Dit zijn de vier eerste nummers én de jury voor Eurosong 2025

Voel jij de Eurosong-kriebels ook al? Wie ons land zal vertegenwoordigen tijdens Eurosong 2025 in Bazel weten we nog niet, maar VRT 1 lost vandaag korte fragmenten van de vier eerste songs die kans maken. Daarnaast weten we ook wie er in de vakjury zal zetelen en samen met de kijker zal beslissen welke artiest voor ons land naar Bazel mag.

De vier eerste kanshebbers voor Eurosong 2025

Eurosong 2025 komt dichterbij. De acht artiesten die kans maken om ons land te vertegenwoordigen kennen we al, en vanaf zaterdag 18 januari krijgen we ook eindelijk de songs van de kandidaten te horen tijdens twee voorrondes. Op zaterdag 1 februari is de grote finale, waarin de kijkers samen met de vakjury beslissen welke artiest in mei voor ons land zal schitteren op het podium in Bazel.

Presentator van dienst voor de drie shows is Peter Van de Veire, die ook vakkundig commentaar zal leveren tijdens de halve finales en de finale van het Songfestival in mei.

Vandaag deelt VRT 1 korte fragmenten van de eerste vier nummers, die we volledig te horen krijgen tijdens de eerste voorronde op 18 januari. Volgende week krijgen we een voorproefje van de laatste vier nummers, die voor het eerst volledig te horen zullen zijn tijdens voorronde 2 op 25 januari. Daarna worden alle songs gereleaset.

Zullen het beste van zichzelf geven tijdens de eerste voorronde: de 22-jarige Grace met het upbeat feestnummer met betekenis Pull up, de 25-jarige Lenn met het inspirerende, positieve nummer Air Balloon, de 29-jarige Le Manou met de vrolijke popsong Fille à papa en de 31-jarige LEEZ met een haast archetypisch songfestivalanthem Perfectly imperfect.



De vakjury voor Eurosong 2025

Tijdens de live finale op zaterdag 1 februari beslist naast de kijker thuis ook de vakjury welke kandidaat ons land mag vertegenwoordigen in Bazel tijdens Eurosong 2025. In die vakjury zetelen deze nationale en internationale toppers:

Gustaph Gustaph Geen betere ervaringsdeskundige wat betreft het Songfestival dan Gustaph, hij behaalde in 2023 een mooie zevende plaats voor ons land met zijn indrukwekkende performance van Because of you. Maar Gustaph is ook vocal coach, hij kan live zangkwaliteit dus als geen ander inschatten. Daarnaast zal hij ook letten op de acts van de kandidaten en hoe deze kunnen vertalen naar het grote Eurovisiesongfestival-podium en overkomen bij de kijkers thuis.

Bart Cannaerts Bart Cannaerts Wat je misschien nog niet wist over Bart Cannaerts: hij is een heel grote fan van het Songfestival. In 2023 las Bart de punten voor België voor tijdens de finale. Bart laat tijdens de finale van de voorrondes op 1 februari zijn feilloos Songfestival-buikgevoel spreken.

Merol Merol De populaire Nederlandse zangeres en actrice Merol zorgt op 1 februari voor een nuchtere en objectieve Hollandse kijk op onze acht kandidaten. Merol is een groot Songfestival-fan, Nederland zelf vertegenwoordigen op het Songfestival staat dan ook hoog op haar bucketlist.

Emmelie de Forest Emmelie de Forest Ook Emmelie de Forest zorgt voor internationale kennis in de vakjury. In 2013 won ze voor Denemarken het Eurosongfestival met de megahit Only teardrops. Ze kent dus als geen ander het klappen van de zweep: de perfecte graadmeter voor de zangkwaliteit, het visuele plaatje en het totaalpakket van de acht Eurosong-artiesten.

De vakjury telt in totaal vijftien leden. Gustaph, Bart Cannaerts, Merol en Emmelie de Forest krijgen gezelschap van volgende muziekkenners: Els Germonpré (muziekcoördinator VRT 1), Leslie Cable (Delegatieleider voor RTBF op het Eurovisiesongfestival), Stephan Monsieur (voorzitter OGAE, de officiële fanclub van het Songfestival), Jasper Van Biesen (auteur ‘65 jaar België op het Songfestival’), Nona Van Braeckel (Studio Brussel), Laura Govaerts (MNM), Kim Debrie (Radio2), Anja Daems (Radio2), Imane Boudadi (MNM), Indy van Cauwenbergh (choreograaf) en André Vermeulen (journalist en songfestivalspecialist).

Eurosong 2025: op zaterdag 18 en 25 januari (voorrondes) en op zaterdag 1 februari live op VRT 1 en VRT MAX.

