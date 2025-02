Dé expo’s van 2025: 22x kunst & cultuur opsnuiven

Een tripje in het binnen- of buitenland wordt extra interessant als je er een grote expo kunt meepikken. Deze staan op onze radar.

Expo’s in eigen land

1. Moederziel in Bokrijk

Perfect voor Moederdag: openluchtmuseum Bokrijk organiseert binnenkort een gloednieuwe expo rond het universele thema moederschap. Je leert het persoonlijke verhaal van een voormalige bewoner kennen, alsook hedendaagse moederschapsverhalen vertelt door mede-curator Lieve Blancquart.

Moederziel, Bokrijk in Genk, vanaf 11/05, bokrijk.be

2. Berlinde De Bruyckere in Brussel

De beelden van Berlinde De Bruyckere zijn kwetsbaar, rauw en troostend en laten je niet koud. Met ongewone materialen, zoals was of dierenhuid, toont ze hoe zij naar de wereld kijkt. Grote solotentoonstelling met ouder en nieuw werk.

Berlinde De Bruyckere Khorós, Bozar in Brussel, 21/2 tot 31/8, bozar.be



© mirjam devriendt

3. Gouden Eeuw in Antwerpen

Deze zomer opent het pas gerestaureerde Mercator-Orteliushuis haar deuren voor publiek. Het historische pand is een van de best bewaarde stadsvilla’s in Antwerpen en vormt straks het decor voor een bijzondere expo. Via videoprojecties word je terugkatapulteerd naar de 16de of Gouden Eeuw van Antwerpen, toen de Koekenstad een erg welvarende en economisch belangrijke stad was.

Gouden Eeuw, Mercator-Orteliushuis in Antwerpen, vanaf midden 2025, antwerpen.be

© AG Vespa & Bart Gosselin

4. Echoes of Art deco in Brussel



In 2025 viert Brussel 100 jaar art deco, dé stroming van de roaring twenties met geometrische architectuur en typische sierkunst. Must-see: Museum van Buuren en de thematentoonstelling in Villa Empain. Op de agenda staan nog meer prikkelende expo’s.

Echoes of Art deco, Villa Empain in Brussel, tot 25/5, villaempain.com/nl, museumvanbuuren.be/nl, artdeco2025.brussels

© visit.brussels – Jean-Paul Remy

5. Boeddha. Zin en zintuiglijkheid in Morlanwez

Het Koninklijk Museum van Mariemont dompelt je onder in de wereld van het boeddhisme. Je ontdekt verhalen en spiritualiteit achter zo’n honderd Boeddha’s en rituele voorwerpen uit heel Azië.

Boeddha. Zin en zintuiglijkheid, Koninklijk Museum van Mariemont in Morlanwez, tot 20/4, musee-mariemont.be/nl

© Andy Simon Studio

6. Compassion in Antwerpen

‘COMPASSION’ toont de vele gezichten van medeleven, dwars door tijden, culturen en levensbeschouwingen heen. Met onder meer schilderijen van Breughel, foto’s van Stephan Vanfleteren en werk van Ai Weiwei.

Compassion, MAS in Antwerpen, 31/1 tot 31/8, mas.be

7. Panamarenko’s Zoo aan Zee in Knokke-Heist

Iets meer dan vijf jaar geleden overleed Panamarenko, bekend voor zijn fantasierijke vliegende tuigen, vaak geïnspireerd op vogels of insectenvleugels. Cultuurcentrum Scharpoord focust nu op de rol van dieren in zijn kunst. Naar aanleiding van zijn 85ste geboortedag zijn er ook expo’s op andere locaties.

Panamarenko’s Zoo aan Zee, Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist, 22/3 tot 24/8, cultuur.knokke-heist.be, panamarenko85.be

8. F**KLORE in Kortrijk

Straks gaat er in de historische Groeningeabdij in Kortrijk een nieuw museum open: Abby nodigt je uit om anders te kijken naar kunst en erfgoed. In de openingsexpo ‘F**KLORE. Reinventing tradition’ kun je traditionele gebruiken, ambachten en eigenaardige verhalen liefdevol en met een tikkeltje ironie (her)ontdekken.

F**KLORE, Abby in Kortrijk, 29/3 tot 14/9, abbykortrijk.be

Expo’s in Nederland

9. 750 jaar geschiedenis in Amsterdam

Amsterdam viert zijn 750ste verjaardag. Naast een hoop evenementen, horen daar ook tentoonstellingen bij. In het H’Art Museum brengen 75 kunstenaars een ode aan de jarige stad (‘Happy Birthday Amsterdam’ tot 16/3). Het Stadsarchief neemt je mee naar ‘Middeleeuws Amsterdam’ (7/3 tot 6/7). En in het Rijksmuseum reis je met een speciale rondleiding in één uur door ‘750 jaar geschiedenis’.

hartmuseum.nl, amsterdam.nl/stadsarchief, amsterdam750.nl

© Koen Smilde

10. American Photography in Amsterdam

In Amsterdam mogen fans van fotografie van de VS ‘American Photography’ niet missen: meer dan 200 foto’s schetsen een beeld van de Verenigde Staten én the American Dream. Ook werk van Sally Mann, Nan Goldin, Richard Avedon en Andy Warhol.

American Photography, Rijksmuseum in Amsterdam, 7/2 tot 9/6, rijksmuseum.nl

© Virginia Museum of Fine Arts, Richmond. Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund

11. Grand Dessert in Den Haag

Prachtige taartscheppen, geweldige puddingvormen, oogstrelend servies… Wie van zoet houdt, móét naar ‘Grand Dessert’, dat ook de wereld achter onze hang naar zoet toont.

Grand Dessert – De geschiedenis van het toetje, Kunstmuseum Den Haag, tot 6/4, kunstmuseum.nl

© Gemeentemusem den Haag

12. Michaël Borremans en Nick Cave in Museum Voorlinden

Museum Voorlinden is een oase van rust, bekend voor zijn topexpo’s. Je kunt er gaan kijken naar een bloemlezing uit de schilderkunst van onze landgenoot Michaël Borremans en naar 17 handgeschilderde keramische beeldjes van Nick Cave, die in zijn jonge jaren ooit beeldende kunst studeerde.

Michaël Borremans – A Confrontation at the Zoo, tot 23/3, Nick Cave – The Devil: A life, tot 9/3, Museum Voorlinden in Wassenaar, voorlinden.nl

13. Boven het Maaiveld in Leiden

2025 is het jaar van de Nederlandse archeologie: in ‘Boven het Maaiveld’ brengt het Rijksmuseum van Oudheden bijzondere ontdekkingen uit 25 jaar Nederlandse archeologie.

Boven het Maaiveld, Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, 23/4 tot 7/9, rmo.nl

© AWF

Expo’s in Londen

14. Wildlife Photographer of the Year

Het Natural History Museum koos met ‘Wildlife Photographer of the Year’ de honderd mooiste natuurfoto’s van 2024.

Wildlife Photographer of the Year, Natural History Museum in Londen, tot 29/6, nhm.ac.uk

© Vinod Liyanage

15. The World of Tim Burton

Nog in Londen duik je dankzij zo’n 600 voorwerpen in het bevreemdende universum van Tim Burton, bekend van films als Charlie and the Chocolate Factory, Beetlejuice, Alice Through the Looking Glass en Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children.

The World of Tim Burton, Design Museum in Londen, tot 21/4, designmuseum.org

15. Versailles Science and Splendour

Het kasteel van Versailles was in de 17de en 18de eeuw ook een centrum voor wetenschap. Dat aspect zet ‘Versailles Science and Splendour’ in de kijker, met onder meer een precisiehorloge ontworpen voor Marie-Antoinette en een neushoorn van Lodewijk XV.

Versailles Science and Splendour, Science Museum in Londen, tot 21/4, sciencemuseum.org.uk

Expo’s in Parijs

17. Louvre Couture

Als het Louvre zich voor het eerst op mode stort, krijg je een intrigerend resultaat. ‘Louvre Couture’ mixt kunstvoorwerpen van vroeger (Byzantijnse tijd, middeleeuwen, Napoleon) met grote namen uit de hedendaagse mode vanaf de jaren 1960.

Louvre Couture, Louvre in Parijs, 24/1 tot 21/7, louvre.fr

18. L’art est dans la Rue

Eind 19de eeuw doken er in de straten van Parijs overal kleurrijke affiches op. In Musée d’Orsay kun je een mooie verzameling van deze ‘L’art est dans la Rue’ bewonderen.

L’art est dans la Rue, Musée d’Orsay in Parijs, 18/3 tot 6/7, musee-orsay.fr

19. Paris Noir

Rep je voor eind september naar Centre Pompidou, want dan sluit dit voor vijf jaar zijn deuren voor renovatie. In de lente kun je er naar ‘Paris Noir’, met werk van zwarte artiesten in het kosmopolitische Parijs van 1940 tot 2000.

Paris Noir, Centre Pompidou, 19/3 tot 30/6, centrepompidou.fr

© sergio grazia

Expo’s in Berlijn

20. Kosmos Blauer Reiter

Berlijn viert 200 jaar Museumeiland. Dit Unesco Werelderfgoed telt vijf musea en enkele galerijen. De grote expo’s (Paul Klee, Camille Claudel) komen vanaf mei en juni, nu lopen er tentoonstellingen over archeologie in Afrika en de Oudheid. Toch al topkunst zien? Het Kupferstichkabinett, elders in Berlijn, toont abstract werk van kunstenaarscollectief Der Blaue Reiter, met onder meer Wassily Kandinsky.

Kosmos Blauer Reiter, Kupferstichkabinett in Berlijn, 1/3 tot 15/6, smb.museum

© bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Jörg P. Anders

21. Yoko Ono, Music of the Mind

In Berlijn kun je ook naar ‘Yoko Ono, Music of the Mind’, een solotentoonstelling met 200 werken van de artieste-activiste. Dit is een samenwerking met de Tate Modern in Londen.

Yoko Ono, Music of the Mind, Gropius Bau in Berlijn, 11/4 tot 31/8, gropiusbau.de

© Clay Perry

Expo’s in Wenen

22. Johann Strauss

Een goede reden voor een trip naar Wenen: de 200ste geboortedag van de beroemde walscomponist Johann Strauss. Check de interactieve expo en show in het House of Strauss en bekijk in het Theatermuseum voorwerpen uit leven en werk van de componist.

Johann Strauss, Theatermuseum in Wenen, tot 23/6, theatermuseum.at, houseofstrauss.at

Tekst: Inge Taucher & Hanne Bral

