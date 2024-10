7 redenen om deze herfst in de Efteling te vertoeven

Zoete en hartige herfstlekkernijen, een nieuwe attractie en een Sprookjesbos dat bijzonder kleurrijk oogt: in de herfst overstijgt de Efteling werkelijk alle verwachtingen. En zo zijn er nog redenen om nú af te zakken naar het sprookjespark net over de grens!

1. Herfstig kleurenpalet

De Efteling is in elk seizoen een hit, maar in de herfst ligt het sprookjespark er het kleurrijkst bij. De najaarszon die door de herfstbomen van het Sprookjesbos straalt, paddenstoelen die uit de grond schieten, en alle Eftelingfiguren die er warm ingeduffeld bij lopen. Alsof de Efteling nog niet magisch genoeg was, strooit de herfst er als het ware nog een beetje elfenstof over!

© de Efteling

2. Hartverwarmende herfstlekkernijen

Zachte poffertjes van bij ’t Poffertje, een royaal belegde pannenkoek uit Polles pannenkoekenrestaurant of een zoete appelcake van bij Bäckerei Krümel: in tal van eetadresjes smul je van versgebakken herfstlekkernijen die je zo weer opwarmen. En alle adresjes zijn een verlengstuk van het sprookjespark: feeëriek, tot de verbeelding sprekend en ongezien gedetailleerd!

© de Efteling

3. Een gloednieuwe attractie

De Efteling pakt dit najaar uit met een nieuwe attractie ‘Dance Macabre’, ook wel de dodendans genoemd. Vanaf 31 oktober kun je plaatsnemen in de koorbanken van een oude abdij waar een huiveringwekkende dirigent je uit je vel laat bibberen. Van links naar rechts, van boven naar onder: je wordt naar alle richtingen geslingerd, op de tonen van de macabere muziek die weerklinkt uit de instrumenten van een evenzeer eng orkest. Niet voor gevoelige zieltjes, dus.

Het interieur van de nieuwe attractie ‘Dance Macabre’ © de Efteling

4. Paradijs voor durvers …

De lucht uit je longen schreeuwen in De Vliegende Hollander, een diepte instorten maar liefst 37,5 meter met Baron 1898 of naar beneden roetsjen in de Python. Wie de adrenaline door z’n lijf wil laten gieren, komt zeker aan zijn trekken in een van de duizelingwekkende achtbanen van de Efteling!

De attractie ‘Baron 1898’ waar je op een hoogte van 37,5 meter de mijnen induikt © de Efteling

5. … en voor de rustzoekers

Geen nood aan een kick of een flinke adrenalineshot? Of regent het pijpenstelen en vertoef je liever ergens warm binnen? De Efteling heeft een bont allegaartje plezierige binnenattracties! In de Droomvlucht zweef je door een betoverend bos waar elfen, trollen en andere bosdieren tot leven komen. Stap binnen in de verboden stad Fata Morgana en ga mee op zoek naar de verborgen schat! Of dwaal af in de geheime gangen en magische vertrekken van Symbolica, het paleis der fantasie.

Meer info over alle attracties vind je hier!

De attractie ‘Symbolica’ © de Efteling

6. Show en spektakel

Naast de vertrouwde attracties verwent de Efteling je met tal van spectaculaire parkshows die bij jong en oud voor opwinding, verwondering en pure magie zorgen. Aan het Ton van de Venplein bijvoorbeeld schieten vijf moedige ruiters de inwoners van Raveleijn te hulp en gaan ze het gevecht aan tegen een kwade graaf en vijfkoppige Draconicon. Zal het ze lukken om Raveleijn te redden?

In het Efteling Theater loopt momenteel de voorstelling CARO, een showspektakel vol muziek, dans en acrobatiek.

Meer info over alle shows vind je hier.

De theatershow ‘CARO’ © de Efteling

7. Korting hier, korting hier

Als alle bovenstaande puntjes je nog niet volledig overtuigd hebben om een uitje naar de Efteling te plannen, is er deze nog! Dankzij Libelle stap je nu mét korting de wondere wereld van de Efteling binnen. Je bespaart maar liefst van € 10 op je toegangsticket!* Dat is mooi uitgespaard voor een extra drankje of hapje, toch?

*Opgelet: deze korting is geldig van 5 oktober tot en met 31 november 2024, met uitzondering van de weekdagen tussen 4 november en 13 december.

De Efteling is in de herfst tijdens de weekenden en vakanties geopend van 10 uur tot 20 uur, en op alle andere dagen van 10 uur tot 18 uur. Hier moet je zijn: Europalaan 1 – 5171 KW Kaatsheuvel, Nederland.

