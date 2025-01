Deze musea wil je in 2025 bezoeken volgens onze redactie

Wil je in 2025 je culturele horizon verbreden? Of ben je gewoon op zoek naar fijne uitstapjes? Onze redactrices tippen hun favoriete musea die een bezoekje waard zijn in 2025!

17 favoriete musea van de redactie

1. GUM – Gents Universiteitsmuseum

Nest-redactrice Charlotte: “Het GUM in Gent is he-le-maal mijn ding. Zie het als een soort rariteitenkabinet boordevol wetenschappelijke en botanische vondsten, maar ook erfgoed, uitvindingen en kunst. Ook leuk voor kinderen en makkelijk te combineren met de plantentuin.”

Info: gum.gent

2. Museum Sint-Janshospitaal

Lifestyle-redactrice Carine: “Een verborgen parel net buiten het stadscentrum van Brugge is de site van het Sint-Jans hospitaal, een van de oudste hospitaalgebouwen van Europa. Behalve de tot de verbeelding sprekende hospitaalcollectie vind je hier ook topwerken van Hans Memling, een van de Vlaamse primitieven. Dompel je onder in de geschiedenis van de zorg en bezoek ook zeker de 17de-eeuwse apotheek in de tuin.”

Info: museabrugge.be

3. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

Webredactrice Hanne: “Sinds het fris-gerenoveerde KMSKA zijn deuren opnieuw opende, bezocht ik het museum al twee keer. Het indrukwekkende gebouw en interieur zijn op zich al een bezoekje waard. Of je nu houdt van klassieke of meer hedendaagse kunst, er is wat voor iedereen. Trek zeker voldoende tijd uit voor je uitstap, want je kunt er werkelijk een hele dag rondlopen.”

Info: kmska.be

4. KOERS. Museum van de Wielersport

Beautyredactrice Jolien: “Heb je een wielerfan in huis of ben je zelf grote fan van de koers? Dan is het Koersmuseum in Roeselare een aanrader. Je duikt er in de geschiedenis van het wielrennen, aan de hand van iconische beelden en attributen als fietsen, trofeeën en truitjes. Mooi meegenomen: ze hebben een toffe brasserie waar je heel lekker kunt eten.”

Info: koersmuseum.be

5. Belgisch Stripmuseum

Reportageredactrice Els: “Onlangs bezochten we met het gezin het Stripmuseum in Brussel. Een fijne nostalgische uitstap, die zowel voor ons als voor de kinderen mooie herinneringen naar boven bracht. Plus, gelegen in een mooi art-nouveaugebouw van Victor Horta.”

Info: stripmuseum.be

6. LABIOMISTA

Reportageredactrice Goele: “Het is alweer een tijdje geleden dat ik LABIOMISTA in Genk bezocht, dus misschien dat het in 2025 nog eens tijd wordt voor een bezoek. In dit openluchtmuseum bewonder je het boeiende werk van kunstenaar Koen Vanmechelen. Bovendien een fijn kindvriendelijk uitstapje.”

Info: labiomista.be

7. Plantentuin Meise

Webredactrice Hanne: “Een van de musea die erg fijn zijn om te bezoeken tijdens de zomer, is de Plantentuin van Meise. Heerlijk is het, om op een zonnige dag te wandelen op de kronkelweggetjes, tussen de verschillende planten en kruiden. Tussendoor spot je hier en daar ook een kunstwerk, en zelfs een kasteel. Natuurlijk mag ook de tropische tuin in de serre niet ontbreken.”

Info: plantentuinmeise.be

8. DIVA, museum voor diamant, juwelen en zilver

Beautyredactrice Jolien: “Als je – net als ik – houdt van mooie juwelen, is het Diamantmuseum in Antwerpen echt een aanrader. Je ontdekt er het volledige productieproces, bijvoorbeeld hoe diamanten geslepen worden, en er staan heel wat schitterende juwelen tentoongesteld.”

Info: divaantwerp.be

9. C-mine

Reportageredactrice Goele: “Nog een heel leuk museum in Genk is C-mine. Op de site heb je de vaste tentoonstelling Labyrinth over het mijnverleden, maar ook regelmatig kunsttentoonstellingen. Vlakbij vind je ook Jester, een atelier en residentie waar kunstenaars van over de hele wereld kunnen verblijven. In de tentoonstellingsruimte zijn regelmatig expo’s. Zeker de moeite om ook eens een kijkje te gaan nemen als je C-mine bezoekt.”

Info: c-mine.be

10. Dodengang

Webredactrice Hanne: “De IJzertoren in Diksmuide is een klassieker als je in de geschiedenis van de Westhoek wilt duiken, maar de Dodengang liet misschien nog een grotere indruk op mij na. Je wandelt door de loopgraven, terwijl bordjes je op bepaalde plekken meer uitleg geven. Bezoek je de Dodengang in mei of juni, dan zijn de loopgraven bezaaid met klaprozen – heel erg bijzonder.”

Info: dodengang.be

11. Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Reportageredactrice Diny: “Het Koninklijk Legermuseum – War Heritage Institute – is bij vrij weinig mensen bekend, maar eens je er geweest bent, ben je er zó van onder de indruk. Je krijgt er een unieke verzameling oorlogsvoorwerpen te zien die nergens anders terug te vinden zijn.”

Info: klm-mra.be

12. BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten

Reportageredactrice Els: “Het is altijd de moeite, zeker ook in het nieuwe jaar dus, om in de gaten te houden wie er exposeert in Bozar. Bozar is zo’n altijd-goed-museum: welke expo ik er ook bezoek, ik wandel er werkelijk nooit teleurgesteld naar buiten. Zo zag ik er al tentoonstellingen van Roger Raveel, Rinus Van de Velde,… Vlakbij Brussel-Centraal, wat heel handig is, en ideaal om te combineren met een namiddagje shoppen of struinen door de hoofdstad.”

Info: bozar.be

13. Speelgoedmuseum Mechelen

Libelle Mama-redactrice Celine: “Het is een klassieker, maar het Speelgoedmuseum blijft fijn om samen met de kinderen te doen. Sinds afgelopen najaar is het museum vernieuwd en verhuisd naar een nieuwe locatie, dus reden te meer om eens een kijkje te gaan nemen in het nieuwe jaar.”

Info: speelgoedmuseum.be

14. Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur

Reportageredactrice Goele: “Nog een van de Hasseltse musea die ik heel graag bezoek, is kunstencentrum Z33. Wisselende tentoonstellingen, familieparcours, … Er valt altijd heel wat te beleven!”

Info: z33.be

15. Jenevermuseum

Reportageredactrice Diny: “In het Jenevermuseum van Hasselt leer je alles over het stookproces van jenever. Je kunt er ook rondleidingen of workshops volgen. En proeven hoort er ook bij, natuurlijk!”

Info: jenevermuseum.be

16. Stichting Boghossian – Villa Empain

Reportageredactrice Els: “Als je houdt van kunst en het eens iets anders mag zijn dan de welgekende musea, dan is Villa Empain in Elsene een aanrader. Je pikt er wisselende kunsttentoonstellingen mee. Al is vooral de prachtige villa zelf de moeite om door te wandelen, want die is gebouwd in marmer en andere superluxueuze materialen. Buiten heb je het prachtige zwembad, heel Instagrammable! De buurt rondom is ook de moeite, met het fanatastische Ter Kamerenbos vlakbij.”

Info: villaempain.com

17. Openluchtmuseum Bokrijk

Reportageredactrice Goele: “Zo goed als iedereen is al een keertje in Bokrijk geweest, maar mij gaat het nooit vervelen. Het is dan ook een ideaal uitstapje om samen met kinderen te doen. Het openluchtmuseum organiseert trouwens regelmatig leuke familie-activiteiten.”

Info: bokrijk.be

Tip: alle musea in dit lijstje kun je bezoeken met een museumpas.

