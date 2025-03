31x de mooiste lentewandelingen in eigen land

De geur van bloeiende bosanemonen, prachtige fruitbloesems en felpaarse boshyacinten. De lente nodigt je uit om op adem te komen en naar buiten te gaan! Hoe kun je dat beter dan op wandel te gaan in ons eigen landje? Wij tippen maar liefst 31 fleurige lentewandelingen.

Lentewandelingen: 31x op stap

1. De Hyacintenwandeling tussen Kemmel en Dranouter

De lente is het seizoen bij uitstek om te genieten van de weelderige boshyacinten. Het Kemmelbos is een van die plekken waar je in april volop kunt genieten van zo’n prachtig boshyacintentapijt. Volg de Hyacintenwandeling en laat je verrassen door al die bloemenpracht. Een feest voor het oog!

Start : Toeristische Dienst, Sint-Laurentiusplein 1, 8956 Kemmel

: Toeristische Dienst, Sint-Laurentiusplein 1, 8956 Kemmel Lengte : 9,4 km

: 9,4 km Niet rolstoel- & buggyvriendelijk

Tip: download hier een handig wandelkaartje met de route.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Langs de bronnen van het Burreken

De volgende in dit rijtje lentewandelingen neemt je mee door Het Burreken, een vochtig natuurgebied en een klein deel van wat ooit een reusachtig bos was. En kijk goed rond, want onderweg spot je hier en daar mooie anemonen.

Start : Sint-Petruskerk, 9688 Schorisse

: Sint-Petruskerk, 9688 Schorisse Lengte : 14,3 km

: 14,3 km Niet rolstoel- & buggyvriendelijk

Tip: download hier een handig wandelkaartje met de route.

3. De Kasteeldomeinwandeling in Pepingen

Nog een plek waar de voorjaarsbloeiers prachtig ontluiken, is domein Ter Rijst in Pepingen. Vlakbij het neoclassicistische kasteel word je omringd door mooie tapijten van boshyacinten, bosanemonen en wilde narcissen. De Kasteeldomeinwandeling is dan ook perfect om in het voorjaar te doen!

Start : De Sint-Bernarduskerk, Plaats 8, 1670 Heikruis

: De Sint-Bernarduskerk, Plaats 8, 1670 Heikruis Lengte : 9 km

: 9 km Niet rolstoel- & buggyvriendelijk

Tip: download hier een handig wandelkaartje met de route.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Wandel je graag langs pittoreske kastelen? Hier vind je nog 50 romantische wandelroutes!

4. De Bloesemwandeling rond Zoutleeuw

Naast de hyacinten, zijn natuurlijk ook de bloesems een grote trekpleister in de lente. In Zoutleeuw kun je de Bloesemwandeling volgen, die je meeneemt langs de weelderige appel- en perenbloesems van de boomgaarden. Achteraf kun je gezellig picknicken bij de vijver van Het Vinne.

Start : Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw of Sint-Martinuskerk, Kerkstraat 1, 3440 Dormaal

: Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw of Sint-Martinuskerk, Kerkstraat 1, 3440 Dormaal Lengte : 11,2 km

: 11,2 km Niet rolstoel- & buggyvriendelijk

Tip: download hier een handig wandelkaartje met de route.

5. Van Borgloon tot Grootloon

Wie bloesems zegt, zegt natuurlijk ook Haspengouw. Elke lente zakken dan ook tal van toeristen af naar de Limburgse fruitstreek om er te wandelen of fietsen. Deze wandelroute neemt je mee langs de bloeiende fruitbomen en je passeert ook langs het wereldberoemde doorkijkkerkje.

Start : De Klappoel, Kortestraat, 3840 Borgloon

: De Klappoel, Kortestraat, 3840 Borgloon Lengte : 8,8 km

: 8,8 km Niet rolstoel- & buggyvriendelijk

Tip: download hier een handig wandelkaartje met de route.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook: 18x zalig wandelen en fietsen tussen de bloesems

Nog 26 fleurige lentewandelingen

In ons Libelle Wandelpakket vind je trouwens nog veel meer lentewandelingen in eigen land. Dit zijn alvast enkele van onze favorieten:

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Limburg

Nog meer wandelplezier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!