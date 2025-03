7 leuke groepsactiviteiten voor volwassenen

Zin om eens iets leuks, geks of avontuurlijks te doen met een groep familie of vrienden? We tippen een paar leuke groepsactiviteiten voor volwassenen. Plezier gegarandeerd!

1. Reis naar een andere wereld in een VR-experience

Wil je even aan de realiteit ontsnappen? Dan moet je in The Park Playground zijn. De virtual reality-experiences zijn een hit bij jong en oud! Haal terug wat een criminele bende heeft gestolen uit de Crompton bank of laat je door komiek en duivels genie William Boeva verwelkomen in zijn rijk der angsten (zonder te gillen). The Park Playground vind je onder meer in Antwerpen, Kortrijk, Gent, Hasselt en Leuven.

2. Jump erop los in een springpark

Zin om een namiddagje te springen? Dan moet je Bounce Valley zeker eens een bezoekje brengen. Het is een park met daarin een luchtkussen van 1000 m2 met verschillende obstakels en hindernissen, zoals een Wipe Out (een parcours boven de grond waar je niet af mag vallen) en een tunnel waarin je lasers moet ontwijken. Er zijn ook verschillende 16+-avonden, zoals een pyjamaparty of een avond met onbeperkte pizza. Het park, met verschillende locaties in Nederland, is dus geschikt voor jong en oud.



3. Zing uit volle borst in een karaokebar

Karaoke is altijd grote fun, toch? Zeker als je met een groep vriendinnen op stap bent. Als je fan bent van karaoke, moet je echt eens karaokebar KaraFun Bruxelles ontdekken. De bar heeft maar liefst 12 verschillende privé-karaokeruimten waar je met vrienden, collega’s en familie uit volle borst kunt zingen. Zo’n ruimte heeft plek voor minimum 3 en maximum 30 personen én er zijn drankjes en hapjes verkrijgbaar.



4. Laat je brein werken in een escaperoom

Samen puzzels en raadsels oplossen en uit een kamer ontsnappen? Boek dan eens een spannende escaperoom. Er zijn er intussen al heel wat, over heel België verspreid. Zo heb je bijvoorbeeld Antwerp Clue in Antwerpen, De Gouden Kooi in Mechelen en The Box in Gent.

5. Steek de handen uit de mouwen in een workshop

Organiseer of volg samen een workshop. Denk maar aan de workshops juwelenschaaltjes maken, zeep maken, hondenkoekjes maken of zoals hieronder te zien: keramiek. Heel gezellig! Meer fijne workshopideetjes vind je hier.



6. Breng de spanning erin met lasershooten

In het donker op elkaar schieten met lasers? Daarvoor moet je bij Laser 3000 in Leuven zijn. Je boekt er sessies van 20 minuten voor groepen van 4 tot 16 personen. Je krijgt er uitleg, trekt speciale pakken aan en achteraf kun je iets drinken in de bar. Ook je scores krijg je telkens mee!



7. Hang de held uit op een hoogteparcours

Zitten er echte avonturiers in het gezelschap? Breng dan zeker eens een bezoekje aan Intense in Boom of Hoboken. Je vindt er een indoor hoogteparcours, een outdoor avonturentoren van 24 meter hoog en een zipline. Na je avontuur kun je er iets drinken en eten om op adem te komen.



