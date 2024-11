Kerstslinger: 10x ideeën om je huis en kerstboom te versieren

Een vrolijke kerstslinger is een essentieel onderdeel van je kerstdecoratie. In de winkel vind je ze in tal van kleuren, vormen en maten, maar je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag gaan. Ben jij nog op zoek naar dé perfecte kerstslinger? Laat je dan inspireren door deze deco- en DIY-ideetjes!

5x zelf een kerstslinger maken

Kerstslinger kopen of liever zelf maken? Laat je hier inspireren!

1. Met vilt

Knutselen met vilt is altijd een leuk idee. Ontdek hier hoe je deze vrolijke slinger zelf maakt (instructies in het Engels).

2. Met papier

Met wat gekleurd papier en een stuk touw maak je in geen tijd deze slinger met kerstboompjes. Klik hier voor de instructies (in het Engels).

3. Met hout

Houten kerstversiering zorgt altijd voor warmte en gezelligheid in je interieur. Met wat houten kralen en touw maak je snel en gemakkelijk deze minimalistische slinger. Lees hier de instructies (in het Engels).

4. Kerstslinger met zoutdeeg

Met zoutdeeg kun je duizend-en-een dingen maken, waaronder deze sterrenslinger. Hier vind je de instructies (in het Engels) of ga direct aan de slag met ons recept voor zoutdeeg.

5. Met gedroogde appelsienschijfjes

Ook gedroogde sinaasappelschijfjes zijn een klassieker met kerst. Gebruik ze om cadeautjes te versieren, of maak er een leuke kerstslinger van. Lees hier de instructies (in het Engels).

Toch liever kerstslingers kopen? Onze 5 favorieten!

Glitterfeest Glitterfeest € 19,99 – H&M Home Papieren slinger met een glitterrandje. Shop het hier.

Met een gouden randje Met een gouden randje € 8,99 – IKEA Lichtslinger met elegante gouden blaadjes, perfect om je kersttafel nog gezelliger te maken. Shop het hier.

Besjes & bladeren Besjes & bladeren € 39,99 – Zara Home Decoratieve metalen slinger met een hulsttak en -bladeren met lichtjes. Shop het hier.

Vrolijk in vilt Vrolijk in vilt € 6,50 – Hema Een slinger met schattige vilten kerstboompjes, maretakjes, zuurstokken en sterren: wie wordt daar nu niet vrolijk van? Shop het hier.

Sterrennacht Sterrennacht € 13,98 – Maison du Monde Slinger met gouden glittersterren, een klassieker voor kerst. Shop het hier.

