje in zijn drukke agenda en komt langs in Het huis. Voor het eerst praat hij onomwonden over zijn relationeel leven. Eric Goens stelt Ruben de vragen die menig Vlaming hem zou willen stellen.

Zangeres en tv-figuur Laura Tesoro zet haar showbizzknop voor 24 uur uit en toont zich van haar meest kwetsbare kant. Vol liefde en emotie babbelt ze over haar ouders en de impact die hun scheiding op haar leven heeft gehad. Na heel wat turbulente jaren hoopt Laura nu de rust gevonden te hebben. Al brengt haar zangcarrière twijfels met zich mee. “Mijn muzikale carrière is een uit de hand gelopen hobby die me geld kost”, vertelt ze openhartig. “Dit jaar moet het ontploffen, want zo kan het niet verder.”

© VRT

Komen ook langs in Het huis dit seizoen: Toby Alderweireld, de eerste nog actieve voetballer die een bezoekje brengt aan het programma. Naar het schijnt zal de Antwerp-verdediger heel wat monden doen openvallen. Ook programmamaker Arnout Hauben komt logeren, Eric bewandelt samen met hem zijn levensweg. Arnout laat dan ook geen enkel verhaal onbesproken.

© VRT

Actrice Barbara Sarafian blikt terug op haar opmerkelijk leven en Belle Perez viert feest, want de Spaans-Belgische zangeres zingt al 25 jaar de pannen van het dak met hits als ‘Honeybee’, ‘Enamorada’, ‘El Mundo Bailando’, …

© VRT

Tot slot bezorgt voetbalanalist Wesley Sonck een hilarische aflevering van Het huis, al toont hij zich ook van zijn meest aandoenlijke kant.

Het huis: vanaf 29 oktober elke dinsdag om 20u40 op VRT 1 en VRT MAX.

